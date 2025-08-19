Gérez et suivez tous les coûts de construction des sous-traitants et des fournisseurs sur une plate-forme centralisée. Créez ainsi une source d’informations unique et fiable qui favorise la transparence et améliore le contrôle des coûts.
Créez, modifiez et visualisez facilement les contrats des fournisseurs et connectez-les au contrat principal. Utilisez le générateur de contrats pour compiler les annexes dans un dossier qui peut être partagé, téléchargé ou envoyé pour signature électronique.
Gérez les demandes de paiement des fournisseurs sur une seule plate-forme. Visualisez et suivez tous les paiements de construction par rapport au travail total à accomplir, incorporez automatiquement les demandes d’avenant fournisseur approuvées et exportez les demandes de paiement au format Excel.
Suivez les coûts de vos projets de construction pour améliorer la transparence, la responsabilisation et le contrôle. Rapprochez les coûts internes ou les factures fournisseur des commandes fournisseur et connectez-les au budget de construction. Attribuez des états pour indiquer les montants à payer, ainsi que les destinataires et les dates d’échéance des paiements.
Rationalisez les workflows avec les fournisseurs et les sous-traitants en les intégrant à la plate-forme. Contrôlez les autorisations et permettez aux fournisseurs d’accéder aux contrats, de créer une DPGF, de répondre aux demandes de chiffrage sous-traitant, de soumettre des demandes de paiement et de consulter leurs demandes d’avenant.