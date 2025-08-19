Associez toutes les informations du projet à un emplacement unique pour qu’elles restent exploitables tout au long du cycle de vie du projet.

De la conception à la fabrication, en passant par l’installation et la mise en service, Autodesk centralise toutes les informations importantes pour vous, afin d’aider vos équipes à travailler plus efficacement et à prendre les meilleures décisions.