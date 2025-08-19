Obtenez une vue globale de chaque projet grâce à des tableaux de bord personnalisables au niveau du projet. Élaborez rapidement une liste exploitable des tâches quotidiennes et dégagez plus facilement les éléments à prioriser.

Analysez les données de différents projets pour obtenir une vue globale des performances de l’entreprise. Surveillez les performances de tous vos projets et prenez de meilleures décisions stratégiques par le biais des tableaux de bord affichés pour chaque compte.