Transformez vos documents de conception en un dossier de projet solide pour recueillir et gérer les données de conception entre toutes les équipes de projet.
Suivez les dossiers de conception de toute l’équipe projet selon une chronologie. Maintenez vos normes et conservez vos données grâce à Pont qui permet un partage de conception contrôlé entre les comptes.
Visualisez les modifications de conception et contextualisez-les facilement par équipe, phase du projet ou niveau du bâtiment.
Explorez les données de conception partagées avant d’accepter des données afin de comprendre l’impact des nouvelles informations de conception sur le travail en cours.
Visualisez l’impact des modifications de conception sur les modèles de la tâche en cours grâce à de puissantes fonctionnalités de visualisation du modèle de projet agrégé. Réduisez les retouches et les coûts non récupérables avant de partager le modèle avec l’équipe étendue.
Une fois que les problèmes liés aux processus manuels de gestion des mises à jour des modèles et de suivi des modifications sont supprimés, les concepteurs peuvent se concentrer sur l’essentiel : la collaboration, la créativité et la production de conceptions de haute qualité.
De la conception au transfert, exploitez les données et les informations et centralisez les modèles pour bénéficier d’une conception collaborative en temps réel.
Assurez-vous que les équipes travaillent toujours sur les données de conception les plus récentes dans un environnement de données commun.
Que la conception soit en 2D ou en 3D, les outils de création de conception d’Autodesk permettent aux architectes, concepteurs et ingénieurs de toutes disciplines de donner vie à leurs projets.
Optimisez la coordination BIM pour limiter les retouches sur le chantier et vous assurer de voir vos projets se réaliser.
Accédez à un espace de travail immersif, connecté à Autodesk Construction Cloud, pour la révision des conceptions. Visitez vos futurs bâtiments en réalité virtuelle et décelez les problèmes coûteux avant de commencer les travaux.
Découvrez comment utiliser une plate-forme basée sur le cloud pour optimiser vos workflows de gestion de projet de construction.
Consultez notre guide pour en savoir plus sur les soumissions de construction et découvrir pourquoi elles sont importantes et comment rationaliser vos processus.
Il est devenu plus important que jamais de savoir gérer et réaliser efficacement des réunions virtuelles. Ces cinq conseils vous faciliteront la tâche.