Combinez vos relevés de construction quantitatifs basés sur les plans et sur les modèles, et donnez à vos métreurs les moyens d’élaborer des cahiers des charges clairs et précis. Les équipes peuvent ainsi améliorer les méthodes mises en œuvre pour planifier et sécuriser les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre.
Les plans papier et les relevés manuels appartiennent au passé. La quantification 2D basée sur le cloud simplifie le partage de fichiers, ainsi que les relevés linéaires, unitaires et de surface.
Gagnez du temps et renforcez votre précision avec une solution qui vous permet de dessiner les relevés de construction une seule fois et de générer plusieurs quantités ou d’utiliser des formules personnalisées pour générer un volume, un facteur de déchets, et bien plus encore.
Tous les projets ne requièrent pas la technologie BIM, mais les estimations doivent toujours être précises. Donnez aux métreurs les moyens d’explorer les projets et d’en comprendre les aspects complexes sans avoir besoin de compétences approfondies en matière d’outils de conception.
Avec Autodesk Takeoff, l’extraction de quantités à partir de modèles 3D facilite la visualisation des modèles, la compréhension de leur portée et l’intention du concepteur pour tous les types de projets de construction.
Combinez les quantités modélisées et non modélisées pour enrichir l’expérience des membres de l’équipe qui veulent suivre et comprendre les quantités du projet de construction, ou encore interagir avec elles.
Un workflow de relevé unifié permet d’obtenir un inventaire complet des quantités, qui peut servir de piste d’audit aux équipes, afin d’identifier rapidement l’origine des quantités indiquées dans les récapitulatifs.
Optimisez la collaboration en permettant aux équipes d’accéder aux documents, dessins et modèles 3D de construction pertinents à tout moment et où qu’elles soient.
Assurez-vous que les bonnes informations restent entre les bonnes mains grâce à des dossiers structurés et un contrôle de version rigoureux.
Utilisez les mêmes données et informations de la conception au transfert, afin de centraliser les modèles et de bénéficier d’une collaboration en temps réel.
Suivez les versions des fichiers et comparez facilement les modifications apportées aux nouveaux modèles et dessins.
Agrégez les modèles, automatisez la détection des conflits et gérez les problèmes entre les différents professionnels du bâtiment de manière intégrée.
Appuyez-vous sur les tableaux de bord et les données de projets de construction pour identifier les tendances et réduire les risques.
La combinaison des relevés 2D et 3D nous permet d’éviter les erreurs et de rationaliser l’exécution des relevés, en nous basant sur des points de données provenant d’un seul outil.
- David Vrabel, Métreur, Herrero Builders
Un relevé dimensionnel sert à identifier les dimensions physiques des matériaux de construction requis pour une tâche. Vous pouvez aussi utiliser un relevé 2D ou 3D pour vérifier que la conception du projet est exécutée correctement avec les matériaux appropriés.
Un relevé de matériaux sert à calculer la quantité de matériaux de construction nécessaires pour un projet. Il peut s’agir de fils électriques, d’appareils sanitaires ou encore de peinture, par exemple.
Un relevé de main-d’œuvre sert à déterminer le type et la quantité de main-d’œuvre nécessaires à un projet de construction. Il peut s’agir d’électriciens, de plombiers, de poseurs de cloisons sèches ou d’autres professionnels du bâtiment qualifiés.
En général, compte tenu des prix actuels du marché pour les matériaux et la main-d’œuvre, un métreur est engagé pour effectuer les relevés. Comme ils peuvent combiner les technologies 2D et 3D, les relevés sont de véritables atouts pour affiner la précision des estimations.
Découvrez le logiciel de relevé de construction Autodesk.
Découvrez certains avantages dont bénéficient les entrepreneurs en implémentant et en utilisant une solution de relevé de construction basée sur le cloud.
Découvrez comment Carrol Estimating a réduit de moitié le temps consacré aux relevés de construction. L’utilisation d’un logiciel de relevé de construction simplifie le processus d’estimation des coûts nécessaires à un projet.
Un logiciel de relevé de construction basé sur le cloud rationalise le processus de relevé, ce qui permet aux entrepreneurs de créer des offres plus précises et donc de remporter plus de contrats.
Découvrez comment l’équipe de Windover exploite un logiciel de relevé de construction basé sur le cloud pour générer des quantités exactes en 2D et 3D, afin de prendre en charge la préfabrication et la planification de la construction hors site.
Découvrez comment DPR gagne du temps et réduit ses besoins en ressources en améliorant ses workflows de quantification grâce à un logiciel de relevé de construction. Cela permet également de garantir le respect des budgets de projets.
Améliorez la gestion de vos relevés de construction.
En combinant des fonctionnalités de quantification 2D et 3D dans une solution unique basée sur le cloud, Autodesk aide les métreurs à créer des estimations précises et des offres compétitives plus rapidement.
Les workflows 2D et 3D étant unifiés sur une plate-forme centralisée, les équipes chargées des estimations peuvent réduire les risques d’écarts des chiffres du cahier des charges et d’imprécision des relevés, ce qui se traduit par une rentabilité accrue.
Découvrez comment la combinaison des relevés 2D et 3D dans Autodesk Takeoff améliore les workflows de quantification et renforce la collaboration.
Les relevés de construction incluent l’estimation des quantités de matériaux nécessaires, le calcul des dimensions et l’estimation des coûts de main-d’œuvre en fonction des activités requises sur le projet. Ils sont souvent utilisés pour répondre aux appels d’offres, car ils fournissent des estimations précises des coûts susceptibles d’être déterminants pour la réussite du projet.
Les relevés quantitatifs sont essentiels pour déterminer l’étendue d’un projet de construction et les exigences de base. Ils commencent en phase de préconstruction et impliquent le calcul des dimensions de tous les matériaux nécessaires pour réaliser le projet. Les coûts de main-d’œuvre, d’équipement et d’exploitation associés, ainsi que les relevés de matériaux détaillés, sont également utilisés pour créer une estimation.
Malheureusement, même à l’ère numérique, certaines entreprises utilisent encore des règles, des crayons et du papier. Beaucoup extraient les quantités de fichiers PDF à l’aide d’outils de visualisation basiques. Les entreprises de construction les plus avancées adoptent des solutions spécialisées, conçues pour divers types de relevés 2D et 3D.
Les relevés de construction servent à mesurer les quantités de matériaux nécessaires à un projet de construction. Ils sont calculés à l’aide des plans détaillés, des dessins et des spécifications du projet et sont généralement réalisés par un métreur. Les longueurs, les aires, les volumes et les nombres d’unités sont des exemples d’unités de mesure employées dans les relevés quantitatifs.
Un relevé de construction est un processus qui consiste à mesurer les matériaux requis pour définir précisément les quantités nécessaires à un projet. En fonction des quantités déterminées à l’aide de relevés 2D et/ou 3D, les métreurs vont combiner les coûts des matériaux, de la main-d’œuvre et des équipements et les autres frais généraux, pour créer une estimation à inclure dans une proposition.
Un logiciel de relevé de construction basé sur le cloud permet de rationaliser le processus d’estimation et d’appel d’offres. Il automatise les processus de collecte des données de projet et de création d’estimations détaillées, ce qui réduit le travail manuel et vous fait gagner du temps.