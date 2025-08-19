Analyse des données des technologies de construction.

Exploitez la puissance des fonctionnalités intégrées d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle de Construction IQ pour prévoir, prévenir et gérer les risques susceptibles d’affecter les coûts, le calendrier, la qualité et la sécurité.
Les facteurs de risque de conception permettent aux responsables de projet de prendre des mesures quotidiennes pour hiérarchiser et résoudre les problèmes de conception avant qu’ils ne deviennent des DI qui prendraient du temps et qu’ils ne génèrent des modifications coûteuses en aval lors de la construction.
Les facteurs de risque des DI aident les équipes à identifier les DI qui présentent le plus de risques pour les coûts et pour le calendrier du projet, et les classifient par cause, discipline et composant de construction. Repérez les problèmes de conception plus tôt, identifiez les risques et priorisez les DI appropriées.
Les facteurs de risque liés à la qualité permettent aux responsables de projet de comprendre les problèmes de qualité à risque élevé et de prendre des mesures pour atténuer les risques afin de maintenir le contrôle qualité, tout en surveillant le statut des problèmes, les activités et la conformité aux listes de contrôle qualité.
Les facteurs de risque liés à la sécurité permettent aux responsables de projet d’obtenir une visibilité immédiate sur les domaines à haut risque liés à leurs projets et de prendre des mesures immédiates pour résoudre les problèmes de sécurité et écarter le danger avant qu’un incident grave ne se produise.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.