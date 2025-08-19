Supprimez les risques avant qu’ils ne causent d’accidents pour que vos équipes puissent rentrer chez elles sans dommage.
Instaurez une culture de confiance en partageant les détections préventives et en tirant des enseignements des accidents évités de justesse, avec photos et recherche des causes profondes à l’appui.
Qu’il s’agisse d’une observation spontanée ou d’une liste d’analyse des risques, toute personne présente sur le chantier peut documenter les conditions de sécurité directement depuis son appareil mobile.
Documentez immédiatement les accidents évités de justesse, les observations de sécurité ou tout incident en temps réel pour assurer leur suivi jusqu’à leur résolution.
Enregistrez les préoccupations ou incidents de sécurité depuis le terrain, et surveillez et gérez la sécurité du projet au moyen de rapports de synthèse destinés à la direction. Consignez les causes profondes pour identifier les tendances et résoudre les problèmes de sécurité courants avant qu’ils n’apparaissent.
Organisez la présence du personnel, des équipements et des ressources nécessaires sur le chantier au moment opportun pour éviter les conflits et les incidents.
Formez vos équipes et améliorez continuellement les programmes de sécurité grâce aux analyses du projet. Identifiez les dangers potentiels ou les métiers à risque grâce au système d’atténuation prédictive des risques piloté par l’IA d’Autodesk.
Voici la solution idéale : tout ce dont vous avez besoin pour une gestion proactive de la sécurité des projets de construction, rassemblé en un seul endroit. N’importe quel membre de votre équipe peut concrétiser vos rêves de programme de sécurité, sur n’importe quel appareil.
Créez des listes de contrôle de sécurité basées sur des modèles ou importez des formulaires PDF pour harmoniser vos équipes et vos données de sécurité.
Les photos contextualisent les observations de sécurité, les succès, les conditions et les incidents, et elles sont faciles à ajouter à la documentation.
Exploitez les données de sécurité au moyen de tableaux de bord pour garder le contrôle des problèmes enregistrés et analyser les tendances afin de créer facilement des plans de prévention prédictive des incidents.
Découvrez la gestion de la sécurité des projets de construction.
Découvrez certains avantages dont les maîtres d’œuvre et les sous-traitants bénéficient en implémentant et en exploitant une solution logicielle de gestion de la sécurité pour superviser les projets.
Découvrez comment Arcadis a mené à bien la modernisation d’une autoroute à péage de grande envergure en dessous du budget prévu et sans aucun accident du travail déclaré.
Outre les problèmes, soulignez les améliorations de sécurité avec un système de gestion de la sécurité basé sur le cloud qui renforce votre engagement envers la sécurité de l’équipe et la culture de sécurité de votre entreprise.
L’utilisation d’indicateurs financiers et de sécurité clés, comme le taux de modification d’expérience (EMR), pour sélectionner les sous-traitants contribue à atténuer les risques du projet.
Découvrez comment PENTA Building Group a misé sur les technologies de la construction pour garantir sa fiabilité opérationnelle à Las Vegas.
Mettez en œuvre votre solution de gestion de la sécurité des projets de construction.
Découvrez pourquoi l’établissement d’un climat de confiance est important pour la gestion de la sécurité des projets de construction et comment améliorer cet aspect sur le lieu de travail.
Apprenez directement auprès des experts comment créer des chantiers plus sûrs et plus résilients.
Communauté en ligne qui rassemble des professionnels de la construction et conçue pour aider les clients à tisser des liens, à réfléchir ensemble et à stimuler la croissance les uns des autres.
Un système de gestion de la sécurité des projets de construction est une méthode proactive consistant à identifier systématiquement les dangers potentiels et à gérer les risques d’un projet de construction dans le but de réduire le nombre d’accidents.
La sécurité du chantier consiste à prioriser la santé et le bien-être des travailleurs, ainsi que des visiteurs et du grand public, grâce à des mesures préventives et proactives. Cela implique notamment la mise en œuvre d’un plan de sécurité, l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) et l’exploitation des observations de sécurité.
Tous les ouvriers du bâtiment utilisent un logiciel de gestion de la sécurité pour documenter les conditions non sécurisées, souligner les améliorations de sécurité, tenir des réunions sur la sécurité, gérer les registres de présence et identifier les causes des risques liés à la sécurité. Les logiciels de gestion de la sécurité des projets de construction renforcent les programmes de sécurité en encourageant les équipes à prévenir les dangers et les autres risques sur les chantiers.
La principale motivation est de préserver la santé et la sécurité des ouvriers du bâtiment sur les chantiers.