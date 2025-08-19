Analyse des données des technologies de construction.

Demander une démonstration
Construction IQ

Identifiez et hiérarchisez les risques de vos projets de construction avec Construction IQ.

Exploitez la puissance des fonctionnalités intégrées d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle de Construction IQ pour prévoir, prévenir et gérer les risques susceptibles d’affecter les coûts, le calendrier, la qualité et la sécurité.

Hiérarchisez les problèmes de conception.

Les facteurs de risque de conception permettent aux responsables de projet de prendre des mesures quotidiennes pour hiérarchiser et résoudre les problèmes de conception avant qu’ils ne deviennent des DI qui prendraient du temps et qu’ils ne génèrent des modifications coûteuses en aval lors de la construction.

Identifiez les DI à risque élevé.

Les facteurs de risque des DI aident les équipes à identifier les DI qui présentent le plus de risques pour les coûts et pour le calendrier du projet, et les classifient par cause, discipline et composant de construction. Repérez les problèmes de conception plus tôt, identifiez les risques et priorisez les DI appropriées.

Dynamisez le contrôle qualité.

Les facteurs de risque liés à la qualité permettent aux responsables de projet de comprendre les problèmes de qualité à risque élevé et de prendre des mesures pour atténuer les risques afin de maintenir le contrôle qualité, tout en surveillant le statut des problèmes, les activités et la conformité aux listes de contrôle qualité.

Détectez les incidents de sécurité.

Les facteurs de risque liés à la sécurité permettent aux responsables de projet d’obtenir une visibilité immédiate sur les domaines à haut risque liés à leurs projets et de prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes de sécurité et écarter le danger avant qu’un incident grave ne se produise.

Découvrez Construction IQ en action.

Autodesk Build

Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.

Dessin isométrique Autodesk Build d’un bâtiment en construction.
Model Management

Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.

Dessin isométrique Autodesk BIM Collaborate de construction collaborative.
