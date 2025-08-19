Logiciel de gestion des documents de construction

Autodesk Docs intègre de nombreuses capacités d’intelligence artificielle d’Autodesk qui ne cessent de se développer afin d’aider les équipes de projet à travailler plus efficacement et à prendre des décisions mieux éclairées tout au long du cycle de vie du projet. Autodesk Assistant recourt ainsi à l’IA conversationnelle et permet aux professionnels de la construction de parcourir, de synthétiser et de valider plus efficacement les spécifications de projet. Construction IQ analyse les données du projet afin d’identifier les risques et de les classer par ordre de priorité pour une visibilité accrue sur les impacts futurs. L’extraction automatique de dessins utilise la reconnaissance optique de caractères pour extraire les attributs clés des dessins de projet, ce qui offre une méthode plus avancée de gestion des documents. L’IA décompose par ailleurs les longs cahiers des charges en sections plus facilement assimilables au sein de l’outil Specifications, ce qui facilite leur consultation et leur compréhension aussi bien au bureau que sur le terrain. Ces quelques exemples illustrent les fonctionnalités d’IA actuellement disponibles dans Autodesk Docs.