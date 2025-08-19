Demander une démonstration
Tableaux de bord

Réduisez les risques et hiérarchisez le travail grâce à l’analyse centralisée des projets.

Gagnez en visibilité sur les performances du projet, les activités quotidiennes prioritaires et les problèmes à risque élevé grâce à des tableaux de bord configurables et partageables.

Tableaux de bord de construction et analyse des données.

Visualisez facilement les performances, pour un projet spécifique et pour l’ensemble de l’entreprise.

Obtenez des récapitulatifs et des instantanés à partir des tableaux de bord d’un projet pour générer des informations stratégiques exploitables. Utilisez les tableaux de bord d’un compte pour analyser les performances de plusieurs projets afin de prendre des décisions commerciales plus éclairées.

Affichez les données d’état du projet en temps réel dans les tableaux de bord de construction et l’analyse des données.

Affichez l’état du projet en temps réel.

Obtenez une vue personnalisée et exploitable de l’état du projet via le tableau de bord Accueil. Consultez le travail attribué, les activités récentes, les jalons du projet, les prévisions météorologiques et le statut de l’équipe.

Données de projet à risque élevé dans les tableaux de bord de construction et l’analyse des données.

Identifiez les domaines à haut risque.

Résolvez les problèmes avant qu’ils n’aient un impact plus grave grâce aux fonctionnalités prédictives de Construction IQ. Grâce à l'apprentissage automatique, Construction IQ analyse les données de projet et identifie les risques susceptibles d’affecter la conception, la qualité, la sécurité ou le contrôle du projet.

Intégrez des données dans des tableaux de bord de construction et l’analyse des données.

Intégrez des données provenant d’applications tierces.

Intégrez des données issues d’applications tierces (logiciels de planification et d’évaluation, caméras de chantier ou outils d’intelligence artificielle, par exemple) à partir de la bibliothèque pour obtenir une vue d’ensemble du projet.

En savoir plus
Paramètres de tableaux de bord de construction et d’analyse des données.

Améliorez la visibilité pour l’ensemble de l’équipe.

Créez des tableaux de bord personnalisés et partagez-les avec les membres du projet. Fournissez-leur les tableaux de bord appropriés en les attribuant par rôle, utilisateur ou société. Vous pouvez également créer un tableau de bord privé personnalisé pour obtenir des informations supplémentaires sur le projet.

Découvrez les tableaux de bord en action.

