Construction Closeout & Project Handover. Team onsite performing commissioning tasks for project handover.

Clôture et transfert de projet

Simplifiez votre processus de clôture et finissez en beauté.

Éliminez le stress lié au processus de clôture d’un projet de construction en connectant les données du chantier et du bureau pour vous assurer de disposer de la documentation dont vous avez besoin.

Les composants logiciels de clôture d’un projet de construction rationalisent la mise en service, avec notamment des codes QR et des informations sur les ressources.

Rationalisez la mise en service et le transfert.

Clôturez efficacement vos projets tout en allégeant votre charge de travail. Livrez une documentation performante et organisée afin de satisfaire vos clients et de positionner votre entreprise pour les futurs travaux.
 

Réduisez le temps nécessaire pour accéder aux données des ressources sur le chantier, effectuer la mise en service et résoudre les défauts, tout en atténuant les risques.

Schéma du projet de construction et des plans organisés en fichiers de projet pour la construction et la mise en service.

Générez une documentation de transfert de haute qualité.

Générez une documentation de transfert précise et complète en un clic. Les documents sont organisés par dossiers pour faciliter la navigation. Il est possible de les télécharger afin d’obtenir un enregistrement à jour et une copie papier du projet.
 

Les hyperliens, photos et annotations restent actifs, liés et modifiables, ce qui optimise considérablement l’exploitation et la gestion continue des installations.

Les dessins de construction sont enregistrés sous forme d’éléments tels que construits (fichiers, dessins, modèles et photos) précis.

Livrez rapidement des éléments tels que construits précis.

Générez des éléments tels que construits complets et précis pour faciliter l’exploitation et la gestion efficaces des installations. Vous pouvez notamment exporter des dessins, des modèles, des documents et des photos.
 

Accélérez la clôture de tout projet avec les approbations, les manuels d’exploitation et de maintenance, les soumissions et le reste de l’historique du projet.

Un logiciel de clôture de projet de construction facilite le suivi du projet en vue de son achèvement.

Automatisez la collecte des documents et effectuez le suivi du projet en vue de son achèvement.

Suivez l’avancement de la clôture en automatisant la collecte des soumissions et des documents de clôture pour une révision centralisée.
 

La visualisation instantanée des états mis à jour fournit des informations claires sur l’achèvement du projet, les exigences liées aux professionnels du bâtiment travaillant sur le projet et la conformité des documents.

Connectez vos workflows pour pouvoir transférer les projets terminés en toute confiance.

Connectez les efforts de transfert et de mise en service avec les autres workflows du projet pour créer un processus de clôture efficace.

Icône Gestion des documents de construction
Documentation connectée

Joignez rapidement toutes les informations concernant les ressources via un référentiel de gestion centralisée des documents.

Icône Problème de construction
Enregistrement des défauts

Documentez chaque défaut en le reliant à un problème existant ou en créant un problème à partir d’une ressource.

Icône Inspection de la qualité de la construction
Inspections sur le terrain

Associez des modèles de listes de contrôle aux catégories de ressource pour faciliter les inspections sur le chantier.

Terminez en beauté avec la clôture du projet.

Deux responsables de projet de construction examinant des modèles sur ordinateur et discutant de la rationalisation des processus à l’aide d’un logiciel de gestion de projet de construction.
Pourquoi les workflows de construction connectés optimisent-ils la construction ?

Découvrez les avantages des workflows intégrés pour le secteur de la construction et apprenez à les mettre en pratique.

Ouvrier du bâtiment installant des panneaux solaires sur un toit.
7 étapes pour réussir la clôture d’un projet

Découvrez les meilleures pratiques de clôture de projet de construction et les mesures d’efficacité qui vous aideront à tirer le meilleur parti de cette étape essentielle.

Deux responsables de chantier discutent de l’avancement de la construction et des PV de réunion sur le chantier.
Confiance accrue des maîtres d’ouvrage avec une mise en service et un transfert optimisés

Découvrez comment rationaliser le suivi des ressources et des équipements pour améliorer la mise en service et gagner la confiance des maîtres d’ouvrage en accélérant la mise en exploitation

