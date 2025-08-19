Configurez vos formulaires de qualité et de sécurité en fonction des besoins spécifiques de votre projet de construction pour vous assurer de capturer toutes les informations essentielles du projet.
Gagnez du temps et améliorez la transparence en connectant les formulaires aux problèmes et aux DI. Créez un problème directement à partir d’un formulaire et, si nécessaire, faites remonter immédiatement ce problème vers une DI.
Exportez les formulaires remplis au format PDF ou Excel et partagez-les facilement afin que toutes les personnes concernées soient informées de l’avancement du projet. Incluez les photos et les documents ajoutés aux formulaires dans votre rapport pour davantage de contexte.
Que le formulaire soit utilisé par un seul membre de l’équipe ou que plusieurs personnes travaillent dessus, choisissez le paramètre de collaboration qui convient à votre workflow. Ajoutez des contributeurs et des réviseurs pour renforcer la responsabilisation des intervenants.
Utilisez des modèles prédéfinis, importez des fichiers PDF ou créez intégralement des rapports quotidiens et des listes de contrôle de la qualité et de la sécurité. Rendez les signatures obligatoires, de même que des champs spécifiques, pour responsabiliser les intervenants et garantir la précision des données.
Connectez les informations essentielles à vos formulaires pour optimiser la visibilité des membres du projet. Ajoutez des documents, des notes et des photos de chantier, et liez le formulaire à un emplacement sur un plan ou à une annotation.
Obtenez un protocole d’audit transparent qui vous permet de connaître rapidement la liste des mises à jour apportées à un formulaire. Identifiez facilement la dernière mise à jour. Consultez les changements d’attributaires, les documents ajoutés, les photos, les signatures de membres d’équipe, etc.
Utilisez notre application mobile intuitive pour créer et modifier des formulaires sur le chantier, même lorsque vous êtes hors ligne. Grâce à la synchronisation robuste, vous aurez toujours à votre disposition les données de projet les plus récentes.