Autodesk Construction Cloud workers looking at tablet

Des équipes en phase à chaque étape

Autodesk Construction Cloud réduit les risques, protège les profits et améliore la prévisibilité en connectant les équipes et les données du projet, de la conception à la livraison.

Les constructeurs font confiance au logiciel de gestion de la construction sur plus de 2 millions de projets

Votre source d’informations unique et fiable pour chaque projet

Avec Autodesk Construction Cloud, vos équipes peuvent collaborer rapidement et en toute sécurité, pour que vous puissiez livrer vos projets dans les délais et le budget impartis.

Autodesk Construction Cloud - one source of truth for all projects
Logiciel de construction conçu pour les constructeurs

Assurez le suivi de vos projets en surveillant en temps réel les coûts, les plannings et bien plus encore. Lorsque vous savez où en sont les projets aujourd’hui, vous pouvez en faire plus demain.

General Contractor Workflow MockUp@3x

Maîtres d’œuvre

Perdez moins de temps sur les tâches répétitives et concentrez-vous sur la construction. Donnez à vos équipes les données en temps réel dont elles ont besoin pour accomplir leur travail.

Entrepreneurs spécialisés

Mettez vos équipes sur la voie de la réussite à chaque phase grâce à des solutions robustes pour la planification, la fabrication et le travail sur le terrain.

Maîtres d’ouvrage

Gérez les coûts du cycle de vie de construction dans l’ensemble de votre portefeuille et prenez des décisions plus éclairées avec les dernières données BIM.

La collaboration n’est plus une tâche fastidieuse

Gérez chaque projet de construction de la conception à la réalisation avec des outils connectés adaptés à chaque workflow.

Artificial intelligence (AI) for construction

Intelligence artificielle

Exploitez l’intelligence artificielle d’Autodesk pour automatiser les workflows de construction quotidiens et faire apparaître des informations qui rationalisent la prise de décision.

Construction document management screenshots

Gestion des documents

Plus besoin de courir après les informations. Centralisez et gérez tous vos documents en un seul endroit, de la conception à l’exploitation.

Construction bid management screenshots

Gestion des appels d’offres

Trouvez et choisissez les constructeurs appropriés pour chaque projet dans le plus grand réseau de construction participatif.

Construction model coordination screenshots

Coordination de modèles

Identifiez les problèmes et réduisez les retouches avant le début des travaux. Identifiez, éliminez et résolvez les conflits avant qu’ils ne deviennent des problèmes.

Construction project management screenshots

Gestion de projets

Mettez en relation vos équipes sur le terrain et au bureau grâce à des DI, des soumissions et des rapports quotidiens configurables et intuitifs, et bien plus encore.

Intégration à votre logiciel

Associez le logiciel de gestion de la construction Autodesk Construction Cloud à votre environnement technologique existant, avec plus de 400 intégrations prédéfinies pour les ERP, les CRM, les systèmes de gestion des documents, les outils d’analyse, et plus encore.

Autodesk Construction Cloud integration partners
Jay Mathes, Miron

"Nous pouvons réaliser l’intégralité du projet dans Autodesk Construction Cloud au lieu de commencer par la coordination BIM dans un autre logiciel. "

Miron Logo

Jay MathesiResponsable génie civil de la construction virtuelle,Miron Construction

Matt Hamann

"Sur le terrain, nous ne sommes plus confrontés à ces mauvaises surprises qui nous forçaient à prendre des décisions de dernière minute. Grâce à Autodesk Construction Cloud, nous parvenons à conserver l’intégrité de la conception tout au long du cycle de vie du projet pour que nos clients obtiennent un bâtiment qui soit conforme à leurs attentes."

Saunders Construction Logo

Matt Hamann,Responsable de la phase de conception,Saunders Construction

Using construction software in the field

La procédure de mise en route est très simple

