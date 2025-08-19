Que la conception soit en 2D ou en 3D, les outils de création de conception d’Autodesk permettent aux architectes, concepteurs et ingénieurs de toutes les disciplines de créer n’importe quel projet de construction.
Gagnez en efficacité et en précision tout au long du cycle de vie du projet, de la phase conceptuelle à la visualisation et à l’analyse, jusqu’à la fabrication et à la construction.
Travaillez plus vite et plus précisément avec les jeux d’outils spécialisés d’AutoCAD.
Rationalisez les processus de dessin, de conception et de documentation de construction de vos projets d’infrastructures civiles avec Civil 3D.
Maintenez la cohérence de vos données à travers toutes les phases de vos projets de construction.
Collaborez facilement avec les équipes de construction et assurez-vous que l’intention du concepteur est transmise de phase en phase jusqu’au transfert.
Réduisez les saisies de données redondantes en créant une DI directement à partir d’un problème. Une liaison bidirectionnelle est établie entre les deux enregistrements.
Joignez les informations importantes (documents, dessins, problèmes et DI, par exemple) aux réunions, afin qu’elles soient visibles et faciles à traiter.
Connectez le terrain et le bureau. Les équipes travaillant sur le chantier peuvent suivre l’avancement du projet dans les plans, via leurs appareils mobiles.
Avec BIM 360, nous avons amélioré la collaboration et le partage sécurisé des données avec les intervenants externes. Nous avons ainsi réduit de plus de 90 % la durée du processus par rapport au temps qu’il prendrait sur des plates-formes déconnectées.
- Damir Jaksic, Directeur des systèmes informatiques, KEO International Consultants
Découvrez comment utiliser une plate-forme basée sur le cloud pour optimiser vos workflows de gestion de projet de construction.
Consultez notre guide pour en savoir plus sur les soumissions de construction et découvrir pourquoi elles sont importantes et comment rationaliser vos processus.
La construction connectée renforce la coordination des équipes, améliore le suivi des projets et assure la visibilité des engagements pris.