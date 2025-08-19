Demander une démonstration

Produits Autodesk Construction Cloud

Les projets peuvent être complexes, mais les logiciels doivent être simples. Les produits Autodesk Construction Cloud vous aident à optimiser la construction avec une interface simple et conviviale.

Autodesk Build

Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.

Autodesk Docs

Solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.

Model Management logo

Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.

Autodesk Takeoff

Réalisez des relevés 2D précis et générez des quantités automatisées à partir de modèles 3D dans une seule et même solution en ligne.

Autodesk Estimate

Associez vos relevés 2D et 3D à vos estimations, fluidifiez vos workflows, réduisez les erreurs et collaborez en temps réel pour élaborer des offres compétitives.

Autres produits

ACC mobile logo

Application mobile de collaboration sur le chantier, désormais intégrée à Autodesk Build.

assemble logo

BIM Collaborate Pro

Cocréez les conceptions, effectuez des révisions de conception et automatisez la coordination des modèles avec les différents professionnels du bâtiment. Collaborez sur les outils de conception à tout moment, où que vous soyez, et améliorez la qualité et la constructibilité de vos conceptions, du bureau au chantier.

buildingconnected

Tirez profit du plus grand réseau en temps réel de professionnels de la construction, avec une plate-forme conviviale qui rationalise le processus de gestion des appels d’offres et des risques.

ACC connect black

Créez facilement de puissantes intégrations personnalisées. Créez des workflows uniques qui automatisent le transfert des données stratégiques d’un projet entre Autodesk Construction Cloud et plus de 200 systèmes stratégiques.

De nombreux acteurs de l’industrie ont choisi Autodesk Construction Cloud pour gérer leurs projets de construction.

