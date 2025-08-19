Demander une démonstration
Construction Data & Predictive Analytics. Construction team member on computer looking at project data.

Données et analyse prédictive

Exploitez la puissance de vos données.

Identifiez et atténuez les risques grâce à l’analyse prédictive, fournie via des tableaux de bord et des rapports faciles à déployer.

Vous pouvez configurer les composants des tableaux de bord de construction en fonction des besoins de votre équipe de construction.

Configurez vos tableaux de bord.

Obtenez une vue globale de chaque projet grâce à des tableaux de bord personnalisables au niveau du projet. Élaborez rapidement une liste exploitable des tâches quotidiennes et dégagez plus facilement les éléments à prioriser.

 

Analysez les données de différents projets pour obtenir une vue globale des performances de l’entreprise. Surveillez les performances de tous vos projets et prenez de meilleures décisions stratégiques par le biais des tableaux de bord affichés pour chaque compte.

La configuration des rapports de construction permet d’automatiser la génération de rapports pour les données de construction souhaitées.

Automatisez vos rapports.

La création de rapports quotidiens et hebdomadaires a toujours été un aspect essentiel, mais souvent fastidieux, des projets de construction. Automatisez l’ensemble du processus en configurant et en planifiant facilement des rapports que vous pourrez ensuite partager de manière ponctuelle ou récurrente.

Les composants de Construction IQ identifient les risques.

Identifiez les risques avec Construction IQ.

Optimisez l’analyse des données et la prévention des risques avec les fonctionnalités prédictives de Construction IQ.

 

Construction IQ s’appuie sur l’apprentissage automatique pour analyser les données de projet et identifier les risques. La solution vous aide à résoudre les problèmes de conception, de qualité, de sécurité ou de contrôle d’un projet avant qu’ils n’aient un impact coûteux ou chronophage en aval.

Image conceptuelle des données de construction et des composants analytiques tous centralisés dans le logiciel de gestion de la construction.

Extrayez vos données de projet.

Exploitez toute la puissance de vos données en un clic.

 

Les équipes peuvent rapidement extraire les données de tous les projets et workflows pour les exploiter de manière personnalisée dans de puissants outils de veille économique. Grâce à des modèles simples d’utilisation, vous pouvez extraire et manipuler des données en vue d’une analyse plus sophistiquée.

Rassemblez toutes vos équipes, du bureau au chantier, grâce aux données centralisées.

Analysez et visualisez les données de projet pour réduire les coûts, améliorer la planification, optimiser la qualité et la sécurité et réduire les risques.

Icône Tableau de bord dédié aux risques de la construction
Tableaux de bord dédiés aux risques

Visualisez les risques prioritaires, de la conception à la construction, pour éviter tout problème coûteux.

Icône Données et rapports d’un projet de construction
Rapports de projet

Configurez et planifiez des rapports à partir d’un emplacement unique pour tous les aspects du projet.

Icône Liste de contrôle des données de construction
Données tierces

Affichez en temps réel les données provenant de drones, de réalité augmentée ou d’autres applications, dans une vue globale du projet.

Exploitez l’analyse prédictive sur votre projet.

Deux responsables de projet de construction examinant des modèles sur ordinateur et discutant de la rationalisation des processus à l’aide d’un logiciel de gestion de projet de construction.
Vous souhaitez que vos projets de construction soient plus collaboratifs ? Connectez vos données

Actuellement, le secteur de la construction est submergé par les données. Découvrez comment connecter les données pour améliorer la collaboration.

Ouvrier du bâtiment installant des panneaux solaires sur un toit.
Exploitez la puissance des données de construction

Regardez cette vidéo à la demande pour savoir comment bénéficier de la puissance de vos données et découvrir les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour que votre entreprise soit prête à exploiter les informations dérivées de ces données.

Deux responsables de chantier discutent de l’avancement de la construction et des PV de réunion sur le chantier.
Guide fondamental de l’exploitation des données dans le cycle de vie d’un projet de construction

Découvrez comment éviter les silos de données et vous assurer que les données restent connectées tout au long du cycle de vie du projet.

