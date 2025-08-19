Intégrations Autodesk Construction Cloud

Une connexion désigne une session authentifiée dans une application logicielle lors de l’utilisation de la plate-forme ACC Connect. Pour vous connecter à SharePoint Online par exemple, vous devez vous authentifier dans ce système avec vos identifiants SharePoint Online. Cette authentification réussie constitue une connexion active établie dans ACC Connect et s’intègre dans la structure de licence. Les bons de commande et les conditions générales d’ACC Connect désignent également ces connexions sous le terme « points de terminaison ».