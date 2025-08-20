Obtenez les réponses aux questions fréquemment posées sur Autodesk Construction Cloud.
Autodesk Construction Cloud combine une technologie avancée, le plus grand réseau de constructeurs du secteur et des informations prédictives pour connecter les personnes et les données tout au long du cycle de vie d’un bâtiment, de la conception à l’exploitation.
La plate-forme unifiée d’Autodesk Construction Cloud repose sur des solutions de collaboration à la fois simples et performantes, et spécialement conçues pour la construction (Autodesk Build, Autodesk Takeoff, Autodesk BIM Collaborate et Autodesk Docs, notamment) qui aident les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs spécialisés, les maîtres d’ouvrage et les concepteurs à travailler efficacement dans un environnement de données commun.
Autodesk Construction Cloud permet aux équipes de construction de connecter leurs workflows à toutes les étapes de la construction afin de réduire les risques, d’accroître l’efficacité et d’augmenter les bénéfices.
Autodesk Build apporte plus de valeur ajoutée aux clients que les solutions existantes et prend en charge les workflows entre le bureau et le chantier en phase de construction.
Autodesk Build repose sur une structure Web et mobile commune et sur des données partagées, dans une plate-forme unifiée. Les fonctionnalités de BIM 360 Build et de PlanGrid ont été incorporées à la plate-forme pour tirer parti des atouts existants, et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutée. La plupart des fonctionnalités que vous connaissez dans les deux produits sont donc disponibles dans Autodesk Build.
Non. Autodesk continue d’investir dans ces produits.
Il n’est pas prévu d’arrêter PlanGrid ou BIM 360 Build, et nous fournirons l’accès et l’assistance aux clients qui en ont besoin pour leurs projets.
Votre nombre de plans est le nombre total des plans auxquels vous avez accès dans la zone des plans pour tous les projets dont vous êtes membre. Vous pouvez ajouter et supprimer des plans autant que vous le souhaitez, tant que vous restez en dessous du nombre maximal de plans autorisé par votre formule. Tous les plans, y compris les révisions, sont pris en compte dans votre quota de plans. Les documents et les fichiers hébergés dans la zone des fichiers ne sont pas pris en compte dans le nombre limite de plans.
Oui. Les utilisateurs de la version d’évaluation et les abonnés payants peuvent inviter un nouvel utilisateur à participer à leur projet. Les utilisateurs invités ont accès au projet auquel ils ont été invités.
Une fois la période d’évaluation terminée, l’utilisateur sera invité à s’abonner aux produits dont il se sert. Si l’utilisateur ne s’abonne pas, il perd l’accès à ses projets.
Actuellement, un centre de données américain et un centre de données européen sont disponibles. Nous allons progressivement prendre en charge d’autres centres de données.
Actuellement, Autodesk Build est disponible en allemand, en anglais, en espagnol, en français, en français canadien, en japonais et en néerlandais. Nous ajouterons peu à peu la prise en charge d’autres langues.
Le texte, le format de date, la devise et les nombres sont localisés.