Logiciel de gestion de projet de construction

Les workflows configurables de gestion de projet de construction répondent aux besoins de votre équipe, connectent les équipes de bureau et de chantier, et assurent le respect de l’échéancier du projet.
Accédez en temps réel au calendrier le plus à jour. Importez un calendrier Primavera P6, Microsoft Project ou ASTA Powerproject dans Autodesk Build afin que toutes les parties prenantes du projet puissent accéder aux données de planification et collaborer dessus.
Exploitez au maximum les données de planification. Tirez parti des vues et des filtres personnalisés pour trier des milliers d’activités. Grâce à l’intégration de Cost Management, extrayez les données de planification et intégrez-les dans Cost Management pour associer les coûts avec les délais et prévoir le flux de trésorerie avec précision.
Améliorez la collaboration, conservez les données et organisez l’ensemble des informations de projet grâce à une correspondance centralisée.
Conservez un historique complet de toutes les informations du projet. Importez facilement la correspondance existante dans Autodesk Construction Cloud et reliez-la aux informations pertinentes du projet telles que les fichiers, les plans, les DI et bien d’autres éléments.
Désignez des responsabilités de projet claires pour chaque étape du processus de DI afin d’améliorer la communication, de responsabiliser les personnes concernées et de gérer efficacement vos DI de projet de construction jusqu’à leur résolution.
Ne vous contentez pas de gérer les DI ; connectez-les tout au long du cycle de vie du projet. Liez les DI aux autres tâches. Faites remonter les problèmes vers les workflows de gestion de projet des DI et réduisez les risques de perte de données.
Réduisez les risques et rationalisez vos projets de construction grâce à la génération automatique de journaux de soumission.
Réduisez les tâches manuelles et générez un journal de soumission ultra-précis en quelques minutes. Tirez parti d’une IA performante pour identifier les éléments de soumission manquants avant qu’ils ne deviennent des erreurs coûteuses.
Coordonnez et gérez efficacement toutes les soumissions de construction à partir d’un journal unique. Acheminez rapidement les soumissions tout au long du processus de révision, avec des réponses exploitables.
Lancez des demandes de soumission, gérez les révisions et les approbations de vos projets de construction et accédez aux informations de soumission approuvées à partir d’un appareil mobile. Cela permet de rationaliser le processus, d’accroître la visibilité et d’offrir aux équipes de terrain un accès immédiat aux informations dont elles ont besoin pour gérer efficacement les projets de construction.
Améliorez la coordination des équipes et la gestion de projet grâce à des PV de réunion de construction centralisés.
Gérez sans effort les PV de réunion de votre projet de construction. Bénéficiez d’une parfaite visibilité sur les engagements pris, créez des liens vers les références essentielles et maintenez un historique organisé des comptes rendus de réunion. Toutes les informations nécessaires étant à portée de main, les réunions deviennent simples, productives et collaboratives.
Les coûts, la qualité, le calendrier et la sécurité sont gérés ensemble, de la conception au transfert. Au bureau ou sur le chantier, tirez parti de votre logiciel de gestion de projet de construction. Centralisez la collaboration, les données et les informations pour rassembler les équipes, stimuler la productivité et réduire les risques.
Créez une DI directement à partir d’un problème pour réduire les saisies de données redondantes. Une liaison bidirectionnelle est établie entre les deux enregistrements.
Améliorez la visibilité des informations stratégiques en joignant des documents et des dessins. Vous pouvez même lier directement des problèmes et des DI à des éléments de réunion.
Connectez le terrain et le bureau. Les équipes travaillant sur le chantier peuvent suivre l’avancement du projet dans les plans, via leurs appareils mobiles.
Découvrez notre logiciel de gestion de projet de construction.
Apprenez à évaluer la rentabilité de la gestion de projet dans la construction et découvrez cinq étapes pour éviter les pertes d’informations et les défaillances de communication.
