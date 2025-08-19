Logiciel de gestion de projet pour la construction

Collaborez en toute transparence, puis livrez vos projets dans les délais et sans dépasser les budgets grâce à un logiciel de gestion de projet de construction et de chantier.
Assurez-vous de respecter les délais des projets, améliorez la collaboration et réduisez les problèmes de communication, les erreurs et les retouches.
Centralisez le suivi des problèmes et résolvez-les plus tôt. Réduisez les retouches coûteuses et respectez les délais des projets.
Développez des programmes de sécurité faciles à prendre en main et reproductibles, et incitez tous les membres de l’équipe à prendre leurs responsabilités en matière de sécurité du chantier.
Connectez les données de gestion de projet et d’exécution sur le chantier aux activités de coût pour identifier les causes et évaluer l’impact sur les coûts.
Connectez les calendriers de projet, partagez-les entre les équipes de terrain et de bureau et collaborez dessus.
Créez des DI, gérez les processus de révision et connectez les DI aux problèmes, aux demandes d’avenant et aux PV de réunion.
Créez et suivez les éléments de soumission, et gérez toutes les informations depuis un journal unique.
Suivez les engagements pris, reliez les éléments essentiels et maintenez un historique organisé de tous les comptes rendus de réunion.
Des outils conviviaux de liste de malfaçons et de clôture numérique garantissent que le travail réalisé est complet et conforme.
Générez des rapports et partagez-les avec les membres de l’équipe pour les tenir au courant de l’avancement des tâches.
Gagnez en visibilité sur les problèmes à risque élevé qui peuvent avoir un impact sur les coûts, les calendriers, la qualité et la sécurité.
Normalisez la collecte des données grâce à des listes de contrôle de la qualité et de la sécurité personnalisables.
Exploitez tout le potentiel d’un logiciel de gestion de la construction unifié.
Dans le secteur de la construction, le temps est l’une des ressources les plus précieuses. Si tous les membres de l’équipe utilisent la même interface, ils peuvent communiquer de manière transparente et efficace sur toutes les plates-formes. Avec Autodesk Build, nous gagnons du temps, car les redondances sont éliminées et, en accédant à une plate-forme unique, nous pouvons transmettre toutes les informations nécessaires au reste de l’équipe.
Amy Kozlowski, Responsable de projet, Herrero Builders
Découvrez les avantages d’un logiciel de gestion de projet de construction basé sur le cloud.
Découvrez comment la société BOLDT utilise Autodesk Build pour améliorer l’efficacité et la collaboration. Toutes les informations de projet étant centralisées, Autodesk Build offre plus de transparence et de visibilité aux équipes de projet.
Découvrez comment Autodesk Build a aidé Oahu Metal & Glazing à générer des gains de temps de 75 % sur le lancement d’un projet. Autodesk Build permet de rationaliser les opérations, de normaliser les processus et de gagner du temps.
Découvrez comment S. M. Wilson & Co. optimise ses workflows en les normalisant avec Autodesk Build. Autodesk Build permet de relier efficacement les informations de projet (DI, problèmes, plans et photos, par exemple) à d’autres outils et de rationaliser les workflows.
Découvrez comment Modular Power Solutions normalise son processus de fabrication avec Autodesk Build. Autodesk Build aide les équipes à suivre l’avancement de leur projet, grâce à des visualisations claires qui leur permettent de connaître précisément l’état du projet.
Découvrez le logiciel de gestion de projet de construction Autodesk.
Découvrez comment utiliser une plate-forme basée sur le cloud pour optimiser vos workflows de gestion de projet de construction.
Consultez notre guide pour en savoir plus sur les soumissions de construction et découvrir pourquoi elles sont importantes et comment rationaliser vos processus.
Découvrez comment rationaliser vos workflows de DI, identifier et supprimer les obstacles, et créer une stratégie numérique gagnante pour les DI.
