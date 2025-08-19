Capturez ce qui se passe sur le chantier et annotez vos photos de construction pour fournir plus de contexte. Utilisez la galerie pour trouver rapidement des informations et générer des rapports de photos.
Centralisez le stockage des photos, vidéos et images à 360 degrés dans la galerie de photos. Utilisez la vue cartographique et le filtrage détaillé pour trouver des informations visuelles spécifiques.
Pour gagner du temps, organisez et filtrez les photos appropriées en utilisant les étiquettes automatiques basées sur l’apprentissage automatique et en créant manuellement des étiquettes de photos personnalisées.
Joignez des photos et des vidéos aux formulaires, problèmes, DI et soumissions. Capturez ce qui se passe sur le chantier pour fournir plus d’informations aux membres de l’équipe qui ne peuvent pas être présents sur le terrain.
Cliquez sur une image du chantier dans la galerie pour voir son contexte. Déterminez instantanément si un problème, un formulaire, une ressource, un plan ou une DI y est lié et cliquez dessus pour voir plus de détails.
Générez des rapports de vos photos, vidéos et images à 360 degrés pour les partager avec d’autres utilisateurs, même en dehors du projet. Filtrez les images sur une plage horaire ou un type de photo spécifique afin de trouver rapidement les images que vous voulez incorporer au rapport.