Centralisez le suivi de l’ensemble des problèmes, de la conception au transfert. Responsabilisez les intervenants pour assurer la résolution rapide et transparente des problèmes.
Suivez tous les problèmes de conception, de coordination, de qualité, de sécurité et de mise en service dans le même journal des problèmes. Utilisez le tri et le filtrage pour configurer la vue et repérer rapidement des problèmes spécifiques.
Créez des problèmes en quelques étapes rapides sur le Web ou sur un appareil mobile. Placez des punaises pour identifier l’emplacement exact des problèmes sur les plans 2D ou les modèles 3D. Ajoutez des références de photo ou de document pour fournir un contexte supplémentaire aux membres de l’équipe.
Gagnez du temps et renforcez la transparence en créant des références essentielles entre les problèmes, les formulaires et les DI. Créez un problème directement à partir d’un formulaire et, si nécessaire, faites remonter immédiatement ce problème vers une DI.
Créez des champs personnalisés afin de capturer des données spécifiques pour chaque type de problème. Configurez des labels pour chaque problème à trois caractères afin d' aider les membres de l’équipe à identifier rapidement le type de problème qu’ils examinent.
Créez des rapports récapitulatifs ou détaillés sur les problèmes et partagez-les facilement, même avec des utilisateurs non membres. Suivez la gestion des problèmes à l’aide de rapports planifiés (un rapport hebdomadaire sur les conflits, par exemple).
Utilisez notre application mobile intuitive pour créer, mettre à jour et suivre les problèmes sur le chantier, même lorsque vous travaillez hors ligne. Avec la synchronisation mobile sur Autodesk Construction Cloud, vous aurez toujours à portée de main les données les plus récentes du projet.
