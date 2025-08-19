Contrôlez le budget en temps réel et renforcez le suivi des paiements des maîtres d’ouvrage, grâce à une plate-forme centralisée et configurable.
Élaborez des structures budgétaires personnalisées compatibles avec tout système de comptabilité et toute structure de répartition des tâches. Réorganisez, renommez ou créez des calculs personnalisés dans les colonnes de budget pour afficher les informations budgétaires les plus importantes.
Créez facilement le ou les contrats principaux à partir du budget et configurez-les de manière à ce qu’ils soient conformes aux exigences du maître d’ouvrage et de l’entreprise. Générez et définissez automatiquement la DPGF, fixez les conditions de règlement du maître d’ouvrage et connectez les contrats fournisseurs au contrat principal.
Fournissez tous les documents requis pour rationaliser le processus de demande de paiement du maître d’ouvrage. Rassemblez rapidement toutes les demandes de paiement fournisseur, les dépenses et les plans de sauvegarde afin de créer un dossier solide et de garantir le règlement complet du maître d’ouvrage.
Accélérez les workflows et renforcez la collaboration avec les maîtres d’ouvrage en les intégrant à la plate-forme. Contrôlez les autorisations et permettez aux maîtres d’ouvrage d’afficher et d’approuver ou de rejeter les demandes de paiement, ainsi que d’accepter ou de rejeter les demandes d’avenant.
Améliorez vos vues des données de coûts de construction pour mieux exploiter les données. Créez des vues enregistrées et améliorez les prévisions de coûts grâce au suivi des chiffres réels et à l’utilisation de colonnes personnalisées pour mieux prévoir le débours final jusqu’à achèvement, le débours final et la marge nette.