Livrez des projets de haute qualité tout en respectant les délais et le budget prévus grâce à Autodesk.
Le logiciel pour les maîtres d’œuvre d’Autodesk fournit à chaque membre de votre équipe de projet les données appropriées pour prendre des décisions éclairées plus rapidement, en toute sécurité et de manière plus durable.
Planifiez, construisez et générez des résultats pour vos clients en connectant de manière transparente la conception à la construction, uniquement avec Autodesk.
Importez des informations de tous les membres d’équipe dans un environnement de données commun et partagez facilement des fichiers, des dessins et des documents.
Optimisez la prise de décision à tous les niveaux de votre entreprise grâce à des informations fondées sur l’intelligence artificielle et à des analyses prédictives.
Gérez votre projet, les coûts, la sécurité et la qualité, le tout dans un seul et même emplacement grâce à une plate-forme de gestion de la construction conçue pour le bureau comme pour le terrain.
Rationalisez les activités liées aux coûts, les soumissions et le processus de clôture pour gagner du temps et de l’argent et livrer un produit fini d’exception à vos clients.
La rationalisation de la gestion des coûts avec Autodesk Build permet à CPPI de respecter les échéances de ses projets.
L’intégration des données BIM aux workflows de préconstruction permet à Windover d’effectuer des estimations rapidement.
L’amélioration des workflows de documentation et d’approbation permet à KTC de gagner du temps et de prendre de meilleures décisions.
Une meilleure gestion des appels d’offres permet à Traylor de répondre à davantage d’appels d’offres et de se démarquer de la concurrence.
Autodesk est l’outil de prédilection pour la construction de propriétés commerciales, d’usines et d’installations avancées, d’institutions et d’infrastructures essentielles.
Autodesk vous aide à décrocher davantage de contrats, à améliorer votre productivité et à satisfaire les maîtres d’ouvrage de vos projets commerciaux. Que vous construisiez des maisons, des bureaux, des hôtels, des magasins, des complexes sportifs ou des lieux de divertissement, collaborez avec Autodesk pour construire de façon rapide, précise et qualitative.
PCL Construction utilise Pype pour automatiser le processus de soumission sans renoncer à la qualité.
DPR utilise Autodesk Takeoff pour optimiser la qualité et l’innovation dans l’ensemble de ses projets.
Barton Malow s’appuie sur Autodesk Build pour unifier les données et simplifier les workflows tout au long du cycle de vie du projet.
Oui, le logiciel pour les maîtres d’œuvre d’Autodesk Construction Cloud peut vous aider à gérer vos projets du début à la fin. Il peut vous aider à créer des budgets détaillés, à suivre les dépenses et les matériaux, à planifier les tâches et à gérer les ressources humaines. Il permet également de centraliser toutes les informations du projet de sorte que les équipes soient toujours sur la même longueur d’onde.
Le logiciel pour les maîtres d’œuvre d’Autodesk Construction Cloud fournit une assistance client complète, notamment par téléphone, e-mail et messagerie instantanée. Les clients peuvent également utiliser le centre d’aide complet d’Autodesk pour obtenir des réponses aux questions courantes et découvrir des didacticiels sur l’utilisation du logiciel.
Vous pouvez prévoir avec précision vos dépenses logicielles annuelles grâce aux logiciels pour les maîtres d’œuvre d’Autodesk Construction Cloud, qui offrent un modèle de tarification transparent incluant un nombre illimité d’utilisateurs, un stockage illimité de documents et une assistance de premier ordre. Consultez la page des tarifs ou contactez le service commercial pour en savoir plus.
Le logiciel pour les maîtres d’œuvre d’Autodesk Construction Cloud vous permet de générer une large gamme de rapports. Cela inclut les mises à jour du statut du projet, les résumés financiers, les rapports de progression, les estimations de coûts et le suivi des stocks. Ces données peuvent être utilisées pour prendre des décisions éclairées à propos des projets et pour garantir leur réalisation dans les délais et le budget impartis.
Oui, le logiciel pour les maîtres d’œuvre d’Autodesk Construction Cloud peut être intégré à d’autres outils et systèmes. Autodesk Connect dispose de plus de 200 intégrations prédéfinies disponibles avec des systèmes essentiels. Vous pouvez ainsi rationaliser votre workflow de gestion de projets en combinant plusieurs outils sur une seule plate-forme.