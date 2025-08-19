Tableaux de bord de construction et analyse des données.

Gagnez en visibilité sur les performances du projet, les activités quotidiennes prioritaires et les problèmes à risque élevé grâce à des tableaux de bord configurables et partageables.
Obtenez des récapitulatifs et des instantanés à partir des tableaux de bord d’un projet pour générer des informations stratégiques exploitables. Utilisez les tableaux de bord d’un compte pour analyser les performances de plusieurs projets afin de prendre des décisions commerciales plus éclairées.
Obtenez une vue personnalisée et exploitable de l’état du projet via le tableau de bord Accueil. Consultez le travail attribué, les activités récentes, les jalons du projet, les prévisions météorologiques et le statut de l’équipe.
Résolvez les problèmes avant qu’ils n’aient un impact plus grave grâce aux fonctionnalités prédictives de Construction IQ. Grâce à l'apprentissage automatique, Construction IQ analyse les données de projet et identifie les risques susceptibles d’affecter la conception, la qualité, la sécurité ou le contrôle du projet.
Intégrez des données issues d’applications tierces (logiciels de planification et d’évaluation, caméras de chantier ou outils d’intelligence artificielle, par exemple) à partir de la bibliothèque pour obtenir une vue d’ensemble du projet.
Créez des tableaux de bord personnalisés et partagez-les avec les membres du projet. Fournissez-leur les tableaux de bord appropriés en les attribuant par rôle, utilisateur ou société. Vous pouvez également créer un tableau de bord privé personnalisé pour obtenir des informations supplémentaires sur le projet.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.