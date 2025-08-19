Demander une démonstration
Design Authoring. Designer looking at computer.

Création de conception

Donnez vie à vos projets grâce à de puissants outils de conception 2D et 3D.

Que la conception soit en 2D ou en 3D, les outils de création de conception d’Autodesk permettent aux architectes, concepteurs et ingénieurs de toutes les disciplines de créer n’importe quel projet de construction.

Dessin Revit pour créer des conceptions basées sur des modèles.

Créez des conceptions basées sur des modèles avec Revit.

Gagnez en efficacité et en précision tout au long du cycle de vie du projet, de la phase conceptuelle à la visualisation et à l’analyse, jusqu’à la fabrication et à la construction.
 

  • Modélisez en 3D avec précision.
  • Mettez automatiquement à jour les plans d’étage, les élévations et les coupes à mesure que vous développez le modèle.
  • Automatisez les tâches répétitives pour vous concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.
En savoir plus
Dessins AutoCAD montrant que les détails fournis dans AutoCAD permettent d’obtenir des dessins 2D et 3D précis.

Créez des dessins 2D et 3D précis avec AutoCAD.

Travaillez plus vite et plus précisément avec les jeux d’outils spécialisés d’AutoCAD.

 

  • Créez, annotez et concevez des géométries 2D et des modèles 3D.
  • Automatisez la comparaison de dessins, l’ajout de blocs, la création de nomenclatures, et plus encore.
  • Personnalisez avec des applications complémentaires et d’API.
  • Utilisez des fonctionnalités et des bibliothèques spécialisées pour l’architecture, la conception mécanique, la conception électrique, et plus encore.
En savoir plus
Dessin Civil 3D affichant une carte topographique avec des informations de conception superposées et montrant comment concevoir de meilleures infrastructures.

Optimisez les infrastructures avec Civil 3D.

Rationalisez les processus de dessin, de conception et de documentation de construction de vos projets d’infrastructures civiles avec Civil 3D.
 

  • Modélisez en 3D avec précision.
  • Mettez à jour la conception en temps réel.
  • Améliorez vos workflows grâce à l’intégration SIG.
  • Intégrez facilement Navisworks, Revit et InfraWorks.
En savoir plus
La coordination des conceptions et des modèles permet d’améliorer la construction. Image montrant des membres des différentes équipes (conception, construction et bureau) connectés autour d’un bâtiment schématique.

Intégrez les conceptions et les modèles avec les travaux des équipes de construction.

Maintenez la cohérence de vos données à travers toutes les phases de vos projets de construction.

 

Collaborez facilement avec les équipes de construction et assurez-vous que l’intention du concepteur est transmise de phase en phase jusqu’au transfert.

En savoir plus

Connectez vos workflows pour simplifier la collaboration entre les étapes, les équipes et les projets.

Construction RFI icon
Conversion d’un problème en DI

Réduisez les saisies de données redondantes en créant une DI directement à partir d’un problème. Une liaison bidirectionnelle est établie entre les deux enregistrements.

En savoir plus
Construction meeting minutes icon
Visibilité des informations critiques lors des réunions

Joignez les informations importantes (documents, dessins, problèmes et DI, par exemple) aux réunions, afin qu’elles soient visibles et faciles à traiter.

En savoir plus
Construction issue annotation icon
Suivi de l’avancement avec les annotations de plan

Connectez le terrain et le bureau. Les équipes travaillant sur le chantier peuvent suivre l’avancement du projet dans les plans, via leurs appareils mobiles.

En savoir plus

Avec BIM 360, nous avons amélioré la collaboration et le partage sécurisé des données avec les intervenants externes. Nous avons ainsi réduit de plus de 90 % la durée du processus par rapport au temps qu’il prendrait sur des plates-formes déconnectées.

- Damir Jaksic, Directeur des systèmes informatiques, KEO International Consultants

Deux responsables de projet de construction examinant des modèles sur ordinateur et discutant de la rationalisation des processus à l’aide d’un logiciel de gestion de projet de construction.
Gestion optimisée des projets de construction

Découvrez comment utiliser une plate-forme basée sur le cloud pour optimiser vos workflows de gestion de projet de construction.

Télécharger le livre éléctronique
Ouvrier du bâtiment installant des panneaux solaires sur un toit.
Guide fondamental des soumissions de construction

Consultez notre guide pour en savoir plus sur les soumissions de construction et découvrir pourquoi elles sont importantes et comment rationaliser vos processus.

Télécharger le livre éléctronique
Deux responsables de chantier discutent de l’avancement de la construction et des PV de réunion sur le chantier.
Avantages de la construction connectée

La construction connectée renforce la coordination des équipes, améliore le suivi des projets et assure la visibilité des engagements pris.

Télécharger le livre électronique