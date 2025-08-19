La gestion des problèmes doit être un processus collaboratif et transparent, mais le manque d’accès aux problèmes en temps réel peut rapidement affaiblir la responsabilisation des différentes équipes et la qualité du projet.



Dans Autodesk Construction Cloud, la fonctionnalité Problèmes permet aux équipes d’identifier, d’attribuer et de résoudre les problèmes dans les outils qu’elles utilisent au quotidien. Les équipes peuvent collaborer à tout moment au cours de la coordination, ce qui accélère la livraison des projets de construction de qualité.