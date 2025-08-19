Gagnez en visibilité sur les problèmes et résolvez-les grâce à une approche proactive de la gestion de la qualité de la construction. Réduisez les retouches et assurez-vous de respecter les échéanciers de vos projets de construction grâce à un logiciel de gestion de la qualité.
Pour éviter les retouches coûteuses, identifiez les problèmes de constructibilité en phase de préconstruction afin de réduire les soucis de qualité en aval et donnez à toutes les équipes les moyens de détecter et de résoudre les conflits.
Pour éviter les erreurs et respecter les délais, les membres des équipes doivent être en mesure d’accéder à des informations précises depuis tout appareil, où qu’ils soient et à tout moment. Organisez, distribuez et partagez les fichiers tout au long du cycle de vie de vos projets grâce à une plate-forme de gestion des documents basée sur le cloud.
Normalisez les processus d’inspection de la qualité, résolvez les problèmes plus rapidement et réduisez les retouches. Les listes de contrôle numériques d’inspection de la qualité de la construction garantissent que tout membre de l’équipe peut accéder aux normes de qualité et assurer leur respect, depuis tout appareil, où qu’il soit, en y ajoutant des notes, des signatures, des photos et en générant des problèmes pour les éléments non conformes.
Désignez clairement les personnes responsables à chaque étape des processus de DI et de soumissions pour améliorer les communications, responsabiliser les intervenants pertinents et prendre des décisions efficaces. Lancez des requêtes et gérez les révisions depuis tout appareil. Liez les problèmes, les documents et les DI aux réunions pour faciliter leur résolution rapide par les personnes responsables.
Accédez rapidement aux données des ressources sur le chantier, effectuez la mise en service et résolvez les défauts, tout en atténuant les risques. Suivez et gérez le cycle de vie des ressources du projet, de la conception au transfert, le tout à partir d’un seul et même emplacement. Toute la documentation relative aux ressources est stockée dans une base de données centralisée.
Donnez à toutes les parties prenantes les moyens d’accéder facilement aux données pour résoudre rapidement les problèmes liés au contrôle qualité.
Donnez à vos équipes géographiquement dispersées les moyens de suivre et de résoudre les problèmes de contrôle qualité à l’aide d’une liste unique centralisée.
Liez les DI aux autres tâches pour réduire les risques de perte de données et les temps de réponse.
Créez des liens entre les problèmes, les DI, les listes de contrôle et les documents pour enrichir le contexte et améliorer la prise de décision.
Découvrez notre logiciel de gestion de la qualité proactif.
Découvrez les causes les plus courantes des retouches et des conseils pour gagner du temps, réaliser des économies et éviter les frustrations.
Découvrez comment Autodesk Build peut vous aider à résoudre rapidement les problèmes de contrôle qualité et à garantir la réussite de vos projets.
Communauté en ligne qui rassemble des professionnels de la construction et conçue pour aider les clients à tisser des liens, à réfléchir ensemble et à stimuler la croissance les uns des autres.
Avec un logiciel de contrôle qualité de la construction basé sur le cloud, vous gérez vos projets de construction plus sereinement en réalisant un suivi des stocks qui facilite la planification efficace de vos projets.
L’utilisation de listes de contrôle numériques sur le chantier pour l’inspection de la qualité permet d’obtenir des données cohérentes qu’il est possible d’intégrer à des rapports. Les ingénieurs de projet peuvent ensuite analyser les problèmes de qualité afin de créer des approches proactives visant à prévenir les problèmes à l’avenir.