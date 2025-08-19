Bénéficiez d’une parfaite visibilité sur l’impact des modifications sur le budget global du projet de construction et gérez tous les aspects de vos processus de demande d’avenant sur une plate-forme unique.
Obtenez une vue d’ensemble de tous les avenants au projet et de leurs caractéristiques (type, étendue, source, statut et impact sur les coûts). Associez les éléments de coût avec des compositions hiérarchiques pour détailler les effets d’une modification et connectez-les aux éléments budgétaires et aux contrats via un logiciel de gestion des demandes d’avenant tout-en-un.
Rationalisez les workflows de traitement des demandes d’avenant en amont et en aval, pour définir clairement les responsabilités et vous assurer qu’aucun aspect n’est ignoré. Convertissez les DI en avenants potentiels au projet pour établir un lien entre la gestion des projets et des coûts et garder une trace de l’origine de toute modification de construction.
Envoyez plus rapidement une documentation de demande d’avenant de haute qualité dans le secteur de la construction. Utilisez les modèles de document personnalisés et créez un format de documentation standard pour la distribution. Gagnez du temps et générez automatiquement les documents nécessaires lors du processus de demande d’avenant.
Visualisez immédiatement l’impact des modifications et obtenez une vue en temps réel de l’état financier du projet. Les données des demandes d’avenant approuvées sont automatiquement synchronisées avec le budget et les demandes de paiement pertinentes.
Pour une demande d’avenant, l’alignement de l’impact sur les coûts approuvés entraîne souvent des retards. Lorsqu’une demande d’avenant est générée, la validation de l’impact sur les coûts permet de maintenir la dynamique du projet. Envoyez une demande de chiffrage sous-traitant à plusieurs fournisseurs en un seul workflow simple lorsqu’un avenant au projet est accepté. Créez des groupes de fournisseurs pour simplifier le processus et vous assurer que les fournisseurs appropriés reçoivent des notifications.