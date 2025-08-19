Éliminez le stress lié au processus de clôture d’un projet de construction en connectant les données du chantier et du bureau pour vous assurer de disposer de la documentation dont vous avez besoin.
Clôturez efficacement vos projets tout en allégeant votre charge de travail. Livrez une documentation performante et organisée afin de satisfaire vos clients et de positionner votre entreprise pour les futurs travaux.
Réduisez le temps nécessaire pour accéder aux données des ressources sur le chantier, effectuer la mise en service et résoudre les défauts, tout en atténuant les risques.
Générez une documentation de transfert précise et complète en un clic. Les documents sont organisés par dossiers pour faciliter la navigation. Il est possible de les télécharger afin d’obtenir un enregistrement à jour et une copie papier du projet.
Les hyperliens, photos et annotations restent actifs, liés et modifiables, ce qui optimise considérablement l’exploitation et la gestion continue des installations.
Générez des éléments tels que construits complets et précis pour faciliter l’exploitation et la gestion efficaces des installations. Vous pouvez notamment exporter des dessins, des modèles, des documents et des photos.
Accélérez la clôture de tout projet avec les approbations, les manuels d’exploitation et de maintenance, les soumissions et le reste de l’historique du projet.
Suivez l’avancement de la clôture en automatisant la collecte des soumissions et des documents de clôture pour une révision centralisée.
La visualisation instantanée des états mis à jour fournit des informations claires sur l’achèvement du projet, les exigences liées aux professionnels du bâtiment travaillant sur le projet et la conformité des documents.
Connectez les efforts de transfert et de mise en service avec les autres workflows du projet pour créer un processus de clôture efficace.
Joignez rapidement toutes les informations concernant les ressources via un référentiel de gestion centralisée des documents.
Documentez chaque défaut en le reliant à un problème existant ou en créant un problème à partir d’une ressource.
Associez des modèles de listes de contrôle aux catégories de ressource pour faciliter les inspections sur le chantier.
Terminez en beauté avec la clôture du projet.
Découvrez les avantages des workflows intégrés pour le secteur de la construction et apprenez à les mettre en pratique.
Découvrez les meilleures pratiques de clôture de projet de construction et les mesures d’efficacité qui vous aideront à tirer le meilleur parti de cette étape essentielle.
Découvrez comment rationaliser le suivi des ressources et des équipements pour améliorer la mise en service et gagner la confiance des maîtres d’ouvrage en accélérant la mise en exploitation