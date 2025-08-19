Demander une démonstration
Coûts

Contrôlez les coûts et gérez les dépenses.

Gérez et suivez tous les coûts de construction des sous-traitants et des fournisseurs sur une plate-forme centralisée. Créez ainsi une source d’informations unique et fiable qui favorise la transparence et améliore le contrôle des coûts.

Contrats fournisseurs dans un logiciel de suivi des coûts et des dépenses de construction.

Rationalisez le processus de contrats des fournisseurs.

Créez, modifiez et visualisez facilement les contrats des fournisseurs et connectez-les au contrat principal. Utilisez le générateur de contrats pour compiler les annexes dans un dossier qui peut être partagé, téléchargé ou envoyé pour signature électronique.

Logiciel de suivi des coûts et des dépenses de construction.

Simplifiez la gestion des demandes de paiement.

Gérez les demandes de paiement des fournisseurs sur une seule plate-forme. Visualisez et suivez tous les paiements de construction par rapport au travail total à accomplir, incorporez automatiquement les demandes d’avenant fournisseur approuvées et exportez les demandes de paiement au format Excel.

Logiciel de gestion des dépenses de construction.

Renforcez la responsabilisation avec la gestion des dépenses.

Suivez les coûts de vos projets de construction pour améliorer la transparence, la responsabilisation et le contrôle. Rapprochez les coûts internes ou les factures fournisseur des commandes fournisseur et connectez-les au budget de construction. Attribuez des états pour indiquer les montants à payer, ainsi que les destinataires et les dates d’échéance des paiements.

Accès des sous-traitants et des fournisseurs dans un logiciel de gestion des coûts de construction.

Améliorez la collaboration avec l’accès des fournisseurs.

Rationalisez les workflows avec les fournisseurs et les sous-traitants en les intégrant à la plate-forme. Contrôlez les autorisations et permettez aux fournisseurs d’accéder aux contrats, de créer une DPGF, de répondre aux demandes de chiffrage sous-traitant, de soumettre des demandes de paiement et de consulter leurs demandes d’avenant.