Construction team member looking at construction documents on the computer representing improved construction document management.

Gestion des documents

Rationalisez et centralisez la gestion des documents.

Organisez, distribuez et partagez vos fichiers à partir d’une plate-forme de gestion des documents centralisée et connectée, et assurez-vous que tous les collaborateurs ont accès aux informations dont ils ont besoin.

Logiciel de documents de construction avec différents contrôles d’autorisation.

Contrôlez rigoureusement les documents.

Un processus structuré de contrôle des documents garantit que les bonnes informations se trouvent entre les bonnes mains, ce qui facilite la coordination des équipes de projet et le respect de l’échéancier.

 

Autodesk Construction Cloud simplifie le contrôle des documents. Ses outils robustes d’accès et d’autorisation, ainsi que ses options de partage personnalisables, évitent toute utilisation d’informations inadéquates.

Comparaison de dessins dans un logiciel de gestion des documents de construction.

Alignez vos équipes avec le contrôle de version.

Essentielle à l’organisation des projets de construction et à l’alignement des équipes, la gestion des versions des documents favorise la synchronisation des équipes en facilitant le partage et la distribution des nouvelles versions des modèles et des dessins.

 

Le contrôle de version s’effectue automatiquement lorsque des modifications sont publiées, et vous pouvez visualiser les versions antérieures ou comparer des versions. Ainsi, vous gardez une trace de toutes les modifications apportées et les équipes travaillent toujours avec les dernières informations.

Logiciel de gestion des documents de construction avec divers workflows de révision et d’approbation de documents.

Normalisez les approbations de documents.

Facilitez, contrôlez et automatisez la révision et la distribution des dessins, modèles et autres documents du projet avant leur publication et leur partage avec l’équipe de projet.

 

Grâce à des outils robustes de révision, de commentaire et d’approbation des documents, ainsi qu’à la prise en charge des principales normes du secteur, la distribution des documents approuvés est parfaitement fiable.

Rationalisez la gestion des documents sur une plate-forme unique tout au long du cycle de vie du projet.

Au bureau ou sur le chantier, assurez-vous que les bonnes informations sont entre les bonnes mains, au bon moment.

Icône Dessins de construction
Publication de dessins sur le chantier

Accédez aux dessins sur le chantier grâce à une technologie avancée de traitement des plans, qui permet de les charger instantanément sur tout appareil.

Icône Informations de construction
Informations à portée de main

Assurez-vous que les équipes ont à tout moment accès aux informations adéquates avec la synchronisation automatique des appareils mobiles.

Icône Annotation de construction
Collaboration avec des annotations avancées

Annotez facilement les dessins, les documents et les modèles pour améliorer la collaboration entre les équipes.

Centralisez votre système de gestion des documents.

Deux responsables de projet de construction examinant des modèles sur ordinateur et discutant de la rationalisation des processus à l’aide d’un logiciel de gestion de projet de construction.