Découvrez comment Autodesk Build aide les chefs de projet à optimiser leurs tâches quotidiennes de gestion de projet de construction.
Participez à notre webinaire exclusif où nous examinerons l’état actuel des technologies de construction et partagerons notre analyse du secteur.
Un logiciel de gestion de projet de construction assure le suivi des initiatives en matière de coûts, de qualité, de planification et de sécurité, et permet de les améliorer, grâce à une gestion conjointe de la conception au transfert. Il centralise la collaboration, les données et les informations afin de dynamiser la productivité et de réduire les risques pour les projets de construction de tous types et de toutes tailles.
Les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs spécialisés et les autres professionnels de la construction utilisent des logiciels de gestion de projet de construction dans différents secteurs d’activité (industrie, infrastructures, institutions et secteur commercial) pour réduire les coûts et atténuer les risques.
Les logiciels de gestion de projet de construction aident les équipes de construction à collaborer, à partager les données et les informations et à rationaliser les workflows pour améliorer l’efficacité des projets et réduire les coûts et les risques.
Si vous recherchez un logiciel de gestion de la construction qui coche toutes les cases, vous allez adorer ce guide pratique.
Il doit être connecté (tout est centralisé à un emplacement unique),
collaboratif (il est conçu pour le travail d’équipe),
intuitif (il est orienté utilisateur),
évolutif (il évolue avec vos besoins).
Pour en savoir plus sur ce qu’il faut rechercher dans un logiciel de gestion de projet de construction, consultez notre blog.
Autodesk Construction Cloud réduit les risques, protège les profits et améliore la prévisibilité en connectant les équipes et les données de projet, de la conception à la livraison. Autodesk a pour mission de concevoir des outils pour répondre à ces défis : réduire les risques, accélérer la livraison des projets et contribuer à rendre le secteur plus durable, sécurisé et efficace. En réunissant Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk Docs et Autodesk Takeoff , nous avons mis au point la solution logicielle de gestion de la construction la plus puissante du secteur.
Autodesk Construction Cloud offre des outils entièrement nouveaux, à la fois puissants et simples, pour collaborer en toute sécurité sur les projets de construction depuis une connexion unique. Autodesk Build, Takeoff, BIM Collaborate et Docs relient les équipes, les workflows et les données de la conception jusqu’aux opérations. Avec le logiciel Autodesk Docs en tant qu’environnement de données commun, vous pouvez publier directement dans Autodesk Build. Autodesk Docs fournit des workflows d’approbation riches et configurables qui permettent de garantir facilement la précision des plans et des données de construction, de la conception au transfert. Le logiciel de gestion de la construction Autodesk Construction Cloud fournit des informations exploitables et prédictives de manière native pour les projets de construction. En outre, lorsque vous avez besoin de contrôles supplémentaires, vous pouvez facilement relier vos données de projet à votre entrepôt de données gérées à l’aide de Data Connector.
Les principales fonctionnalités d’un logiciel de gestion de projet de construction facilitent le travail sur les projets.
Oui. Les professionnels de la construction qui utilisent l’authentification unique avec Autodesk Construction Cloud peuvent référencer les données des travailleurs sur le terrain en temps réel parallèlement à d’autres informations stratégiques de gestion de projet de construction. Cela renforce la surveillance des indicateurs essentiels tels que les performances du chantier, les risques et la progression du workflow.
La plupart des professionnels de la construction reconnaissent l’importance de l’intégration. Grâce à plus de 400 intégrations prêtes à l’emploi pour les ERP, les CRM, la gestion des documents, les outils d’analyse et bien d’autres solutions, Autodesk Construction Cloud peut s’intégrer aux logiciels que vous utilisez.
Dans Autodesk Construction Cloud, un compte ne peut fournir des accès qu’en fonction du nombre de licences qu’il a souscrites. Vous pouvez également inviter un utilisateur à participer à un projet et lui demander d’acheter sa propre licence pour contribuer.