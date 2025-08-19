Demander une démonstration
Professionnelle de la construction regardant un iPad
Logo d’ACC blanc

Intégrations Autodesk Construction Cloud

Centralisez toutes vos données sur un système unique.

Créez facilement des intégrations personnalisées pour automatiser le transfert des fichiers et données stratégiques d’un projet entre Autodesk Construction Cloud et plus de 200 systèmes stratégiques. Fini le temps des copier-coller.

Demander une démonstrationRegarder la vidéo

Logiciel de gestion de la construction utilisé en toute confiance par les constructeurs sur plus de 2 millions de projets

Logo de DPR Construction
Logo de l’Université de Princeton
Logo de Gaylord Electric
Logo de Boldt
Logo de Walsh
vue du modèle 3D avec des personnes qui collaborent dessus

Intégrez facilement vos applications logicielles.

Réduisez les ressources d’ingénierie grâce à la plate-forme Connect qui ne requiert aucune programmation.

Voir toutes les intégrations

En savoir plus sur la puissance de l’intégration

Chef de projet travaillant sur une quantification 2D et 3D
Document Management 201 : Restez organisé avec des intégrations puissantes

Rejoignez nos experts produits qui répondent aux questions et montrent comment ACC Connect peut optimiser vos processus de gestion documentaire en présentant :

Regarder la vidéo
Directeur des travaux de construction évaluant les risques
4 workflows incontournables avec Autodesk Construction Cloud Connect

Découvrez comment ACC Connect améliore des workflows de construction essentiels aux effets transformateurs

Lire le blog
Directeur des travaux de construction automatisant le processus de relevé quantitatif
Simplifiez-vous la vie avec ACC Connect et l’automatisation des workflows

Autodesk Construction Cloud Connect fluidifie la gestion de vos données. ACC Connect élimine la frustration liée aux documents égarés et au temps perdu grâce à des connexions personnalisées qui répondent à vos besoins d’entreprise.

Regarder la vidéo

Exploitez tout le potentiel d’une plate-forme connectée.

Demander une démonstration

Questions fréquemment posées

Autodesk Construction Cloud Connect (ACC Connect) est une plate-forme d’intégration en tant que service (iPaaS). Elle permet de créer des intégrations personnalisées sur une plate-forme nécessitant peu ou pas de programmation, développée par Workato. ACC Connect facilite la création d’intégrations sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise et de vos workflows. Considérez-le comme une interface visuelle pour créer des diagrammes de workflows qui exécutent réellement des actions logicielles et connectent différents systèmes.

ACC Connect fonctionne avec de nombreuses applications SaaS externes, notamment les logiciels de gestion des documents comme SharePoint Online, Box, Dropbox et Google Drive, les outils de gestion de données comme Smartsheet, Airtable et Jira, ainsi que les bases de données courantes comme MS SQL, OracleDB et Snowflake.

Les entreprises de construction utilisent souvent ACC Connect pour connecter leurs systèmes de gestion des documents et automatiser le transfert de fichiers vers Autodesk Construction Cloud ou depuis cette plate-forme. Les équipes de projet peuvent aussi exporter diverses données depuis Autodesk Construction Cloud vers leurs propres systèmes de gestion ou bases de données pour consulter les DI, les problèmes et autres éléments.

Le prix d’ACC Connect dépend du nombre d’applications autorisées, appelées connexions ou points de terminaison, dans un workflow. Par exemple, un workflow impliquant SharePoint et Autodesk Construction Cloud nécessite au moins deux connexions, une pour Autodesk Construction Cloud et une pour SharePoint. Contactez votre chargé de compte de construction pour obtenir une tarification précise selon vos besoins.

Une connexion désigne une session authentifiée dans une application logicielle lors de l’utilisation de la plate-forme ACC Connect. Pour vous connecter à SharePoint Online par exemple, vous devez vous authentifier dans ce système avec vos identifiants SharePoint Online. Cette authentification réussie constitue une connexion active établie dans ACC Connect et s’intègre dans la structure de licence. Les bons de commande et les conditions générales d’ACC Connect désignent également ces connexions sous le terme « points de terminaison ».

Fini le temps des copier-coller. Centralisez vos données sur un système unique.

Demander une démonstration