Logiciel de gestion des ressources pour la construction.

Améliorez la visibilité de l’état du projet, accélérez la mise en service et optimisez le transfert grâce à un suivi robuste des ressources.
Suivez les jalons stratégiques des ressources entre le moment où elles sont spécifiées et le moment où elles sont acceptées avec des états et attributs personnalisés. Organisez facilement les ressources avec des catégories et des ensembles d’états entièrement configurables.
Réalisez des workflows de qualité et de mise en service en connectant vos ressources à des outils tels que des formulaires, des problèmes, des photos et des documents.
Tenez les équipes de bureau et de terrain informées de l’avancement du projet en matière d’installation des ressources grâce aux visualisations basées sur des codes couleur sur les dessins.
Extrayez rapidement des informations sur les ressources à l’aide de codes-barres ou de codes QR pour mettre en œuvre les workflows de mise en service sur le chantier.
Accédez à toutes les informations sur les ressources lors de la clôture du projet, notamment aux informations produit (fiches techniques, certifications, supports de formation, documents de garantie, etc.) à partir d’un emplacement unique.