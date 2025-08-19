Logiciel d’approbation de la construction

Réduisez les risques et les retouches, et assurez-vous que l’équipe utilise les dernières informations avec les workflows d’approbation. Révisez, commentez et approuvez des dessins, des modèles ou des documents à l’aide d’outils collaboratifs et configurables.
Améliorez la communication avec toutes les parties prenantes. Envoyez des notifications par e-mail aux réviseurs lorsqu’ils doivent effectuer des révisions ou signaler des mises à jour aux membres du projet.
Choisissez un workflow d’approbation configurable d'une à cinq étapes pour garantir un processus de distribution des documents contrôlé. Automatisez le processus de révision et assurez-vous que toutes les parties prenantes y participent. Utilisez les modèles pour gagner du temps et lancer rapidement de nouvelles révisions.
Lorsque vous effectuez une révision, vous pouvez sélectionner Approuver, Approuver avec des commentaires et/ou des annotations ou Rejeter. Les membres du projet peuvent se référer au journal des révisions pour connaître les mises à jour ou pour consulter les commentaires et les annotations.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Solution de gestion centralisée des documents qui fonctionne comme une source d’informations unique et fiable pour toutes les équipes, tout au long du cycle de vie du projet.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.