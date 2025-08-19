Utilisez les données financières et de sécurité pour travailler en toute confiance avec des sous-traitants qualifiés, limiter les risques sur vos projets et protéger les bénéfices de votre entreprise.
Le meilleur choix pour un projet n’est pas toujours un partenaire que vous connaissez ou celui qui offre le tarif le plus bas.
La main-d’œuvre bon marché, les retards des sous-traitants et les risques opérationnels peuvent avoir un coût. Pour limiter les risques, il est donc indispensable de disposer d’un accès instantané et transparent à un réseau croissant de partenaires capables de répondre aux exigences de vos projets.
Les informations stratégiques, la stabilité financière, les statistiques de sécurité, la qualité fournie antérieurement et les données d’assurance sont des critères clés pour le choix d’un partenaire. Accédez instantanément à toutes ces informations à partir d’un emplacement unique.
Après avoir recueilli les informations de qualification, il est essentiel de les analyser minutieusement pour déterminer comment atténuer les risques prévisibles.
Les évaluations impartiales améliorent la visibilité sur les atouts ou lacunes des sous-traitants les uns par rapport aux autres et sur leur capacité à respecter les paramètres du projet.
Les résultats des analyses des risques ne doivent pas être conservés dans un silo. Les meilleures équipes de construction partagent facilement les informations pour renforcer les atouts des autres équipes et les aider à prendre des décisions éclairées.
Lorsque les informations sur les risques des sous-traitants sont partagées, les équipes de préconstruction sont en mesure de prendre des décisions plus avisées, ce qui améliore les résultats commerciaux communs.
Fournissez aux équipes les outils dont elles ont besoin pour choisir les meilleurs sous-traitants et réduire les risques de chaque projet.
Exploitez le réseau de constructeurs de BuildingConnected pour trouver de nouveaux partenariats et développer ceux que vous avez déjà créés.
Parcourez rapidement des millions de points de données liés à la construction pour analyser, identifier et hiérarchiser les risques.
Profitez de la puissante plate-forme de qualification des entrepreneurs et d’atténuation des risques utilisée par les meilleurs constructeurs du monde entier.
Avant d’attribuer des travaux à un sous-traitant, il est plus important que jamais d’obtenir un bilan complet précis de son entreprise.
Votre entreprise est-elle prête ? Lisez ce rapport interactif pour examiner de manière critique l’ensemble des risques qui existent dans le secteur de la construction.
La transmission des données sur les risques entre les services internes est indispensable, en particulier entre les équipes de gestion des risques et d’estimation.