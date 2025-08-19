Demander une démonstration
Member of the project team reviewing subcontractor qualification & risk assessment data.

Qualification des sous-traitants

Automatisez l’analyse des risques et renforcez la qualification des sous-traitants.

Utilisez les données financières et de sécurité pour travailler en toute confiance avec des sous-traitants qualifiés, limiter les risques sur vos projets et protéger les bénéfices de votre entreprise.

Le profil détaillé d’un entrepreneur s’affiche dans une solution logicielle de qualification des entrepreneurs utilisée lors du processus de préqualification d’un projet à venir.

Trouvez des sous-traitants pour chaque projet.

Le meilleur choix pour un projet n’est pas toujours un partenaire que vous connaissez ou celui qui offre le tarif le plus bas.

 

La main-d’œuvre bon marché, les retards des sous-traitants et les risques opérationnels peuvent avoir un coût. Pour limiter les risques, il est donc indispensable de disposer d’un accès instantané et transparent à un réseau croissant de partenaires capables de répondre aux exigences de vos projets.

Une partie d’un questionnaire de préqualification TradeTapp personnalisable.

Évaluez les risques de manière simple et sécurisée.

Les informations stratégiques, la stabilité financière, les statistiques de sécurité, la qualité fournie antérieurement et les données d’assurance sont des critères clés pour le choix d’un partenaire. Accédez instantanément à toutes ces informations à partir d’un emplacement unique.

La fonctionnalité d’analyse et d’atténuation proactive des risques du logiciel de qualification des entrepreneurs de TradeTapp.

Analysez et prévoyez les risques liés aux sous-traitants.

Après avoir recueilli les informations de qualification, il est essentiel de les analyser minutieusement pour déterminer comment atténuer les risques prévisibles.

 

Les évaluations impartiales améliorent la visibilité sur les atouts ou lacunes des sous-traitants les uns par rapport aux autres et sur leur capacité à respecter les paramètres du projet.

Utilisation des données de risque dans BuildingConnected pour le processus d’alignement des offres et d’estimation avant la sélection des sous-traitants.

Partagez les données sur les risques entre les équipes.

Les résultats des analyses des risques ne doivent pas être conservés dans un silo. Les meilleures équipes de construction partagent facilement les informations pour renforcer les atouts des autres équipes et les aider à prendre des décisions éclairées.

 

Lorsque les informations sur les risques des sous-traitants sont partagées, les équipes de préconstruction sont en mesure de prendre des décisions plus avisées, ce qui améliore les résultats commerciaux communs.

Réduisez les risques en les gérant de façon connectée.

Fournissez aux équipes les outils dont elles ont besoin pour choisir les meilleurs sous-traitants et réduire les risques de chaque projet.

Subcontractor qualification and risk assessment icon
Identification des meilleurs sous-traitants

Exploitez le réseau de constructeurs de BuildingConnected pour trouver de nouveaux partenariats et développer ceux que vous avez déjà créés.

Icône Relevé de construction
Utilisation de l’IA pour les risques

Parcourez rapidement des millions de points de données liés à la construction pour analyser, identifier et hiérarchiser les risques.

Profitez de la puissante plate-forme de qualification des entrepreneurs et d’atténuation des risques utilisée par les meilleurs constructeurs du monde entier.

Vue de dessus d’un sous-traitant travaillant sur ordinateur pour la préqualification d’un projet construction.
Indicateurs financiers et de sécurité clés pour la qualification

Avant d’attribuer des travaux à un sous-traitant, il est plus important que jamais d’obtenir un bilan complet précis de son entreprise.

Lire l’article
Ouvrier du bâtiment travaillant sur une façade dans un projet de construction.
Perspectives Autodesk pour la construction (2021)

Votre entreprise est-elle prête ? Lisez ce rapport interactif pour examiner de manière critique l’ensemble des risques qui existent dans le secteur de la construction.

Télécharger le rapport
Gestionnaire de soumissions travaillant sur ordinateur pour la préqualification d’un projet construction.
Gestion des appels d’offres et qualification : un gage de réussite

La transmission des données sur les risques entre les services internes est indispensable, en particulier entre les équipes de gestion des risques et d’estimation.

Lire l’article