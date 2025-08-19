La construction ne se fait pas en vase clos. La collaboration fondée sur l’accès partagé aux données essentielles s’impose. Autodesk Construction Cloud réunit les équipes à chaque phase grâce à des workflows intégrés qui maintiennent les projets sur la bonne voie.
Accélérez les workflows de conception et de coordination grâce à l’automatisation, à une communication claire et à la centralisation des données de projet.
Donnez vie à vos projets grâce à de puissants outils de conception 2D et 3D d’Autodesk.
Réduisez le travail de révision, améliorez la productivité et accélérez la livraison des projets.
Mettez vos projets sur la voie de la réussite avant de commencer. Améliorez la constructibilité, établissez des relevés et des devis précis, et trouvez les constructeurs appropriés pour chaque projet.
Remportez plus de contrats de construction grâce à une gestion connectée et centralisée des appels d’offres.
Automatisez l’analyse des risques et renforcez la qualification des sous-traitants.
Simplification de l’exploitation des données BIM et du conditionnement des modèles pour les entrepreneurs.
Réduisez les retouches grâce à des outils de coordination et de détection des conflits simples d’utilisation
Générez des estimations précises grâce à un logiciel de relevé de construction 2D et 3D intégré.
Capacités d’estimation puissantes hébergées dans le cloud pour améliorer l’efficacité et la collaboration.
Améliorez la gestion de la construction en reliant les équipes, les données et les workflows.
Des workflows configurables font le lien entre le bureau et le terrain, et assurent le bon déroulement de votre projet.
Collaborez, créez des connexions et intégrez les calendriers de construction au reste du projet.
Améliorez le contrôle des coûts grâce à des flux de travail connectés et à des données en temps réel.
Automatisez et simplifiez les paiements des sous-traitants et la gestion des renonciations aux droits de rétention.
Prenez des décisions importantes plus rapidement grâce aux solutions axées sur le terrain et la mobilité.
Réduisez les reprises et maintenez les projets de construction sur la bonne voie.
Développez vos programmes de sécurité sur site et aidez les équipes à rester en sécurité.
Simplifiez la mise en service et générez une documentation de transfert de haute qualité.
Connectez les données BIM créées lors des phases de conception et de construction à la phase d’exploitation du bâtiment pour permettre la visualisation des modèles et l’accès aux listes de contrôle de maintenance et à l’historique des ressources. Exploitez les données BIM pour créer un jumeau numérique précis et améliorer les performances opérationnelles.
Gérez les ressources de construction tout au long du cycle de vie du projet.
Simplifiez la maintenance des installations et des ressources grâce à une approche mobile.
Autodesk Construction Cloud unifie les équipes, les données et les flux de travail pour rationaliser la réalisation des projets, améliorer la production de rapports et l’administration, et favoriser une prise de décision plus intelligente et plus rapide tout au long du cycle de vie de la construction.
Organisez, distribuez et partagez des fichiers sur une plate-forme connectée de gestion des documents.
Améliorez l’efficacité et prenez des décisions plus éclairées grâce aux workflows pilotés par l’IA d’Autodesk Construction Cloud.
Exploitez la puissance de vos données grâce à des rapports et des tableaux de bord faciles à déployer.
Simplifiez l’administration sur une plate-forme évolutive.
Connectez les applications de technologie de construction aux solutions phares d’Autodesk Construction Cloud.