Organisez, distribuez et partagez vos fichiers à partir d’une plate-forme de gestion des documents centralisée et connectée, et assurez-vous que tous les collaborateurs ont accès aux informations dont ils ont besoin.
Un processus structuré de contrôle des documents garantit que les bonnes informations se trouvent entre les bonnes mains, ce qui facilite la coordination des équipes de projet et le respect de l’échéancier.
Autodesk Construction Cloud simplifie le contrôle des documents. Ses outils robustes d’accès et d’autorisation, ainsi que ses options de partage personnalisables, évitent toute utilisation d’informations inadéquates.
Essentielle à l’organisation des projets de construction et à l’alignement des équipes, la gestion des versions des documents favorise la synchronisation des équipes en facilitant le partage et la distribution des nouvelles versions des modèles et des dessins.
Le contrôle de version s’effectue automatiquement lorsque des modifications sont publiées, et vous pouvez visualiser les versions antérieures ou comparer des versions. Ainsi, vous gardez une trace de toutes les modifications apportées et les équipes travaillent toujours avec les dernières informations.
Facilitez, contrôlez et automatisez la révision et la distribution des dessins, modèles et autres documents du projet avant leur publication et leur partage avec l’équipe de projet.
Grâce à des outils robustes de révision, de commentaire et d’approbation des documents, ainsi qu’à la prise en charge des principales normes du secteur, la distribution des documents approuvés est parfaitement fiable.
Au bureau ou sur le chantier, assurez-vous que les bonnes informations sont entre les bonnes mains, au bon moment.
Accédez aux dessins sur le chantier grâce à une technologie avancée de traitement des plans, qui permet de les charger instantanément sur tout appareil.
Assurez-vous que les équipes ont à tout moment accès aux informations adéquates avec la synchronisation automatique des appareils mobiles.
Annotez facilement les dessins, les documents et les modèles pour améliorer la collaboration entre les équipes.
Centralisez votre système de gestion des documents.
Découvrez comment un environnement de données commun connecte les équipes tout au long du cycle de vie d’un projet, pourquoi c’est important et comment vous pouvez en tirer parti.
Consultez notre guide pour savoir comment optimiser les résultats du chantier grâce à une plate-forme de données commune.
Communauté en ligne qui rassemble des professionnels de la construction et conçue pour aider les clients à tisser des liens, à réfléchir ensemble et à stimuler la croissance les uns des autres.