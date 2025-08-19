Identifiez et atténuez les risques grâce à l’analyse prédictive, fournie via des tableaux de bord et des rapports faciles à déployer.
Obtenez une vue globale de chaque projet grâce à des tableaux de bord personnalisables au niveau du projet. Élaborez rapidement une liste exploitable des tâches quotidiennes et dégagez plus facilement les éléments à prioriser.
Analysez les données de différents projets pour obtenir une vue globale des performances de l’entreprise. Surveillez les performances de tous vos projets et prenez de meilleures décisions stratégiques par le biais des tableaux de bord affichés pour chaque compte.
La création de rapports quotidiens et hebdomadaires a toujours été un aspect essentiel, mais souvent fastidieux, des projets de construction. Automatisez l’ensemble du processus en configurant et en planifiant facilement des rapports que vous pourrez ensuite partager de manière ponctuelle ou récurrente.
Optimisez l’analyse des données et la prévention des risques avec les fonctionnalités prédictives de Construction IQ.
Construction IQ s’appuie sur l’apprentissage automatique pour analyser les données de projet et identifier les risques. La solution vous aide à résoudre les problèmes de conception, de qualité, de sécurité ou de contrôle d’un projet avant qu’ils n’aient un impact coûteux ou chronophage en aval.
Exploitez toute la puissance de vos données en un clic.
Les équipes peuvent rapidement extraire les données de tous les projets et workflows pour les exploiter de manière personnalisée dans de puissants outils de veille économique. Grâce à des modèles simples d’utilisation, vous pouvez extraire et manipuler des données en vue d’une analyse plus sophistiquée.
Analysez et visualisez les données de projet pour réduire les coûts, améliorer la planification, optimiser la qualité et la sécurité et réduire les risques.
Visualisez les risques prioritaires, de la conception à la construction, pour éviter tout problème coûteux.
Configurez et planifiez des rapports à partir d’un emplacement unique pour tous les aspects du projet.
Affichez en temps réel les données provenant de drones, de réalité augmentée ou d’autres applications, dans une vue globale du projet.
Exploitez l’analyse prédictive sur votre projet.
Actuellement, le secteur de la construction est submergé par les données. Découvrez comment connecter les données pour améliorer la collaboration.
Regardez cette vidéo à la demande pour savoir comment bénéficier de la puissance de vos données et découvrir les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour que votre entreprise soit prête à exploiter les informations dérivées de ces données.
Découvrez comment éviter les silos de données et vous assurer que les données restent connectées tout au long du cycle de vie du projet.