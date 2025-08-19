Créez, coordonnez et gérez efficacement toutes les soumissions à partir d’un journal unique.
Créez et organisez facilement des éléments de soumission individuels et déplacez efficacement les soumissions tout au long du processus de révision grâce à des réponses exploitables et sans conflit. Rationalisez le processus de révision en ajoutant des co-réviseurs afin de garantir que tous les intervenants qui doivent effectuer des révisions ont la possibilité de le faire et d’ajouter des commentaires.
Utilisez un journal des soumissions automatique pour démarrer le projet plus rapidement. AutoSpecs analyse vos documents de spécifications pour créer un registre de soumission ultra-précis en quelques minutes. Appréhendez dans les moindres détails les exigences relatives aux soumissions pour votre projet de construction en accédant facilement à toutes les soumissions liées aux actions, aux produits, aux soumissions de clôture, aux obligations d’assurance et de contrôle qualité, et plus encore.
Effectuez le suivi des soumissions et examinez leur avancement en toute transparence. Lorsque les éléments de soumission se déplacent dans le workflow, le système procède automatiquement au suivi des dates de transition et les affiche. La page d’accueil du projet vous permet de suivre les soumissions qui vous sont attribuées ou qui sont affectées à l’ensemble du projet, et affiche les soumissions de construction qui ont été fermées récemment dans le journal des activités récentes.
Lorsqu’une soumission est approuvée, elle devient immédiatement accessible dans l’application mobile. Les équipes de terrain disposent donc des informations les plus récentes pour construire avec précision.
Organisez l’ensemble des documents et données du projet, de la conception à la construction, sur une plate-forme unique. Gardez le contrôle de toutes les informations relatives au projet, gagnez du temps et tenez tous les utilisateurs informés de la progression.
La création de workflows efficaces entre le bureau, le préfabriqué et le chantier est essentielle pour tout projet de construction. La rationalisation de la gestion des documents à l’aide d’une plate-forme conviviale permet de tenir tout le monde au courant et de garantir que les informations sont toujours accessibles.
Pour suivre les modifications apportées à votre projet, vous pouvez accéder à la piste d’audit de chaque formulaire. Vous obtiendrez un journal complet de toutes les actions effectuées sur ce formulaire. Grâce à ces données, vous pouvez facilement rester au courant de toutes les mises à jour apportées à vos formulaires.
Les entreprises peuvent désormais gérer l’accès des utilisateurs grâce à un module de connexion simple à utiliser. Cela simplifie le processus de lancement des projets, permettant à tout le personnel autorisé d’accéder facilement aux ressources nécessaires d’un simple clic.
Exploitez tout le potentiel d’un logiciel de gestion unifiée des projets de construction.
Questions fréquemment posées sur le logiciel de soumission de construction
Le logiciel de soumission de construction est une plate-forme numérique conçue pour la collaboration et pour l’approbation de divers types de documents de projet. Il offre aux entrepreneurs, architectes, ingénieurs et autres parties prenantes un moyen efficace de soumettre, d’examiner, de commenter et d’approuver les documents du projet, tels que les dessins, les plans, les spécifications et autres supports associés. Ce logiciel rationalise le processus de soumission et permet de s’assurer que les projets sont terminés dans les délais et de manière organisée.
Le logiciel de soumission de construction offre une plate-forme rationalisée et centralisée pour la gestion et le suivi du processus d’examen et d’approbation. Il automatise de nombreuses tâches administratives fastidieuses associées au traitement des soumissions, telles que le routage, le suivi et l’archivage des documents. Il permet également une communication plus rapide entre les différentes parties prenantes du projet, telles que les entrepreneurs et les architectes, ce qui peut réduire considérablement le temps nécessaire pour obtenir l’approbation.
Le logiciel de soumission d’Autodesk permet de rationaliser le processus de soumission, d’examen et d’approbation des documents et des supports du projet. Il propose un workflow automatisé qui facilite l’accès aux documents de soumission et leur gestion, le partage des données avec les parties prenantes en temps réel, le suivi des modifications et des approbations depuis des emplacements distants et la génération rapide de rapports sur la progression des soumissions.
Oui, le logiciel de soumission Autodesk Construction Cloud peut être adapté aux exigences spécifiques de n’importe quel projet. Grâce à des options de personnalisation performantes, les utilisateurs peuvent créer un processus de soumission qui fonctionne au mieux pour leur organisation et leur projet. Cela inclut la personnalisation du workflow, l’ajout de champs ou de formulaires uniques et l’utilisation de déclencheurs automatisés pour chaque étape du processus.
Les soumissions sont un élément clé du processus de construction et peuvent inclure tout type de données, des dessins aux données de produit. Les soumissions sont généralement des dessins d’exécution, des données techniques, des spécifications de produit ou des échantillons.