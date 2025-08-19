Remportez plus de contrats grâce à des offres compétitives générées à partir d’estimations précises issues de quantités et de relevés intégrés.
Alignez les métreurs et les équipes de construction, grâce à une gestion des données basée sur le cloud afin de vous assurer que tous travaillent à partir d’une source d’informations unique et fiable.
Créez plus rapidement des offres compétitives en effectuant des relevés 2D plus précis et en générant des quantités automatiques à partir de modèles 3D. Capturez les quantités les plus détaillées afin d’élaborer un cahier des charges de construction optimisé pour vos projets.
Évitez les retouches en visualisant l’étendue du projet en 3D afin de mieux comprendre l’intention du concepteur et d’identifier les problèmes de constructibilité. Tirez parti d’un stock unique de quantités 2D et 3D tout au long du processus de construction.
Prêt à créer des offres compétitives ? Découvrez notre logiciel de relevé de construction 2D+3D intégrée.
Les équipes chargées des estimations bénéficient d’un accès simplifié aux documents, dessins et modèles 3D de construction pertinents, ce qui améliore la collaboration.
Obtenez une idée précise de l’étendue du projet de construction grâce à des relevés linéaires, unitaires et de surface. Générez plusieurs quantités et utilisez des formules personnalisées
Gagnez un temps considérable et visualisez l’étendue du projet de construction en accédant instantanément aux quantités à partir du modèle BIM.
Comme les types de relevé peuvent être utilisés aussi bien en 2D qu’en 3D, les équipes de construction accèdent aux quantités agrégées à partir des dessins et des modèles, et ce dans une vue hautement organisée et personnalisable.
Utilisez des systèmes de classification prédéfinis ou chargez des classifications personnalisées dans vos différents projets. Normalisez facilement les classifications entre les projets de construction.
Choisissez le système de mesure anglo-saxon ou métrique, selon les besoins de votre projet de construction. Effectuez le relevé une seule fois et générez plusieurs quantités.
Générez des quantités complexes à l’aide de formules personnalisées, aussi bien en 2D qu’en 3D, avec un relevé fiable grâce à notre vérificateur de formules.
Les quantités 2D et 3D agrégées peuvent être regroupées par classification, type et matériau pour faciliter la connexion avec les solutions d’estimation via une exportation Excel.
La combinaison des relevés 2D et 3D nous permet d’éviter les erreurs et de rationaliser l’exécution des relevés, en nous basant sur des points de données provenant d’un seul outil.
David Vrabel, Métreur, Herrero Builders
Découvrez les avantages de la mise en œuvre d’un logiciel de relevé 2D et 3D basé sur le cloud pour les entrepreneurs.
La solution de relevé 2D et 3D améliore la visibilité des budgets de projet, ce qui facilite l’évaluation précise des cahiers des charges et des plans. L’accès à ces données aide les entreprises à gérer les activités d’approvisionnement, à effectuer elles-mêmes certaines tâches et à rationaliser les processus de production.
Avec Autodesk Takeoff, les métreurs optimisent leur efficacité et leur précision en organisant les dossiers en fonction du cahier des charges. Cette stratégie rationalise le processus de relevé, ce qui aide les métreurs à prendre des décisions plus avisées et diminue les risques de dépassement du budget.
Autodesk Takeoff facilite la collaboration entre les métreurs, car les données sont décloisonnées et les documents, dessins et modèles essentiels sont faciles d’accès. Cette plate-forme centralisée permet aux métreurs d’améliorer la précision des relevés et la transparence des projets.
Pour réussir le processus de planification de la construction, il est essentiel de se baser sur des relevés réalistes et précis. Un processus de relevé efficace permet aux équipes de tenir les délais les plus stricts. Il est donc inestimable pour garantir le respect du calendrier et du budget des projets.
Découvrez le logiciel de construction Autodesk Takeoff.
En combinant des fonctionnalités de quantification 2D et 3D dans une solution unique basée sur le cloud, Autodesk aide les métreurs à créer des estimations précises et des offres compétitives plus rapidement.
Les workflows 2D et 3D étant unifiés sur une plate-forme centralisée, les équipes chargées des estimations peuvent réduire les risques d’écarts des chiffres du cahier des charges et d’imprécision des relevés, ce qui se traduit par une rentabilité accrue.
Windover a automatisé son processus de relevé quantitatif à l’aide d’Autodesk Takeoff, ce qui lui a permis de réduire ses temps d’estimation (jusqu’à 30 % en moins) et de relevé (plus de 50 % en moins) sur un projet récent.
Autodesk Takeoff est un logiciel essentiel pour les professionnels du secteur de la construction. Il permet aux équipes d’estimation d’effectuer des relevés 2D et 3D précis avec un seul jeu d’outils. Avec Autodesk Takeoff, les administrateurs et les métreurs partagent une vue en temps réel des tâches d’estimation concernant leurs projets de construction, ce qui améliore la collaboration et la transparence, tout en les aidant à créer des offres plus compétitives.
En général, le logiciel Autodesk Takeoff nécessite un abonnement mensuel ou annuel. Cet abonnement vous donne accès aux dernières fonctionnalités et mises à jour. Pour en savoir plus, consultez la page des tarifs.
Avec Autodesk Takeoff, les utilisateurs accèdent rapidement aux workflows de quantification basés sur des dessins et des modèles, ce qui améliore la collaboration des équipes chargées des estimations. De plus, l’interface intuitive du logiciel permet aux utilisateurs de naviguer facilement et précisément pour effectuer des mesures en 2D ou en 3D.
Pour accéder à Autodesk Takeoff, vous devez d’abord souscrire un abonnement. Une fois que vous disposez de l’abonnement, connectez-vous avec votre ID Autodesk. Vous pourrez ensuite commencer à utiliser Takeoff. Vous pouvez exécuter une version d'évaluation gratuite d'Autodesk Takeoff pour évaluer notre logiciel de relevé 2D et 3D conçu pour les métreurs.
Autodesk Takeoff intègre de nombreuses capacités d’intelligence artificielle d’Autodesk qui ne cessent de se développer afin d’accélérer les workflows de quantification et d’en améliorer la précision. Autodesk Assistant recourt ainsi à l’IA conversationnelle et permet aux utilisateurs d’accéder plus intuitivement et plus souplement aux informations critiques des spécifications publiées, de les valider et de les synthétiser. La détection automatique de symboles permet aux utilisateurs de tracer un seul symbole, Autodesk AI détecte alors automatiquement tous les symboles correspondants sur le dessin et les comptabilise. L’outil Specifications facilite l’accès aux informations de spécifications et l’IA décompose les volumineux cahiers des charges complexes en sections facilement assimilables et interrogeables, ce qui simplifie la tâche des métreurs dans leur recherche d’informations pertinentes. Construction IQ sensibilise également aux risques durant la phase de préconstruction en analysant les données du projet et en identifiant précocement les problèmes éventuels. Ces quelques exemples illustrent les fonctionnalités d’IA actuellement disponibles dans Autodesk Takeoff.
Certaines fonctionnalités d’Autodesk AI ne reposent pas sur l’apprentissage automatique et ne requièrent donc pas de données pour l’entraînement de modèles sous-jacents. D’autres fonctionnalités d’IA nécessitent des données d’entraînement. Autodesk puise alors dans différentes sources selon les fonctionnalités. Pour savoir si une fonctionnalité Autodesk AI repose sur l’apprentissage automatique et quelles sont les sources de données utilisées pour l’entraînement des modèles, consultez la section IA responsable du Centre de confiance d’ Autodesk.