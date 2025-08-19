Demander une démonstration
Facility Management team reviewing building data.

Gestion des installations

Simplifiez la maintenance des installations et des ressources grâce à une approche mobile.

Donnez aux techniciens de maintenance des installations les moyens d’accéder aux données BIM et aux alertes IdO des bâtiments dès qu’ils en ont besoin, où qu’ils soient.

Image schématique de données BIM et de carte d’installations montrant qu’un logiciel de gestion des installations facilite l’exploitation d’un bâtiment.

Commencez l’exploitation du bâtiment dès le premier jour.

Appuyez-vous sur les données BIM pour vérifier que les ressources sont conformes aux exigences de garantie et pour faciliter la configuration et la gestion de rapports sur les programmes de maintenance préventive.

 

Importez des ressources de construction et les données associées à partir de Revit ou d’une feuille de calcul et commencez à planifier la maintenance préventive. Des tickets de planification peuvent être créés automatiquement avec les listes de contrôle et la documentation appropriées.

Un iPhone affiche des données de maintenance pour indiquer que la maintenance mobile améliore la gestion des installations.

Découvrez la maintenance mobile.

Optimisez la productivité et la précision des appels d’offres de construction en centralisant leur gestion sur une plate-forme unique. Avec BuildingConnected, les métreurs peuvent travailler de manière collaborative en toute confiance : ils savent que les informations qu’ils utilisent pour répondre aux appels d’offres sont parfaitement à jour.

La carte thermique des ressources et des problèmes de gestion des installations permet d’améliorer la gestion des installations.

Optimisez la gestion des installations.

Utilisez des plans d’intérieur pour indiquer l’emplacement des tickets et des ressources, fournir des informations d’orientation aux techniciens et optimiser le tri et l’analyse des tickets. Envoyez des alertes à partir de vos systèmes d’automatisation de bâtiments et de vos appareils IdO pour signaler les anomalies à vos employés et suivre leur résolution.

 

Comme les tableaux de bord affichent les tickets dans des vues rationalisées, les équipes disposent de données pertinentes et ciblées, spécifiques à leur rôle.

Une plate-forme collaborative pour exploiter tout le potentiel de vos installations.

Connectez les données de ressources créées et collectées lors de la conception et de la construction à la gestion du bâtiment pour en simplifier l’exploitation.

Icône Suivi des ressources de construction
Suivi des ressources

Suivez et gérez les ressources, de la conception au transfert, sur une plate-forme unique.

Icône Transfert du projet de construction
Amélioration du processus

Consultez et exportez rapidement l’ensemble de la documentation relative à vos ressources grâce à un référentiel de documents centralisé.

Icône Mise en service du projet de construction
Mise en service accélérée

Reliez les tâches relatives aux ressources et à la mise en service avec les workflows d’exécution sur le chantier, tels que les listes de contrôle et les problèmes.

Quelle que soit la qualité de vos normes ISO, si vous avez des centaines de milliers de ressources, il est souvent assez difficile pour les responsables des installations d’accéder à une information spécifique. Désormais, nous pouvons accéder à ces informations beaucoup plus vite.

- BAM Ireland FM

Découvrez Autodesk Construction Cloud.

Panneau de l’hôpital pour enfants de l’Arkansas.
Hôpital pour enfants de l’Arkansas

Découvrez comment l’hôpital a gagné près de 2 100 heures de travail en intégrant les données des ressources à son système de gestion de maintenance assistée par ordinateur.

Ouvriers du bâtiment utilisant un logiciel de gestion de la construction sur le chantier pour améliorer les performances.
Edged

Découvrez comment Edged développe des infrastructures de centres de données durables.

Deux responsables de chantier discutent de l’avancement de la construction et des PV de réunion sur le chantier.
Votre communauté de professionnels de la construction

Communauté en ligne qui rassemble des professionnels de la construction et conçue pour aider les clients à tisser des liens, à réfléchir ensemble et à stimuler la croissance les uns des autres.

