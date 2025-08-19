Réalisez vos projets de construction comme prévu grâce au logiciel, à l’expertise et au réseau Autodesk appropriés.
De la planification aux bénéfices, menez vos projets à bien en toute confiance à l’aide du logiciel de gestion de la construction d’Autodesk pour les maîtres d’ouvrage.
Obtenez les informations dont vous avez besoin afin de prendre les meilleures décisions pour vos projets. Respectez les délais, le budget et les exigences de qualité.
Exécutez vos projets conformément aux normes et profitez d’une visibilité sur la totalité du cycle de vie de vos éléments. Supprimez les ambiguïtés et les incertitudes.
Gérez votre installation plus efficacement grâce à l’intégration et à la disponibilité des informations sur vos éléments.
Associez vos équipes, vos données et vos workflows sur une seule plate-forme. Du plan à la conception, en passant par la construction et l’exploitation, Autodesk Construction Cloud vous permet d’exécuter vos projets comme prévu.
Utilisez vos données sur le marché historiques et en temps réel pour planifier vos constructions avec plus de précision.
Effectuez une planification de bout en bout grâce à des capacités de conception robustes. Surveillez de près la progression de la construction pour respecter les délais impartis.
- Assurez le suivi de tous vos éléments tout au long de la construction et assurez-vous qu’ils sont prêts dès le premier jour.
Assurez-vous que toutes les équipes du projet ont accès aux informations et aux documents dont elles ont besoin depuis tout appareil.
Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les prévisions et les risques liés aux coûts dans l’ensemble de vos projets.
Gagnez en visibilité sur les problèmes et résolvez-les pour réduire les retouches et garantir le respect des échéanciers de projets.
Assurez le suivi des modifications apportées au projet et assurez-vous que les éléments que vous souhaitez construire sont pris en compte dans la conception.
Suivez facilement le cycle de vie des éléments du projet, de la conception à la mise en service et au transfert.
Obtenez rapidement la documentation de transfert dont vous avez besoin pour vos opérations.
La normalisation de la capture des données tout au long du cycle de vie du projet a permis d’améliorer l’efficacité de la planification et de la gestion des investissements.
Une plate-forme cloud, des modèles standard et une documentation centralisée ont permis de gérer les risques et d’assurer la qualité.
Une plate-forme unifiée a permis d’obtenir une visibilité essentielle sur tous les aspects du projet, des DI aux soumissions, en passant par le suivi de la progression.
Offrez des solutions à vos clients et à votre entreprise avec Autodesk. Gérez vos coûts et la qualité de construction de manière plus précise sur l’ensemble de votre portefeuille, afin d’optimiser le retour sur investissement.
Prévoyez vos projets avec plus de précision, trouvez les entrepreneurs adéquats, surveillez vos coûts et gérez vos risques avec Autodesk Construction Cloud.
MultiGreen réduit les risques en utilisant Autodesk BIM Collaborate pour assurer la cohérence entre les équipes pluridisciplinaires pendant la préconstruction.
L’hôpital universitaire de Milton Keynes peut collaborer plus efficacement avec les partenaires des projets et de la chaîne logistique, et numériser son travail de manière itérative.
L’aéroport international de Dallas-Fort Worth se tient informé en temps réel pour résoudre les problèmes avant qu’ils ne surviennent.
Le logiciel de gestion de la construction pour les maîtres d’ouvrage est un logiciel spécialisé conçu pour aider les organisations qui financent et initient les projets d’investissement. Le logiciel rationalise les processus et offre aux maîtres d’ouvrage un meilleur contrôle et une meilleure visibilité de leurs projets d’investissement, ce qui garantit une livraison dans les délais, et dans le respect du budget et de la qualité.
Nos logiciels fournissent des outils pour la planification détaillée des projets, le suivi de la progression en temps réel, la communication transparente entre les parties prenantes, la gestion du budget et le contrôle des documents. Cette approche globale permet aux maîtres d’ouvrage de disposer d’une visibilité et d’un contrôle complets sur leurs projets.
Autodesk Construction Cloud propose un modèle de tarification flexible qui inclut généralement des frais d’abonnement en fonction du nombre d’utilisateurs, du niveau de fonctionnalité requis et de la durée de l’abonnement. Les prix reflètent souvent les solutions complètes de la suite, adaptées aux besoins des maîtres d’ouvrage. Pour en savoir plus, consultez notre page des tarifs ou contactez le service commercial.
Les logiciels de gestion de la construction peuvent améliorer considérablement la supervision et la qualité de vos projets en fournissant des données en temps réel, en simplifiant la communication entre les parties prenantes et en facilitant une meilleure planification et gestion des projets. En outre, le logiciel de gestion de la construction vous permet de capturer toutes les données pertinentes pendant le projet d’investissement, ce qui vous aidera à travailler plus efficacement après le transfert.
Le logiciel de gestion de la construction pour les maîtres d’ouvrage améliore la qualité de votre construction en fournissant une plate-forme centralisée à toutes les parties prenantes travaillant sur le projet pour collaborer en temps réel avec les mêmes informations et maquettes. Cela permet aux maîtres d’ouvrage de communiquer l’intention de conception, d’avoir une visibilité sur la progression de leurs projets, de gérer les risques et résoudre les problèmes qui se posent au cours du projet, et de prendre des décisions plus éclairées pour garantir une meilleure qualité et réduire les retouches.
Notre logiciel pour les maîtres d’ouvrage offre de nombreux avantages, notamment une meilleure visibilité sur les projets, une prise de décision améliorée, un stockage centralisé des données, des mises à jour en temps réel et une meilleure gestion des risques. Tous ces facteurs contribuent à une gestion de projets plus efficace, à une réduction des coûts et à une réalisation des projets dans les délais.