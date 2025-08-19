Logiciel de gestion de projet pour la construction

Autodesk Build exploite les outils basés sur l’IA d’Autodesk pour rationaliser les workflows, automatiser les tâches et favoriser une prise de décision plus intelligente et plus rapide tout au long du cycle de vie du projet. Par exemple, Autodesk Assistant apporte la puissance de l’IA conversationnelle aux professionnels de la construction et aide les utilisateurs à trouver rapidement des informations, à valider les données et à générer des synthèses. Construction IQ analyse les données du projet et identifie les risques liés à la conception, à la qualité, à la sécurité et à la gestion de projet, puis les classe par ordre de priorité. Autotags sur les photos utilise l’apprentissage automatique pour ajouter automatiquement des étiquettes liées à la construction aux photos du projet, ce qui facilite l’organisation, la recherche et la localisation des photos nécessaires. L’outil Plans extrait automatiquement les numéros de plans et les titres des PDF multipages, de sorte que les équipes trouvent rapidement les dessins dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. ACC AutoSpecs analyse les documents de spécifications et génère automatiquement des journaux de soumission en quelques minutes, tandis que l’IA de l’outil Spécifications décompose les longs cahiers des charges en sections facilement assimilables, ce qui permet d’économiser du temps, de réduire les erreurs et de donner aux équipes une vision plus claire de l’intention de conception et des risques. Autodesk AI analyse également les spécifications actuelles parallèlement aux données historiques des projets pour suggérer des éléments susceptibles de manquer. Ces quelques exemples illustrent les fonctionnalités d’IA actuellement disponibles dans Autodesk Build.