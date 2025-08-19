Instaurez une culture de confiance en partageant les détections préventives et en tirant des enseignements des accidents évités de justesse, avec photos et recherche des causes profondes à l’appui.



Qu’il s’agisse d’une observation spontanée ou d’une liste d’analyse des risques, toute personne présente sur le chantier peut documenter les conditions de sécurité directement depuis son appareil mobile.