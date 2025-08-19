Rationalisez les workflows en gérant les DI de construction depuis une seule plate-forme. Ainsi, les risques de perte de données diminuent et les DI sont connectées aux autres tâches tout au long du cycle de vie du projet.
Créez en toute transparence des DI de construction sur le Web et les appareils mobiles. Fournissez des données contextuelles vitales afin d’accélérer la résolution des DI en publiant des informations sur des zones spécifiques d’un document 2D ou d’un modèle 3D, en ajoutant des observations ou des annotations, en prenant des photos sur le chantier et en les liant directement aux DI.
Il n’existe pas de solution universelle. Personnalisez votre workflow de DI de construction afin qu’il réponde aux besoins spécifiques de votre projet ou de votre entreprise, notamment à l’aide d’un processus de révision en plusieurs étapes. Attribuez les actions de DI à des utilisateurs particuliers ou à des rôles définis dans le projet. Désignez les personnes autorisées à soumettre, créer et approuver des DI, ainsi qu’à y répondre.
Rationalisez vos workflows et donnez accès à toutes les informations stratégiques. Connectez les problèmes, les DI et les demandes d’avenant tout au long du cycle de vie du projet. Évitez la saisie de données en double en faisant remonter les problèmes dans les DI de construction ou en les liant aux DI existantes. Pour retrouver l’origine des demandes d’avenant, créez des avenants au projet à partir des DI ou associez les DI à des avenants au projet existants.
Localisez rapidement la DI dans le workflow et identifiez facilement les étapes suivantes et les personnes responsables. Affichez l’état des DI de construction à l’aide d’indicateurs à code couleur, identifiez les personnes dont l’intervention est requise et faites progresser les DI de façon fluide tout au long du processus en un seul clic.
Restez organisé et synchronisé tout au long de vos projets de construction grâce à une plate-forme unique. Notre solution vous permet de stocker et de gérer tous les documents et données liés à la conception et à la construction dans un seul endroit. Vous pouvez lier ces fichiers à vos DI. Facilitez l’accès et le partage de fichiers lorsque vous en avez besoin.
Permet d’optimiser le workflow, de rationaliser la communication, de favoriser la collaboration et d’améliorer la visibilité sur le projet. Grâce à cette plate-forme, l’équipe de projet peut assurer le suivi des délais, des budgets et des tâches pour s’assurer que vos projets sont livrés conformément aux modalités convenues.
Insight fournit une source unifiée de données de projet, d’analyses et de prévisions qui vous permettent de vous familiariser rapidement avec les nouveautés de votre projet. Cette présentation complète vous permet de prendre des décisions plus éclairées et de maintenir votre projet sous contrôle.
Intégrez toutes vos données de construction dans une solution logicielle conviviale. En regroupant des données de plusieurs partenaires, vous pouvez rationaliser la gestion de la construction et réduire le temps perdu sur les processus manuels.
Exploitez tout le potentiel d’un logiciel de gestion unifiée des projets de construction.
Questions fréquemment posées sur le logiciel de DI de construction
Le logiciel de DI de construction est un outil basé sur le cloud conçu pour rationaliser le processus de demande d’informations (DI) dans le secteur de la construction. Le logiciel de DI permet aux équipes de projet de suivre, de gérer et de soumettre des DI rapidement et efficacement, le tout à partir d’une plate-forme centrale unique. Grâce au logiciel de DI, les équipes de projet peuvent gagner du temps et de l’argent en réduisant la saisie manuelle des données et en éliminant les processus sur papier.
Le logiciel de DI rationalise le processus de soumission et de suivi des DI, ainsi que la réponse à celles-ci en fournissant une plate-forme centrale qui regroupe toutes les parties prenantes dans un emplacement unique. Vous n’avez ainsi plus besoin de suivre manuellement les e-mails, les conversations et les autres formes de communication. En outre, vous pouvez attribuer des tâches aux parties concernées et définir des dates d’échéance pour chaque tâche. De cette façon, vous pouvez vous assurer que rien ne vous échappe.
Le logiciel de gestion des DI de construction d’Autodesk est basé sur le cloud. Vous pouvez y accéder à partir de n’importe quel appareil mobile ou de n’importe quelle tablette, ce qui garantit que votre équipe de construction accède toujours à des informations à jour et est en mesure de collaborer efficacement sur n’importe quel projet.
Autodesk Construction Cloud permet de réduire le temps de réponse aux DI et de favoriser leur résolution dans les meilleurs délais en permettant aux équipes de projet de collaborer efficacement. Tous les membres de l’équipe peuvent accéder rapidement aux mêmes données et informations, ce qui leur permet d’identifier les problèmes plus vite et de répondre aux DI dans les meilleurs délais.
Oui, Autodesk Construction Cloud vous permet de gérer plusieurs projets et workflows de DI simultanément. Grâce à sa plate-forme unifiée, vous pouvez créer et gérer des projets, attribuer des tâches à des équipes et collaborer sur des dessins en temps réel.