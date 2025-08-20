Questions fréquemment posées

Autodesk Construction Cloud combine une technologie avancée, le plus grand réseau de constructeurs du secteur et des informations prédictives pour connecter les personnes et les données tout au long du cycle de vie d’un bâtiment, de la conception à l’exploitation.



La plate-forme unifiée d’Autodesk Construction Cloud repose sur des solutions de collaboration à la fois simples et performantes, et spécialement conçues pour la construction (Autodesk Build, Autodesk Takeoff, Autodesk BIM Collaborate et Autodesk Docs, notamment) qui aident les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs spécialisés, les maîtres d’ouvrage et les concepteurs à travailler efficacement dans un environnement de données commun.



Autodesk Construction Cloud permet aux équipes de construction de connecter leurs workflows à toutes les étapes de la construction afin de réduire les risques, d’accroître l’efficacité et d’augmenter les bénéfices.