Autodesk Build fournit les outils nécessaires pour fluidifier les workflows entre le bureau, le bungalow de chantier et le site. L’accès aux documents du projet, leur gestion et leur partage n’ont jamais été aussi simples. Avec Autodesk Build, vous pouvez optimiser la gestion de vos coûts. Vous rationalisez vos processus, et la gestion des coûts est plus simple que jamais. Vous pouvez aussi créer des problèmes et des formulaires pour contrôler la qualité et la sécurité. Vous utilisez les DI, les soumissions et les réunions pour organiser vos flux d’informations. Vous pouvez suivre l’avancement du projet pour garantir sa réussite. Autodesk Build simplifie le contrôle des projets et favorise leur réussite.
Autodesk Build permet aux équipes de construction de suivre les performances des projets en temps réel et de veiller au respect des délais et des budgets sur chacun d’eux. De plus, la plate-forme améliore la collaboration et la productivité, car elle fournit une source d’informations unique et fiable pour toutes les données d’un projet. Dotée de puissantes fonctionnalités de création de projet, de gestion de la planification et de suivi, elle aide les équipes de construction à surveiller efficacement l’avancement du projet, à collaborer et à prendre des décisions rapides.
Plate-forme basée sur le cloud accessible à partir de n’importe quel appareil, Autodesk Build permet aux membres des équipes de collaborer et de rester connectés où qu’ils soient. Autodesk Build est la solution idéale pour améliorer la collaboration des équipes, optimiser les performances des projets et réduire les coûts d’exploitation.
La plupart des professionnels de la construction reconnaissent l’importance de l’intégration. Grâce à plus de 400 intégrations prêtes à l’emploi pour les ERP, les CRM, la gestion des documents, les outils d’analyse et bien d’autres solutions, Autodesk Construction Cloud peut s’intégrer aux logiciels que vous utilisez.
Autodesk Build est la solution de gestion de construction idéale pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Notre plate-forme vous aide à respecter les budgets et les délais, à dynamiser la collaboration et à tirer le meilleur parti de vos projets.
Oui, Autodesk Build existe en tant qu’application mobile. L’application mobile Autodesk Construction Cloud est disponible pour les membres qui s’abonnent à l’une des offres Autodesk Construction Cloud suivantes : Autodesk Build, BIM Collaborate, BIM Collaborate Pro, Autodesk Docs.
Autodesk Build exploite les outils basés sur l’IA d’Autodesk pour rationaliser les workflows, automatiser les tâches et favoriser une prise de décision plus intelligente et plus rapide tout au long du cycle de vie du projet. Par exemple, Autodesk Assistant apporte la puissance de l’IA conversationnelle aux professionnels de la construction et aide les utilisateurs à trouver rapidement des informations, à valider les données et à générer des synthèses. Construction IQ analyse les données du projet et identifie les risques liés à la conception, à la qualité, à la sécurité et à la gestion de projet, puis les classe par ordre de priorité. Autotags sur les photos utilise l’apprentissage automatique pour ajouter automatiquement des étiquettes liées à la construction aux photos du projet, ce qui facilite l’organisation, la recherche et la localisation des photos nécessaires. L’outil Plans extrait automatiquement les numéros de plans et les titres des PDF multipages, de sorte que les équipes trouvent rapidement les dessins dont elles ont besoin au moment où elles en ont besoin. ACC AutoSpecs analyse les documents de spécifications et génère automatiquement des journaux de soumission en quelques minutes, tandis que l’IA de l’outil Spécifications décompose les longs cahiers des charges en sections facilement assimilables, ce qui permet d’économiser du temps, de réduire les erreurs et de donner aux équipes une vision plus claire de l’intention de conception et des risques. Autodesk AI analyse également les spécifications actuelles parallèlement aux données historiques des projets pour suggérer des éléments susceptibles de manquer. Ces quelques exemples illustrent les fonctionnalités d’IA actuellement disponibles dans Autodesk Build.
Certaines fonctionnalités d’Autodesk AI ne reposent pas sur l’apprentissage automatique et ne requièrent donc pas de données pour l’entraînement de modèles sous-jacents. D’autres fonctionnalités d’IA nécessitent des données d’entraînement. Autodesk puise alors dans différentes sources selon les fonctionnalités. Pour savoir si une fonctionnalité Autodesk AI repose sur l’apprentissage automatique et quelles sont les sources de données utilisées pour l’entraînement des modèles, consultez la section IA responsable du Centre de confiance d’ Autodesk.