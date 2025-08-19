Travaillez à partir d’une source d’informations unique et fiable, et partagez instantanément les calendriers de construction avec l’équipe du projet. Collaborez, créez des connexions et intégrez les calendriers au reste du projet.
Éliminez les retards, réduisez les problèmes de communication et partagez le calendrier avec les équipes qui en ont le plus besoin. Lorsque vous mettez le calendrier à jour depuis vos bureaux, l’équipe de terrain y a instantanément accès.
Liez les documents de construction essentiels tels que les fichiers, les photos, les problèmes, les plans et les ressources pour planifier les activités. L’intégration avec Cost vous permet de connecter le calendrier du projet au budget, ce qui facilite la création d’échéanciers et l’établissement de la trésorerie.
Gagnez du temps et obtenez des informations plus rapidement. Effectuez des recherches parmi des milliers d’éléments de planification ou filtrez-les par date, ressources ou statut et triez-les pour trouver rapidement les informations de planification importantes.
Tenez-vous informé des activités prévues sur le terrain et au bureau. Le calendrier est accessible sur tout appareil mobile, où vous pouvez afficher les activités qui se déroulent aujourd’hui, cette semaine ou ce mois-ci. Utilisez la fonctionnalité de recherche pour trouver rapidement une activité spécifique.
Découvrez notre logiciel de gestion de projet de construction.
Le logiciel de planification de la construction aide les chefs de projet, les responsables de la planification et les entrepreneurs à planifier, suivre et gérer les projets de construction. Le logiciel de planification de la construction permet de créer des calendriers de projet détaillés, une liste d’activités, des jalons et des dates de début et de fin pour les tâches essentielles afin de mieux gérer les sous-traitants, les matériaux et les équipements, et de mesurer les performances du projet.
Le logiciel de gestion du calendrier de construction permet aux équipes d’obtenir une visibilité en temps réel sur les calendriers du projet en les centralisant dans le cloud, ce qui leur permet de collaborer, de se connecter et d’interagir avec les informations les plus récentes. Les responsables de la planification peuvent charger des calendriers à partir d’un logiciel de création de planification traditionnel pour fournir un accès en temps réel aux données de planification principales au bureau et sur le terrain, afin d’assurer la cohésion entre les membres de l’équipe.
Le logiciel de gestion du calendrier de construction peut vous aider à optimiser la communication et l’organisation sur les projets de construction. Il peut fournir un calendrier à jour de toutes les tâches associées au projet, y compris les dates de début et de fin. Comme les calendriers de construction comportent des milliers d’activités, il est fastidieux de les examiner via des impressions sur le chantier. Grâce à un calendrier numérisé à votre disposition, les membres de l’équipe de terrain et de bureau peuvent effectuer des recherches et des filtrages rapides parmi des milliers d’activités pour trouver des éléments spécifiques.
Le logiciel de planification de la construction peut vous aider à améliorer la communication et l’organisation sur les projets de construction. Plus besoin de se fier à des impressions du calendrier obsolètes, à des feuilles de calcul, à des e-mails et à des appels téléphoniques. Interagissez simplement avec le calendrier numérique, ajoutez du contenu référençable pertinent ou commentez des activités de calendrier spécifiques pour que les problèmes puissent être résolus en temps réel grâce à une piste d’audit fiable.
Oui, notre outil de calendrier fait partie d’Autodesk Build. Vous pouvez éviter les retards en utilisant le calendrier numérisé dans la même solution qui gère les workflows de gestion de projet, de gestion des problèmes et de gestion des coûts. L’outil de calendrier d’Autodesk Build aide les équipes à communiquer et à se référer clairement aux données essentielles pour éviter les problèmes potentiels à l’avenir. Cela permet de s’assurer que toutes les parties prenantes disposent des informations dont elles ont besoin pour prendre des décisions éclairées et assurer le suivi des projets.