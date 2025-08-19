Le logiciel de DI de construction est un outil basé sur le cloud conçu pour rationaliser le processus de demande d’informations (DI) dans le secteur de la construction. Le logiciel de DI permet aux équipes de projet de suivre, de gérer et de soumettre des DI rapidement et efficacement, le tout à partir d’une plate-forme centrale unique. Grâce au logiciel de DI, les équipes de projet peuvent gagner du temps et de l’argent en réduisant la saisie manuelle des données et en éliminant les processus sur papier.