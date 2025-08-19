Logiciel de comptes rendus de réunions pour la construction.

Assurez-vous que chaque réunion est productive grâce à une meilleure visibilité des engagements pris et à un historique structuré de tous les comptes rendus de réunion.
Améliorez la coordination des équipes et le suivi des projets. Centralisez l’ensemble de vos réunions et PV de réunion, qu’elles soient menées dans le cadre de la conception collaborative, la coordination de modèles ou la construction. Créez des ordres du jour, planifiez des suivis, envoyez des notifications par e-mail, intégrez des réunions virtuelles et fournissez un historique organisé de tous les comptes rendus de réunion.
Prenez des décisions qui donnent lieu à des actions concrètes et qui sont attribuées aux personnes responsables. Consignez les décisions prises lors des réunions et créez les étapes suivantes en attribuant des éléments spécifiques aux personnes, rôles ou sociétés qui conviennent. Les éléments d’action ouverts sont automatiquement renseignés dans les réunions de suivi, ce qui facilite leur suivi jusqu’à leur finalisation.
Mettez en avant les éléments qui en ont le plus besoin. Améliorez l’accessibilité aux informations en liant directement les documents, les plans, les problèmes et les DI aux éléments de réunion. Les membres de l’équipe peuvent facilement trouver toutes les informations grâce à la fonction de recherche et de filtrage.
Que vous soyez au bureau ou sur le chantier, les informations importantes des réunions restent à portée de main. Grâce aux PV de réunion sur appareil mobile, accédez aux ordres du jour et aux comptes rendus de réunion, affichez les éléments liés et recherchez les réunions par titre pour trouver rapidement les informations dont vous avez besoin.
Permet d’établir une vision commune de votre projet de construction à l’aide d’une source d’informations fiable centralisée. Partagez instantanément les calendriers de projet et collaborez avec l’ensemble de l’équipe, pour une exécution efficace avec toutes les parties prenantes.
Conservez l’accès à vos fichiers où que vous soyez. Organisez, distribuez et partagez facilement des fichiers à différents emplacements à partir d’un environnement de données centralisé et connecté.
Les membres du projet peuvent conserver l’accès à leurs projets, où qu’ils se trouvent. Grâce à la synchronisation des données avec l’application, les utilisateurs peuvent accéder aux données du projet et effectuer des tâches même lorsqu’ils sont hors ligne.
Prenez de meilleures décisions et réalisez vos projets de construction dans les délais et en respectant le budget grâce à un logiciel de gestion collaborative de projet et de chantier. Gérez les coûts et gardez une longueur d’avance sur le calendrier avec les parties prenantes, en travaillant ensemble au même endroit.
Exploitez tout le potentiel d’un logiciel de gestion unifiée des projets de construction.
Questions fréquemment posées sur le logiciel de comptes rendus de réunion pour la construction
Le logiciel de réunion pour la construction est un outil utilisé pour gérer les réunions liées au secteur de la construction. Il peut vous aider à organiser et à structurer des réunions, à rationaliser les processus et à donner accès à des documents importants. Le logiciel de réunion pour la construction aide les équipes de construction à rester organisées et à communiquer efficacement. En outre, le logiciel de réunion pour la construction permet aux équipes de suivre la progression, d’enregistrer les décisions, d’attribuer des tâches et de générer des rapports.
Le logiciel de comptes rendus de réunion pour la construction peut vous aider à rationaliser et à simplifier le processus de capture et de diffusion des détails de la réunion. Grâce à une plate-forme conviviale pour la création, l’organisation et le partage des notes de réunion, les équipes de construction peuvent accéder rapidement aux informations essentielles à partir de n’importe quel appareil.
Le logiciel de réunion pour la construction facilite le stockage des notes de réunion, l’attribution d’actions et le suivi de la progression. En centralisant toutes les informations, il est plus facile pour chacun de savoir ce qui doit être fait, dans quel délai et qui est responsable de chaque tâche.
Oui ! Les PV de réunion peuvent être facilement partagés ou exportés pour n’importe quel utilisateur, qu’il utilise la plate-forme ou non. Il vous suffit d’entrer une adresse e-mail dans la section de partage du document de PV de réunion. Vous pouvez également télécharger les PV sous forme de fichier PDF ou Word pour les enregistrer dans vos dossiers.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.