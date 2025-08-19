Autodesk Takeoff intègre de nombreuses capacités d’intelligence artificielle d’Autodesk qui ne cessent de se développer afin d’accélérer les workflows de quantification et d’en améliorer la précision. Autodesk Assistant recourt ainsi à l’IA conversationnelle et permet aux utilisateurs d’accéder plus intuitivement et plus souplement aux informations critiques des spécifications publiées, de les valider et de les synthétiser. La détection automatique de symboles permet aux utilisateurs de tracer un seul symbole, Autodesk AI détecte alors automatiquement tous les symboles correspondants sur le dessin et les comptabilise. L’outil Specifications facilite l’accès aux informations de spécifications et l’IA décompose les volumineux cahiers des charges complexes en sections facilement assimilables et interrogeables, ce qui simplifie la tâche des métreurs dans leur recherche d’informations pertinentes. Construction IQ sensibilise également aux risques durant la phase de préconstruction en analysant les données du projet et en identifiant précocement les problèmes éventuels. Ces quelques exemples illustrent les fonctionnalités d’IA actuellement disponibles dans Autodesk Takeoff.