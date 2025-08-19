Donnez à vos équipes les moyens de trouver les dessins, où qu’elles soient et à tout moment, et de collaborer dessus, en accédant aux informations dont elles ont besoin directement sur leur appareil mobile. Les équipes de chantier peuvent visualiser rapidement les fichiers de conception les plus récents, en ligne et hors ligne.
Grâce aux fonctionnalités de recherche du texte dans les plans, de marquage des favoris, de création d’étiquettes, de sélection de jeux de versions, de filtre et de tri, les équipes trouvent les informations dont elles ont besoin, quand elles en ont besoin.
Créez un ordre des plans personnalisé pour normaliser leur organisation. Organisez les disciplines dans l’ordre dans lequel elles ont été chargées ou dans un ordre personnalisé, pour aider vos équipes à trouver rapidement le bon dessin.
Le processus de chargement simple et rapide accélère la publication des plans et leur distribution à l’équipe. La technologie OCR numérise, relie et classe les plans afin de les optimiser pour un chargement instantané sur tous types d’appareils. La synchronisation automatique avec les appareils mobiles garantit que votre équipe dispose toujours des informations les plus récentes.
Renforcez la collaboration en créant et en publiant des annotations, et en les partageant avec toute l’équipe. Communiquez les détails à l’aide d’un outil de forme ou de zone de texte, créez des hyperliens vers des documents ou des DI directement à partir d’un plan, épinglez les problèmes, ajoutez des photos, prenez des mesures avec l’outil de calibrage, et plus encore.
Le contrôle automatique des versions garantit que les équipes travaillent sur les dessins les plus récents. Les repères de plan avec hyperliens automatiques permettent de comparer les plans ou d’accéder à un autre plan en un clic.