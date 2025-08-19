Intégrations Autodesk Construction Cloud

Créez facilement des intégrations personnalisées pour automatiser le transfert des fichiers et données stratégiques d’un projet entre Autodesk Construction Cloud et plus de 200 systèmes stratégiques. Fini le temps des copier-coller.
Réduisez les ressources d’ingénierie grâce à la plate-forme Connect qui ne requiert aucune programmation.
Rejoignez nos experts produits qui répondent aux questions et montrent comment ACC Connect peut optimiser vos processus de gestion documentaire en présentant :
Découvrez comment ACC Connect améliore des workflows de construction essentiels aux effets transformateurs
Autodesk Construction Cloud Connect fluidifie la gestion de vos données. ACC Connect élimine la frustration liée aux documents égarés et au temps perdu grâce à des connexions personnalisées qui répondent à vos besoins d’entreprise.
Autodesk Construction Cloud Connect (ACC Connect) est une plate-forme d’intégration en tant que service (iPaaS). Elle permet de créer des intégrations personnalisées sur une plate-forme nécessitant peu ou pas de programmation, développée par Workato. ACC Connect facilite la création d’intégrations sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de votre entreprise et de vos workflows. Considérez-le comme une interface visuelle pour créer des diagrammes de workflows qui exécutent réellement des actions logicielles et connectent différents systèmes.
ACC Connect fonctionne avec de nombreuses applications SaaS externes, notamment les logiciels de gestion des documents comme SharePoint Online, Box, Dropbox et Google Drive, les outils de gestion de données comme Smartsheet, Airtable et Jira, ainsi que les bases de données courantes comme MS SQL, OracleDB et Snowflake.
Les entreprises de construction utilisent souvent ACC Connect pour connecter leurs systèmes de gestion des documents et automatiser le transfert de fichiers vers Autodesk Construction Cloud ou depuis cette plate-forme. Les équipes de projet peuvent aussi exporter diverses données depuis Autodesk Construction Cloud vers leurs propres systèmes de gestion ou bases de données pour consulter les DI, les problèmes et autres éléments.
Le prix d’ACC Connect dépend du nombre d’applications autorisées, appelées connexions ou points de terminaison, dans un workflow. Par exemple, un workflow impliquant SharePoint et Autodesk Construction Cloud nécessite au moins deux connexions, une pour Autodesk Construction Cloud et une pour SharePoint. Contactez votre chargé de compte de construction pour obtenir une tarification précise selon vos besoins.
Une connexion désigne une session authentifiée dans une application logicielle lors de l’utilisation de la plate-forme ACC Connect. Pour vous connecter à SharePoint Online par exemple, vous devez vous authentifier dans ce système avec vos identifiants SharePoint Online. Cette authentification réussie constitue une connexion active établie dans ACC Connect et s’intègre dans la structure de licence. Les bons de commande et les conditions générales d’ACC Connect désignent également ces connexions sous le terme « points de terminaison ».