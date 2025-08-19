Prenez les décisions stratégiques plus rapidement avec une seule application mobile de construction pour Autodesk Build, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro et Autodesk Docs.
L’application mobile Autodesk Construction Cloud vous permet d’accéder aux produits suivants :
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.
Cocréez les conceptions, effectuez des révisions de conception et automatisez la coordination des modèles avec les différents professionnels du bâtiment, au bureau comme sur le terrain.
Trouvez des informations grâce à la visualisation rapide des plans et à la navigation intuitive dans les modèles.
Attirez l’attention sur les mises à jour, les modifications et les informations stratégiques des projets.
Synchronisez les données de projet et accédez aux informations hors ligne.
Créez et visualisez tous les problèmes de conception, de qualité et de sécurité.
Créez une DI et recevez une notification dès que la réponse à la question est disponible.
Générez tous les rapports quotidiens, de sécurité et de qualité.
Fournissez du contexte pour le projet en prenant des photos sur le chantier.
Accédez immédiatement aux soumissions approuvées.
« La possibilité d’accéder aux modèles 3D depuis le chantier élimine toute confusion et nous permet de résoudre les problèmes en temps réel sur le chantier. Les risques diminuent, nous gagnons du temps et réalisons des économies, et livrons des projets de haute qualité à nos clients. »
Briana Mitchell, Responsable de projet, Boldt Company
Exploitez tout le potentiel d’une application de gestion de la construction unifiée.
Oui. L’application mobile Autodesk Construction Cloud est disponible sur l’App Store iOS et sur Google Play.
Autodesk Build, Autodesk Docs, Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro et PlanGrid sont disponibles via l’application mobile.
L’application mobile Autodesk Construction Cloud est disponible sur l’App Store iOS et sur Google Play.
Oui. L’application mobile Autodesk Construction Cloud permet de créer des annotations sur le chantier.
L’application mobile Autodesk Construction Cloud permet de créer et de consigner des problèmes sur le chantier pour les workflows de conception collaborative, de qualité et de sécurité.
Que ce soit pour des tests préfonctionnels, des observations de sécurité ou des inspections de qualité, vous pouvez utiliser l’outil Formulaires dans l’application mobile Autodesk Construction Cloud pour exploiter des listes de contrôle.
Autodesk Construction Cloud compte plus de 260 partenaires d’intégration différents sur la plate-forme qui permettent de connecter les données de la conception à la livraison. Ces intégrations aident les équipes à optimiser les processus technologiques et à fluidifier la collaboration avec toutes les parties prenantes du projet.
Autodesk propose diverses ressources d’assistance pour vous aider à tirer le meilleur parti de son application mobile de construction. Le site d’aide Autodesk fournit une assistance utile, de la documentation, des tutoriels, des vidéos et des forums d’utilisateurs, le tout dans un emplacement pratique.