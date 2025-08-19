Améliorez le contrôle des coûts, obtenez une visibilité en temps réel des risques liés aux coûts et effectuez des prévisions précises en centralisant toutes les activités de gestion des coûts dans le cloud et dans le contexte de votre projet de construction.
Améliorez la transparence et le contrôle des coûts de construction en centralisant et en gérant les coûts des projets de construction sur une seule plate-forme dans le cloud.
Assurez-vous que les personnes voulues et elles seules ont accès aux informations grâce aux contrôles d’autorisation stricts de chaque composant du système. Intégrez les maîtres d’ouvrage et les fournisseurs dans le système pour améliorer la collaboration et rationaliser les workflows de construction.
Améliorez la communication entre les parties prenantes et assurez-vous qu’aucun aspect n’est ignoré en gérant toutes les activités de coûts de construction dans le cloud.
Rationalisez les workflows de gestion des modifications de construction en amont et en aval, pour renforcer la responsabilisation et améliorer la visibilité de l’impact sur le budget global. Gérez facilement les dépenses et les demandes de paiement incrémentielles et appuyez-vous sur les données de coûts de construction réelles pour effectuer des prévisions plus précises.
Centralisez toutes les activités de gestion des coûts de construction dans le cloud pour obtenir une vue précise de l’état financier de chaque projet et une vue en temps réel des risques liés aux coûts.
Utilisez un logiciel de gestion de projet de construction connecté et réalisez des prévisions précises en vous basant sur des données actualisées. Améliorez la fiabilité des prévisions de trésorerie et de rentabilité.
Les fonctionnalités configurables vous permettent de personnaliser le logiciel en fonction de vos besoins et d’optimiser la gestion des coûts. Adaptez la terminologie aux normes de l’entreprise, configurez des structures de budget personnalisées qui fonctionnent efficacement avec n’importe quel système de comptabilité et créez des colonnes de budget calculées personnalisées. Tirez parti des workflows d’approbation basés sur des règles et créez des modèles de document personnalisés pour générer automatiquement des contrats et traiter les modifications.
Synchronisez les données financières stratégiques entre la comptabilité et les opérations en intégrant Autodesk Build et votre système de comptabilité (Sage, Viewpoint ou JD Edwards, par exemple).
Grâce à un système de gestion des coûts connecté basé sur le cloud, la saisie manuelle et la duplication des données sont éliminées, les risques de problèmes de responsabilité sont réduits et les processus sont rationalisés. L’accès à des informations précises et à jour permet aux deux parties de prendre rapidement des décisions éclairées. Comme les données de coûts de construction réelles sont automatiquement transmises à l’application Cost Management, les équipes de terrain peuvent réaliser des prévisions plus précises afin d’optimiser la rentabilité.
Améliorez le contrôle des coûts de construction en gérant les activités de coûts dans le même logiciel que celui utilisé pour la gestion de projet et les activités du chantier. Ainsi, vos workflows de projet de construction sont rationalisés et les données connectées.
Créez des avenants au projet directement à partir des DI pour réduire la saisie de données et garder une trace de l’origine des demandes d’avenant.
Liez directement les demandes d’avenant aux éléments de réunion pour améliorer la visibilité et l’accessibilité des informations importantes sur les coûts de construction.
Les paramètres d’autorisation basés sur les rôles vous permettent de contrôler l’affichage des éléments de gestion des coûts pour les maîtres d’ouvrage et les fournisseurs.
Améliorez la gestion des coûts de construction.
Découvrez comment Jacobsen Construction a associé la gestion des coûts à ses systèmes comptables pour automatiser certaines opérations, limiter les erreurs et obtenir des informations plus utiles à la prise de décision.
Guide fondamental de la gestion des coûts de construction, des pièges courants et des étapes à suivre pour améliorer la gestion des coûts dans la construction.
Découvrez comment Autodesk Build permet aux équipes de centraliser dans le cloud la gestion de toutes les activités liées aux coûts, d’améliorer la visibilité sur la santé financière des projets et de réduire les risques liés aux coûts.
La fonction de base de la gestion des coûts de construction est de respecter le budget et d’éviter que le projet ne rogne vos résultats nets. La gestion des coûts a un impact sur toutes les phases d’un projet. En outre, elle est essentielle pour gagner une réputation d’équipe proactive, efficace et précise en matière d’estimation et de respect du budget proposé pour un projet.
La gestion des coûts est l’une des tâches les plus critiques d’un projet de construction. Des pratiques de gestion des coûts appropriées vous permettent de réduire les coûts et d’augmenter la rentabilité. Pour mener à bien un projet, il est essentiel de pouvoir suivre son avancement par rapport au plan et identifier les risques potentiels à un stade précoce.
Les abonnements Autodesk Build incluent toutes les fonctionnalités de gestion de projet, de gestion de la qualité, de gestion de la sécurité et de gestion des coûts, y compris l’accès à Autodesk Docs et à l’application mobile Autodesk Construction Cloud.
Autodesk Build a été développé en combinant les fonctionnalités les plus performantes de BIM 360 Build, BIM 360 Cost et PlanGrid dans une solution unique. En outre, Autodesk Build offre des fonctionnalités qui n’existent pas dans PlanGrid, telles que les PV de réunion, la gestion de la planification, la gestion des coûts et la gestion des ressources.