Design Collaboration Software. Design team looking at computers.

Design Collaboration

Réduisez les retouches, améliorez la productivité et accélérez la livraison de vos projets grâce à la conception collaborative.

Transformez vos documents de conception en un dossier de projet solide pour recueillir et gérer les données de conception entre toutes les équipes de projet.

Des équipes d’architecture et de construction travaillent ensemble sur un logiciel de conception et de construction collaboratives. Image présentant des membres de l’équipe superposée au schéma affiché dans un logiciel de construction.

Collaboration de conception fédérée

Suivez les dossiers de conception de toute l’équipe projet selon une chronologie. Maintenez vos normes et conservez vos données grâce à Pont qui permet un partage de conception contrôlé entre les comptes.

Schéma des bâtiments en cours de conception. La visualisation des modifications de conception améliore la collaboration.

Visualisez les modifications de conception.

Visualisez les modifications de conception et contextualisez-les facilement par équipe, phase du projet ou niveau du bâtiment.

 

Explorez les données de conception partagées avant d’accepter des données afin de comprendre l’impact des nouvelles informations de conception sur le travail en cours.

Schéma de conception sur lequel des problèmes de conception sont signalés pour améliorer la conception et la construction.

Identifiez et résolvez les problèmes de conception plus tôt.

Visualisez l’impact des modifications de conception sur les modèles de la tâche en cours grâce à de puissantes fonctionnalités de visualisation du modèle de projet agrégé. Réduisez les retouches et les coûts non récupérables avant de partager le modèle avec l’équipe étendue.

Des membres des équipes de construction, de conception et de bureau sont connectés par-dessus l’image schématique d’un bâtiment afin de montrer que la collaboration est nécessaire pour améliorer la conception et la construction.

Dynamisez la collaboration.

Une fois que les problèmes liés aux processus manuels de gestion des mises à jour des modèles et de suivi des modifications sont supprimés, les concepteurs peuvent se concentrer sur l’essentiel : la collaboration, la créativité et la production de conceptions de haute qualité.

Les workflows connectés simplifient la collaboration entre les équipes de conception et de construction.

De la conception au transfert, exploitez les données et les informations et centralisez les modèles pour bénéficier d’une conception collaborative en temps réel.

Icône Gestion des documents de construction
Gestion des documents

Assurez-vous que les équipes travaillent toujours sur les données de conception les plus récentes dans un environnement de données commun.

Icône Création de conception de construction
Création de conception

Que la conception soit en 2D ou en 3D, les outils de création de conception d’Autodesk permettent aux architectes, concepteurs et ingénieurs de toutes disciplines de donner vie à leurs projets.

Icône Model Coordination pour la construction
Model Coordination

Optimisez la coordination BIM pour limiter les retouches sur le chantier et vous assurer de voir vos projets se réaliser.

Workshop XR Icon

Présentation d’Autodesk Workshop XR

Accédez à un espace de travail immersif, connecté à Autodesk Construction Cloud, pour la révision des conceptions. Visitez vos futurs bâtiments en réalité virtuelle et décelez les problèmes coûteux avant de commencer les travaux.

Deux responsables de projet de construction examinant des modèles sur ordinateur et discutant de la rationalisation des processus à l’aide d’un logiciel de gestion de projet de construction.
Gestion optimisée des projets de construction

Découvrez comment utiliser une plate-forme basée sur le cloud pour optimiser vos workflows de gestion de projet de construction.

Ouvrier du bâtiment installant des panneaux solaires sur un toit.
Guide fondamental des soumissions de construction

Consultez notre guide pour en savoir plus sur les soumissions de construction et découvrir pourquoi elles sont importantes et comment rationaliser vos processus.

Deux responsables de chantier discutent de l’avancement de la construction et des PV de réunion sur le chantier.
5 conseils pour gérer et réaliser efficacement vos réunions virtuelles

Il est devenu plus important que jamais de savoir gérer et réaliser efficacement des réunions virtuelles. Ces cinq conseils vous faciliteront la tâche.

