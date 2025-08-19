Gestion des installations

Donnez aux techniciens de maintenance des installations les moyens d’accéder aux données BIM et aux alertes IdO des bâtiments dès qu’ils en ont besoin, où qu’ils soient.
Appuyez-vous sur les données BIM pour vérifier que les ressources sont conformes aux exigences de garantie et pour faciliter la configuration et la gestion de rapports sur les programmes de maintenance préventive.
Importez des ressources de construction et les données associées à partir de Revit ou d’une feuille de calcul et commencez à planifier la maintenance préventive. Des tickets de planification peuvent être créés automatiquement avec les listes de contrôle et la documentation appropriées.
Optimisez la productivité et la précision des appels d’offres de construction en centralisant leur gestion sur une plate-forme unique. Avec BuildingConnected, les métreurs peuvent travailler de manière collaborative en toute confiance : ils savent que les informations qu’ils utilisent pour répondre aux appels d’offres sont parfaitement à jour.
Utilisez des plans d’intérieur pour indiquer l’emplacement des tickets et des ressources, fournir des informations d’orientation aux techniciens et optimiser le tri et l’analyse des tickets. Envoyez des alertes à partir de vos systèmes d’automatisation de bâtiments et de vos appareils IdO pour signaler les anomalies à vos employés et suivre leur résolution.
Comme les tableaux de bord affichent les tickets dans des vues rationalisées, les équipes disposent de données pertinentes et ciblées, spécifiques à leur rôle.
Connectez les données de ressources créées et collectées lors de la conception et de la construction à la gestion du bâtiment pour en simplifier l’exploitation.
Suivez et gérez les ressources, de la conception au transfert, sur une plate-forme unique.
Consultez et exportez rapidement l’ensemble de la documentation relative à vos ressources grâce à un référentiel de documents centralisé.
Reliez les tâches relatives aux ressources et à la mise en service avec les workflows d’exécution sur le chantier, tels que les listes de contrôle et les problèmes.
Quelle que soit la qualité de vos normes ISO, si vous avez des centaines de milliers de ressources, il est souvent assez difficile pour les responsables des installations d’accéder à une information spécifique. Désormais, nous pouvons accéder à ces informations beaucoup plus vite.
- BAM Ireland FM
Communauté en ligne qui rassemble des professionnels de la construction et conçue pour aider les clients à tisser des liens, à réfléchir ensemble et à stimuler la croissance les uns des autres.