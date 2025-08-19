Demander une démonstration

Workflows de construction connectés

La construction ne se fait pas en vase clos. La collaboration fondée sur l’accès partagé aux données essentielles s’impose. Autodesk Construction Cloud réunit les équipes à chaque phase grâce à des workflows intégrés qui maintiennent les projets sur la bonne voie.

Conception

Accélérez les workflows de conception et de coordination grâce à l’automatisation, à une communication claire et à la centralisation des données de projet.

Création de conception

Donnez vie à vos projets grâce à de puissants outils de conception 2D et 3D d’Autodesk.

Design Collaboration

Réduisez le travail de révision, améliorez la productivité et accélérez la livraison des projets.

Planification

Mettez vos projets sur la voie de la réussite avant de commencer. Améliorez la constructibilité, établissez des relevés et des devis précis, et trouvez les constructeurs appropriés pour chaque projet.

Gestion des appels d’offres

Remportez plus de contrats de construction grâce à une gestion connectée et centralisée des appels d’offres.

Qualification des sous-traitants

Automatisez l’analyse des risques et renforcez la qualification des sous-traitants.

Conditionnement des modèles

Simplification de l’exploitation des données BIM et du conditionnement des modèles pour les entrepreneurs.

Coordination des modèles

Réduisez les retouches grâce à des outils de coordination et de détection des conflits simples d’utilisation

Quantification

Générez des estimations précises grâce à un logiciel de relevé de construction 2D et 3D intégré.

Estimation

Capacités d’estimation puissantes hébergées dans le cloud pour améliorer l’efficacité et la collaboration.

Construction

Améliorez la gestion de la construction en reliant les équipes, les données et les workflows.

Gestion de projets

Des workflows configurables font le lien entre le bureau et le terrain, et assurent le bon déroulement de votre projet.

Gestion de la planification

Collaborez, créez des connexions et intégrez les calendriers de construction au reste du projet.

Gestion des coûts

Améliorez le contrôle des coûts grâce à des flux de travail connectés et à des données en temps réel.

Paiements des sous-traitants

Automatisez et simplifiez les paiements des sous-traitants et la gestion des renonciations aux droits de rétention.

Collaboration sur le chantier

Prenez des décisions importantes plus rapidement grâce aux solutions axées sur le terrain et la mobilité.

Gestion de la qualité

Réduisez les reprises et maintenez les projets de construction sur la bonne voie.

Gestion de la sécurité

Développez vos programmes de sécurité sur site et aidez les équipes à rester en sécurité.

Clôture de projet

Simplifiez la mise en service et générez une documentation de transfert de haute qualité.

Exploitation

Connectez les données BIM créées lors des phases de conception et de construction à la phase d’exploitation du bâtiment pour permettre la visualisation des modèles et l’accès aux listes de contrôle de maintenance et à l’historique des ressources. Exploitez les données BIM pour créer un jumeau numérique précis et améliorer les performances opérationnelles.

Ressources

Gérez les ressources de construction tout au long du cycle de vie du projet.

Gestion des installations

Simplifiez la maintenance des installations et des ressources grâce à une approche mobile.

Cycle de vie du projet

Autodesk Construction Cloud unifie les équipes, les données et les flux de travail pour rationaliser la réalisation des projets, améliorer la production de rapports et l’administration, et favoriser une prise de décision plus intelligente et plus rapide tout au long du cycle de vie de la construction.

Gestion des documents

Organisez, distribuez et partagez des fichiers sur une plate-forme connectée de gestion des documents.

IA au service de la construction

Améliorez l’efficacité et prenez des décisions plus éclairées grâce aux workflows pilotés par l’IA d’Autodesk Construction Cloud.

Analyses et rapports

Exploitez la puissance de vos données grâce à des rapports et des tableaux de bord faciles à déployer.

Administration

Simplifiez l’administration sur une plate-forme évolutive.

Intégrations logicielles

Connectez les applications de technologie de construction aux solutions phares d’Autodesk Construction Cloud.

