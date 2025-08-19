Renforcez la collaboration en créant et en publiant des annotations, et en les partageant avec toute l’équipe. Communiquez les détails à l’aide d’un outil de forme ou de zone de texte, créez des hyperliens vers des documents ou des DI directement à partir d’un plan, épinglez les problèmes, ajoutez des photos, prenez des mesures avec l’outil de calibrage, et plus encore.