Gestion des installations

Appuyez-vous sur les données BIM pour vérifier que les ressources sont conformes aux exigences de garantie et pour faciliter la configuration et la gestion de rapports sur les programmes de maintenance préventive.

Importez des ressources de construction et les données associées à partir de Revit ou d’une feuille de calcul et commencez à planifier la maintenance préventive. Des tickets de planification peuvent être créés automatiquement avec les listes de contrôle et la documentation appropriées.