Suivez les coûts de vos projets de construction pour améliorer la transparence, la responsabilisation et le contrôle. Rapprochez les coûts internes ou les factures fournisseur des commandes fournisseur et connectez-les au budget de construction. Attribuez des états pour indiquer les montants à payer, ainsi que les destinataires et les dates d’échéance des paiements.