Normalisez les processus d’inspection de la qualité, résolvez les problèmes plus rapidement et réduisez les retouches. Les listes de contrôle numériques d’inspection de la qualité de la construction garantissent que tout membre de l’équipe peut accéder aux normes de qualité et assurer leur respect, depuis tout appareil, où qu’il soit, en y ajoutant des notes, des signatures, des photos et en générant des problèmes pour les éléments non conformes.