Effectuez le suivi des soumissions et examinez leur avancement en toute transparence. Lorsque les éléments de soumission se déplacent dans le workflow, le système procède automatiquement au suivi des dates de transition et les affiche. La page d’accueil du projet vous permet de suivre les soumissions qui vous sont attribuées ou qui sont affectées à l’ensemble du projet, et affiche les soumissions de construction qui ont été fermées récemment dans le journal des activités récentes.