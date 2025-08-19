Pour une demande d’avenant, l’alignement de l’impact sur les coûts approuvés entraîne souvent des retards. Lorsqu’une demande d’avenant est générée, la validation de l’impact sur les coûts permet de maintenir la dynamique du projet. Envoyez une demande de chiffrage sous-traitant à plusieurs fournisseurs en un seul workflow simple lorsqu’un avenant au projet est accepté. Créez des groupes de fournisseurs pour simplifier le processus et vous assurer que les fournisseurs appropriés reçoivent des notifications.