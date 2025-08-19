Demander une démonstration
Une assistance client de confiance et haut de gamme.

Notre équipe est là pour vous aider à tirer le meilleur parti d’Autodesk Construction Cloud. Recherchez votre produit ci-dessous pour accéder aux ressources d’aide correspondantes et contacter l’équipe d’assistance.

Autodesk build

Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.

BIM Collaborate logo single line

Connectez les décideurs et les équipes de construction pour optimiser la gestion des révisions de conception et automatiser la coordination des modèles avec les différents professionnels du bâtiment.

Takeoff logo single line

Réalisez des relevés 2D précis et générez des quantités automatisées à partir de modèles 3D dans une seule et même solution en ligne.

assemble logo

Exploitez les données BIM dans les révisions de conception, les relevés, les estimations, la gestion des modifications et l’ingénierie de valeur, afin d’améliorer votre efficacité et de réduire les risques des projets.

bim360 logo

Connectez les données et les processus, de la conception à l’exploitation en passant par la construction, afin que les équipes de terrain puissent mieux anticiper les problèmes et intervenir, et que leurs collaborateurs au bureau puissent gérer tous les aspects des performances de la construction.

buildingconnected

Rationalisez la gestion des appels d’offres et des risques grâce à des outils qui tirent parti du plus grand réseau de professionnels de la construction.

plangrid logo

Offrez aux entrepreneurs, maîtres d’ouvrage et architectes un accès inégalé aux données en temps réel, optimisez la collaboration, et fournissez des informations exploitables qui améliorent la prévisibilité sur le chantier.

Pype logo

Améliorez votre processus de gestion de projet et garantissez la conformité des contrats, de la préconstruction à la clôture.

Proest logo

Puissante solution d’estimation basée sur le cloud qui garantit la précision des estimations, la compétitivité des offres et la rentabilité des projets.

Consultez nos questions fréquemment posées et obtenez des réponses supplémentaires.

