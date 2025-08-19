Donnez aux membres de vos équipes l’accès aux données du projet en cours pour les aider à se concentrer sur leur travail et à prendre de meilleures décisions.
Les principaux entrepreneurs spécialisés dans le monde entier font confiance aux logiciels de construction d’Autodesk pour aider leurs équipes à prendre de meilleures décisions, où qu’elles se trouvent sur le chantier.
Offrez à vos équipes de terrain un outil convivial conçu pour répondre à leurs besoins.
Transmettez des informations de conception à jour à tous les membres du projet et réduisez les retouches.
Utilisez l’intelligence artificielle pour analyser les informations du projet et prendre des décisions plus avisées pour réduire les risques.
Simplifiez la gestion des dessins et diffusez numériquement les plans à jour à tous les membres de votre équipe. Améliorez la collaboration grâce aux outils d'annotation qui permettent d’attirer l’attention sur des détails d’un dessin et de partager ces informations avec l’équipe. Conçu pour une expérience mobile.
L’utilisation de Build pour la gestion des documents permet à Fredon de réduire les coûts des projets d’infrastructure.
La normalisation des workflows sur Autodesk Build permet à OMG de démarrer plus rapidement.
Le passage à BuildingConnected pour la gestion des appels d’offres a permis d’améliorer l’ensemble du processus de réponse aux appels d’offres de Bradley.
Le suivi des statuts des éléments a permis à Atomatic de responsabiliser les fournisseurs.
Aussi performant que simple d’utilisation, Autodesk Construction Cloud est le logiciel de construction de prédilection, des fondations aux finitions, et ce, pour tous les intervenants.
Associez toutes les informations du projet à un emplacement unique pour qu’elles restent exploitables tout au long du cycle de vie du projet.
De la conception à la fabrication, en passant par l’installation et la mise en service, Autodesk centralise toutes les informations importantes pour vous, afin d’aider vos équipes à travailler plus efficacement et à prendre les meilleures décisions.
MPS utilise Autodesk pour rendre ses processus de conception et de construction reproductibles, afin de réduire les coûts et les risques.
OMG a consolidé le logiciel de construction pour normaliser l’enregistrement des données et améliorer la gestion des documents.
Grâce aux workflows connectés de fabrication et de terrain, Hermanson gagne du temps et améliore la génération de rapports.
Non, Autodesk Construction Cloud est destiné aux entrepreneurs de toutes tailles. Les entrepreneurs de grande taille peuvent utiliser toutes les fonctionnalités de la plate-forme, tandis que les entrepreneurs de taille plus modeste peuvent n’utiliser que ce dont ils ont besoin.
Nos logiciels offrent une large gamme de fonctionnalités en fonction des spécificités de vos besoins. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités :
- Collaboration sur site : tenez les membres de vos équipes au courant des dernières conceptions et informations du projet où qu’ils se trouvent pour respecter votre calendrier. - Gestion des documents : conservez l’ensemble des conceptions, des feuilles de spécification et des documents du projet dans un emplacement centralisé pour vous assurer que vous utilisez les informations les plus récentes. - Gestion des appels d’offres : émettez plus d’appels d’offres, améliorez leur précision et gérez chaque détail à partir d’un emplacement unique pour améliorer votre taux de réussite. - Estimation et métré : estimez facilement et précisément les coûts du projet en fonction des matériaux, de la main-d’œuvre, des équipements et d’autres facteurs.
Pour commencer à utiliser nos logiciels, contactez le service commercial pour en savoir plus et consultez la page des tarifs pour plus de détails. Nous vous guiderons tout au long du processus et vous aiderons à choisir la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Nos logiciels pour les entrepreneurs spécialisés sont conçus pour optimiser et rationaliser vos processus commerciaux, des appels d’offres à la réalisation des projets. Ils vous aident à rester organisé, à améliorer la communication avec vos clients et les membres de votre équipe, à suivre la progression et les coûts, à gérer les ressources efficacement et, au final, à augmenter la rentabilité.
Nos logiciels sont conçus pour répondre aux besoins d’un large éventail de corps de métier, des entrepreneurs en électricité et en mécanique aux entrepreneurs spécialisés dans le béton et la finition. Ils peuvent également être personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise et de votre secteur d’activité.
Oui, nos logiciels sont conçus pour s’intégrer de manière fluide avec d’autres outils professionnels tels que des logiciels de comptabilité et de planification. Autodesk Connect dispose de plus de 200 intégrations prédéfinies disponibles avec des systèmes essentiels. Cela permet d’obtenir un workflow plus efficace et une meilleure gestion des données entre les différents systèmes.