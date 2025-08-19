Optimisez la communication et la collaboration entre le bureau et le chantier grâce à une visualisation améliorée des modèles sur appareil mobile qui permet aux équipes de rester connectées à chaque étape du cycle de vie d’un projet de construction. Lorsque les responsables BIM partagent des modèles incluant les données de divers corps de métier avec les équipes de terrain, les chefs de chantier et les ingénieurs de projet disposent du contexte nécessaire pour prendre rapidement des décisions stratégiques.