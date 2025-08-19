Les plans papier et les relevés manuels appartiennent au passé. La quantification 2D basée sur le cloud simplifie le partage de fichiers, ainsi que les relevés linéaires, unitaires et de surface.



Gagnez du temps et renforcez votre précision avec une solution qui vous permet de dessiner les relevés de construction une seule fois et de générer plusieurs quantités ou d’utiliser des formules personnalisées pour générer un volume, un facteur de déchets, et bien plus encore.