Ratachez facilement des modèles pluridisciplinaires à partir de différents types de fichiers, organisez les vues, créez des espaces de coordination personnalisés et partagez ces modèles agrégés avec les équipes sur site.
Aidez vos équipes à réaliser des révisions de constructibilité complètes et à détecter les conflits en agrégeant des modèles pluridisciplinaires, quel que soit le format de fichier. Manipulez facilement les modèles en sélectionnant des zones d’intérêt.
Créez des vues personnalisées organisées par niveau, phase ou métier, pour faciliter la coordination des efforts sur un sous-ensemble de projet. Vous pouvez créer une vue en tant qu’espace de travail privé (pour un membre spécifique) ou en tant que vue publiée (destinée à la collaboration de l’équipe de projet élargie).
Pour garantir la qualité d’un modèle, il suffit aux équipes de créer des espaces de coordination spécifiques où les concepteurs et les experts BIM peuvent tester les conceptions et lancer la détection automatique des conflits. Naviguez facilement dans les modèles fédérés pour examiner les problèmes de constructibilité.
Optimisez la communication et la collaboration entre le bureau et le chantier grâce à une visualisation améliorée des modèles sur appareil mobile qui permet aux équipes de rester connectées à chaque étape du cycle de vie d’un projet de construction. Lorsque les responsables BIM partagent des modèles incluant les données de divers corps de métier avec les équipes de terrain, les chefs de chantier et les ingénieurs de projet disposent du contexte nécessaire pour prendre rapidement des décisions stratégiques.