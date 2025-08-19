Demander une démonstration
Gérez les ressources de construction tout au long du cycle de vie du projet.

Améliorez la visibilité de l’état du projet, accélérez la mise en service et optimisez le transfert grâce à un suivi robuste des ressources.

Paramètres du logiciel de gestion des ressources pour la construction.

Personnalisez les workflows de gestion des ressources.

Suivez les jalons stratégiques des ressources entre le moment où elles sont spécifiées et le moment où elles sont acceptées avec des états et attributs personnalisés. Organisez facilement les ressources avec des catégories et des ensembles d’états entièrement configurables.

Logiciel de gestion des ressources pour les références de construction : fichiers, formulaires, problèmes.

Intégrez vos ressources aux outils de collaboration sur le chantier.

Réalisez des workflows de qualité et de mise en service en connectant vos ressources à des outils tels que des formulaires, des problèmes, des photos et des documents.

Créez et suivez l’évolution des ressources sur des plans 2D.

Tenez les équipes de bureau et de terrain informées de l’avancement du projet en matière d’installation des ressources grâce aux visualisations basées sur des codes couleur sur les dessins.

Le logiciel de gestion des ressources pour la construction effectue le suivi des photos des ressources à l’aide de codes QR.

Exécutez les workflows de mise en service sur le chantier.

Extrayez rapidement des informations sur les ressources à l’aide de codes-barres ou de codes QR pour mettre en œuvre les workflows de mise en service sur le chantier.

Logiciel de gestion des ressources pour la construction.

Simplifiez le processus de documentation de transfert.

Accédez à toutes les informations sur les ressources lors de la clôture du projet, notamment aux informations produit (fiches techniques, certifications, supports de formation, documents de garantie, etc.) à partir d’un emplacement unique.