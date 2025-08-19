Notre équipe est là pour vous aider à tirer le meilleur parti d’Autodesk Construction Cloud. Recherchez votre produit ci-dessous pour accéder aux ressources d’aide correspondantes et contacter l’équipe d’assistance.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Connectez les décideurs et les équipes de construction pour optimiser la gestion des révisions de conception et automatiser la coordination des modèles avec les différents professionnels du bâtiment.
Réalisez des relevés 2D précis et générez des quantités automatisées à partir de modèles 3D dans une seule et même solution en ligne.
Exploitez les données BIM dans les révisions de conception, les relevés, les estimations, la gestion des modifications et l’ingénierie de valeur, afin d’améliorer votre efficacité et de réduire les risques des projets.
Connectez les données et les processus, de la conception à l’exploitation en passant par la construction, afin que les équipes de terrain puissent mieux anticiper les problèmes et intervenir, et que leurs collaborateurs au bureau puissent gérer tous les aspects des performances de la construction.
Rationalisez la gestion des appels d’offres et des risques grâce à des outils qui tirent parti du plus grand réseau de professionnels de la construction.
Offrez aux entrepreneurs, maîtres d’ouvrage et architectes un accès inégalé aux données en temps réel, optimisez la collaboration, et fournissez des informations exploitables qui améliorent la prévisibilité sur le chantier.
Améliorez votre processus de gestion de projet et garantissez la conformité des contrats, de la préconstruction à la clôture.
Puissante solution d’estimation basée sur le cloud qui garantit la précision des estimations, la compétitivité des offres et la rentabilité des projets.
