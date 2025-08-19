Data Connector pour la construction

Extrayez rapidement les données de projet pour une utilisation personnalisée dans de puissants outils de veille économique sans avoir besoin d’acquérir de coûteuses API ni d’écrire du code personnalisé.
Data Connector permet aux équipes d’extraire des données de l’ensemble de leurs projets sans avoir besoin d’API coûteuses ou de code personnalisé, ce qui leur fait gagner du temps et réaliser des économies. De plus, en améliorant les visualisations de données, il aide les équipes à prendre des décisions commerciales plus éclairées.
Devenez rapidement opérationnels en matière de visualisation des données grâce à des modèles simples d’utilisation conçus pour les outils de veille économique comme Power BI.
Planifiez facilement les exportations de données, synchronisez les données à l’aide du connecteur Power BI ou utilisez l’API publique Data Connector pour synchroniser les données de manière transparente dans d’autres outils de veille économique.
Logiciel complet de gestion de chantier et de projet qui offre un large éventail d’outils connectés et poussés pour les constructeurs.
Réunissez les équipes de conception et de construction grâce à l’agrégation unifiée des modèles, à la résolution des conflits et au suivi des problèmes, sur ordinateur et dans le cloud.