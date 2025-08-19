Demander une démonstration
Photos

Connectez le chantier et le bureau à l’aide de photos et de vidéos.

Capturez ce qui se passe sur le chantier et annotez vos photos de construction pour fournir plus de contexte. Utilisez la galerie pour trouver rapidement des informations et générer des rapports de photos.

Photos d’un projet de construction stockées dans un logiciel de gestion des photos pour la construction.

Stockez tout dans une galerie de photos centralisée.

Centralisez le stockage des photos, vidéos et images à 360 degrés dans la galerie de photos. Utilisez la vue cartographique et le filtrage détaillé pour trouver des informations visuelles spécifiques.

Étiquetage ou annotation des photos de chantier dans un logiciel de gestion des photos pour la construction.

Tirez parti des étiquettes intelligentes et personnalisées.

Pour gagner du temps, organisez et filtrez les photos appropriées en utilisant les étiquettes automatiques basées sur l’apprentissage automatique et en créant manuellement des étiquettes de photos personnalisées.

Photo du chantier ajoutée à un problème de sécurité du chantier dans un logiciel de gestion des photos pour la construction.

Ajoutez des photos pour enrichir les informations partagées.

Joignez des photos et des vidéos aux formulaires, problèmes, DI et soumissions. Capturez ce qui se passe sur le chantier pour fournir plus d’informations aux membres de l’équipe qui ne peuvent pas être présents sur le terrain.

Stockage de photos avec des données de localisation dans un logiciel de gestion des photos pour la construction

Identifiez le contexte d’une photo en un clic.

Cliquez sur une image du chantier dans la galerie pour voir son contexte. Déterminez instantanément si un problème, un formulaire, une ressource, un plan ou une DI y est lié et cliquez dessus pour voir plus de détails.

Création de rapports de photos du chantier avec un logiciel de gestion des photos pour la construction.

Créez et partagez des rapports de photos.

Générez des rapports de vos photos, vidéos et images à 360 degrés pour les partager avec d’autres utilisateurs, même en dehors du projet. Filtrez les images sur une plage horaire ou un type de photo spécifique afin de trouver rapidement les images que vous voulez incorporer au rapport.