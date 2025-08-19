Logiciel de gestion de projet de construction

Accédez en temps réel au calendrier le plus à jour. Importez un calendrier Primavera P6, Microsoft Project ou ASTA Powerproject dans Autodesk Build afin que toutes les parties prenantes du projet puissent accéder aux données de planification et collaborer dessus.

Exploitez au maximum les données de planification. Tirez parti des vues et des filtres personnalisés pour trier des milliers d’activités. Grâce à l’intégration de Cost Management, extrayez les données de planification et intégrez-les dans Cost Management pour associer les coûts avec les délais et prévoir le flux de trésorerie avec précision.