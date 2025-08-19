Gagnez un temps incroyable en créant des rapports de construction à partir de modèles par défaut et en personnalisant ces modèles en quelques minutes avec les données de projet dont vous avez besoin. Créez rapidement des rapports d’activité, gagnez en visibilité sur les problèmes, tendances et motifs du projet, et optimisez les résultats de ce dernier.
Faites gagner du temps à votre équipe en planifiant des rapports récurrents pour la coordination, les coûts, les DI, les PV de réunion et plus encore. Sélectionnez la cadence et les dates de début et de fin, spécifiez les destinataires par leur nom, leur société et leur rôle, et partagez les rapports par e-mail avec les utilisateurs n’appartenant pas au projet.
Faites gagner un temps précieux à votre équipe en planifiant des rapports récurrents pour la coordination, les coûts, les DI, les PV de réunion et plus encore. Sélectionnez la cadence et les dates de début et de fin, spécifiez les destinataires par leur nom, leur société et leur rôle, et partagez les rapports par e-mail avec les utilisateurs n’appartenant pas au projet.
Téléchargez directement les nouveaux rapports et les anciens, et partagez-les avec les autres membres de l’équipe et parties prenantes du projet. La liste agrégée des rapports offre aux équipes de projet une visibilité immédiate sur les tendances, ce qui favorise l’adoption de pratiques plus efficaces sur les projets futurs.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.