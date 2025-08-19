Logiciel de gestion des documents de construction

Solution de gestion centralisée des documents de construction qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.
Publiez et agrégez vos modèles pluridisciplinaires dans un dossier unique pour faciliter la détection automatique des conflits.
Joignez des documents en tant que références à des DI, des réunions, des formulaires et des ressources pour améliorer la collaboration et minimiser les problèmes de communication.
Les problèmes sont répertoriés dans une liste centralisée, ce qui facilite leur suivi et leur résolution entre toutes les équipes.
En un seul clic, générez une documentation de transfert complète et précise qui consigne toutes les informations actualisées du projet et en fournit une copie papier.
Transmettez les bonnes informations aux bonnes personnes, avec des dossiers structurés et des outils d’autorisation robustes.
Réduisez les efforts manuels et automatisez la révision des dessins, des modèles et des documents avant la publication et le partage.
Améliorez la collaboration entre les équipes en communiquant à l’aide des annotations et des problèmes.
Identifiez et hiérarchisez les problèmes de conception et d’ingénierie avec les annotations, les problèmes, les révisions automatisées et Construction IQ.
Créez des bordereaux de transmission, partagez-les facilement avec les équipes de projet et suivez-les avec un protocole d’audit complet.
Ouvrez, enregistrez, déplacez, renommez et supprimez des fichiers directement depuis votre bureau avec Desktop Connector.
Rationalisez les workflows et réduisez les doublons grâce à l’intégration des outils Autodesk comme AutoCAD et Revit.
Chargez et visualisez facilement les dessins 2D et les modèles 3D afin que les équipes disposent des informations pertinentes.
Accédez à un espace de travail immersif, connecté à Autodesk Construction Cloud, pour la révision des conceptions. Visitez vos futurs bâtiments en réalité virtuelle et décelez les problèmes coûteux avant de commencer les travaux.
Lorsque nous transférons les données entre les différentes phases du cycle de vie d’un projet de construction, nous sommes sûrs d’utiliser les bonnes informations dès le début. Tout est connecté, donc nous savons que nous travaillons sur le bon modèle. Nous n’avons plus aucune raison de remettre en question son exactitude.
Fiorella Vasquez, Responsable de projet adjointe, Herrero Builders
Découvrez les avantages d’un logiciel de gestion des documents de construction basé sur le cloud.
Découvrez comment les équipes de construction abandonnent les processus papier tandis que de nouvelles technologies développées pour le secteur créent des chantiers connectés et éliminent les problèmes de gestion des versions.
Miron Construction améliore sa coordination et son efficacité en adoptant les logiciels de gestion des documents de construction d’Autodesk. Découvrez comment cette solution moderne de gestion des données profite aux projets de construction.
Découvrez comment une solution centralisée de gestion des documents peut aider vos équipes à détecter les erreurs plus tôt et garantir que les informations pertinentes parviennent facilement aux intervenants concernés.
Guide complet pour exploiter les données dans votre cycle de vie de construction. Apprenez à centraliser toutes les données de projet sur une seule plate-forme logicielle.
Découvrez le logiciel de gestion des documents de construction Autodesk.
Découvrez comment un environnement de données commun connecte les équipes tout au long du cycle de vie d’un projet, pourquoi c’est important et comment vous pouvez en tirer parti.
Consultez notre guide pour savoir comment optimiser les résultats du chantier grâce à une plate-forme de données commune.
Regardez une vidéo qui montre comment configurer et normaliser l’attribution de noms de projets conformément à la norme ISO 19650 avec une solution connectée de gestion des documents.
Le logiciel de gestion des documents Autodesk est un outil numérique développé spécialement pour le secteur de la construction afin de centraliser et d’organiser tous les documents de projet tels que les plans, les spécifications, les contrats et autres fichiers importants.
Oui, Autodesk propose plusieurs solutions de gestion des documents adaptées aux différentes phases du cycle de vie des projets de construction, notamment BIM 360 Docs et Construction IQ.
Le logiciel de gestion des documents d’Autodesk intègre des fonctionnalités de contrôle des versions qui permettent aux membres des équipes de suivre les modifications apportées aux documents et de revenir facilement aux versions précédentes si nécessaire.
La tarification varie selon la solution spécifique et le plan d’abonnement choisis. Différentes options existent pour les projets individuels ainsi que des solutions d’entreprise pour les organisations de plus grande taille. Consultez notre page des tarifs.
Oui, le logiciel de gestion des documents de construction Autodesk convient à tous les types de projets de construction, notamment les projets commerciaux de grande envergure, les développements résidentiels, les projets d’infrastructure et bien d’autres. Le logiciel peut être personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de différentes équipes de projet et secteurs d’activité.
Oui, plusieurs utilisateurs peuvent collaborer sur les documents avec le logiciel de gestion des documents de construction Autodesk. Le logiciel permet une collaboration en temps réel pour que les membres des équipes puissent travailler ensemble sur le même document simultanément. Il inclut également des fonctionnalités de commentaires et d’annotation qui facilitent les retours et les modifications pour les membres des équipes.
Autodesk Docs intègre de nombreuses capacités d’intelligence artificielle d’Autodesk qui ne cessent de se développer afin d’aider les équipes de projet à travailler plus efficacement et à prendre des décisions mieux éclairées tout au long du cycle de vie du projet. Autodesk Assistant recourt ainsi à l’IA conversationnelle et permet aux professionnels de la construction de parcourir, de synthétiser et de valider plus efficacement les spécifications de projet. Construction IQ analyse les données du projet afin d’identifier les risques et de les classer par ordre de priorité pour une visibilité accrue sur les impacts futurs. L’extraction automatique de dessins utilise la reconnaissance optique de caractères pour extraire les attributs clés des dessins de projet, ce qui offre une méthode plus avancée de gestion des documents. L’IA décompose par ailleurs les longs cahiers des charges en sections plus facilement assimilables au sein de l’outil Specifications, ce qui facilite leur consultation et leur compréhension aussi bien au bureau que sur le terrain. Ces quelques exemples illustrent les fonctionnalités d’IA actuellement disponibles dans Autodesk Docs.
Certaines fonctionnalités d’Autodesk AI ne reposent pas sur l’apprentissage automatique et ne requièrent donc pas de données pour l’entraînement de modèles sous-jacents. D’autres fonctionnalités d’IA nécessitent des données d’entraînement. Autodesk puise alors dans différentes sources selon les fonctionnalités. Pour savoir si une fonctionnalité Autodesk AI repose sur l’apprentissage automatique et quelles sont les sources de données utilisées pour l’entraînement des modèles, consultez la section IA responsable du Centre de confiance d’ Autodesk.