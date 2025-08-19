Assurez-vous que toutes les équipes de projet ont accès aux informations dont elles ont besoin grâce à une solution de gestion des documents basée sur le cloud. Les outils de collaboration, les outils de partage et d’autorisation personnalisables et les intégrations simplifient le processus et vous font gagner du temps.
Grâce à des outils de recherche et de filtrage performants, les équipes accèdent rapidement aux informations. Effectuez des recherches et appliquez des filtres basés sur le type de fichier, les versions, les attributs personnalisés ou le contenu PDF pour affiner les résultats de la recherche.
Assurez-vous que les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations grâce à des outils complets d’autorisation au niveau du projet, du dossier et des sous-dossiers. Synchronisez automatiquement les fichiers auxquels toute l’équipe du projet doit pouvoir accéder sans autorisation spécifique à partir du dossier des données dédiées au chantier pour garantir un affichage mobile facile.
Identifiez des problèmes, partagez des annotations, comparez des fichiers et tirez parti des options de partage de liens personnalisables, telles que le partage public, les dates d’expiration et les jeux de versions.
Identifiez et priorisez les problèmes critiques de conception et d’ingénierie avant qu’ils ne causent des retards et des dépassements de budget lors de la construction en utilisant des outils de collaboration tels que les annotations et la comparaison des versions.
Envoyez facilement des fichiers 2D ou 3D issus d’applications Autodesk comme Revit ou AutoCAD grâce aux intégrations natives. Vous pouvez aussi faire glisser les fichiers et les déposer, directement sur votre ordinateur. Utilisez Desktop Connector pour ouvrir, enregistrer, déplacer, renommer et supprimer des fichiers directement depuis votre bureau.
