Aidez vos équipes de projet optimiser leur coordination en mettant à leur disposition des outils BIM faciles à maîtriser et des fonctionnalités de détection automatique des conflits.
Il est parfois difficile de livrer des projets de qualité en respectant les délais et les budgets. La détection précoce des erreurs permet aux équipes de construction de gagner du temps en évitant de fastidieuses modifications en aval. Avec la détection automatique des conflits, tous les membres de l’équipe de projet, qu’ils soient architectes, ingénieurs ou responsables BIM, peuvent facilement identifier et résoudre les conflits avant qu’ils ne deviennent problématiques.
La gestion des problèmes doit être un processus collaboratif et transparent, mais le manque d’accès aux problèmes en temps réel peut rapidement affaiblir la responsabilisation des différentes équipes et la qualité du projet.
Dans Autodesk Construction Cloud, la fonctionnalité Problèmes permet aux équipes d’identifier, d’attribuer et de résoudre les problèmes dans les outils qu’elles utilisent au quotidien. Les équipes peuvent collaborer à tout moment au cours de la coordination, ce qui accélère la livraison des projets de construction de qualité.
Optimisez la communication et la collaboration entre le bureau et le chantier grâce à une visualisation améliorée des modèles sur appareil mobile qui permet aux équipes de rester connectées à chaque étape du cycle de vie d’un projet de construction.
Lorsque les responsables BIM partagent des modèles incluant les données de divers corps de métier avec les équipes de terrain, les chefs de chantier et les ingénieurs de projet disposent du contexte nécessaire pour prendre rapidement des décisions stratégiques.
Si les dernières modifications apportées au modèle ne sont pas accessibles, les équipes BIM peuvent perdre des heures de travail, et les risques d’erreurs augmentent.
L’utilisation du modèle le plus à jour doit être automatique. Avec la coordination BIM, c’est le cas. Lorsque les équipes de conception et les professionnels du bâtiment chargent de nouveaux modèles dans l’espace de coordination, le modèle le plus récent et ses versions antérieures sont instantanément à la disposition de toute personne qui visualise ou exécute la détection des conflits.
En restant à jour avec les modifications apportées au modèle, vous pouvez gagner des heures de coordination. Il est donc essentiel que les équipes de conception et de construction travaillent en boucle fermée. Les responsables peuvent s’assurer que les équipes de conception et de chantier collaborent jusqu’à la résolution des problèmes. Les problèmes identifiés lors de la coordination étant partagés entre Navisworks et Revit, les équipes peuvent rapidement les résoudre et parviennent plus vite à un modèle constructible.
Améliorez la collaboration, conservez les données et organisez l’ensemble des informations de projet grâce à une correspondance centralisée.
Conservez un historique complet de toutes les informations du projet. Importez facilement la correspondance existante dans Autodesk Construction Cloud et reliez-la aux informations pertinentes du projet telles que les fichiers, les problèmes et bien d’autres éléments.
Améliorez la coordination des équipes et la gestion de projet grâce à des PV de réunion de construction centralisés.
Gérez sans effort les PV de réunion de votre projet de construction. Bénéficiez d’une parfaite visibilité sur les engagements pris, créez des liens vers les références essentielles et maintenez un historique organisé des comptes rendus de réunion. Toutes les informations nécessaires étant à portée de main, les réunions deviennent simples, productives et collaboratives.
Les responsables s’assurent que les équipes collaborent et utilisent toujours les données de conception les plus récentes dans un environnement de données commun.
Gagnez en visibilité sur tous les problèmes d’un projet et résolvez-les plus tôt. Réduisez les retouches coûteuses et respectez les délais des projets.
Transformez la documentation de conception en un enregistrement de projet robuste pour rationaliser le partage de données entre les équipes de projet internes et externes.
Grâce à la coordination BIM et à la collaboration pluridisciplinaire, le projet a été réalisé avec moins de 1 % de retouches, alors que sur un projet classique, nous prévoyons entre 8 et 10 % de retouches.
- RUSS DALTON, AECOM
Découvrez Model Coordination.
Rassemblez les workflows de coordination et de suivi des problèmes pour permettre aux équipes de projet d’exploiter les meilleures fonctionnalités de chaque produit.
Comment plus de transparence a permis d’accélérer la résolution des conflits et de construire un hôpital psychiatrique particulièrement complexe dans le respect des délais et des budgets fixés.
Les PV de réunion centralisés renforcent la coordination des équipes, améliorent le suivi des projets et assurent la visibilité des engagements pris.