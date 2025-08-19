LOGICIEL DE GESTION DES APPELS D’OFFRES DE CONSTRUCTION

Accédez à de nouveaux projets en identifiant les partenaires adéquats et en choisissant les estimations les plus précises pour chaque projet de construction.
Identifiez, développez et gérez facilement des partenariats sur le réseau collaboratif précis de BuildingConnected conçu pour les constructeurs. Réduisez les risques en accédant instantanément aux qualifications des fournisseurs avant de leur envoyer des appels d’offres.
Optimisez la productivité et la précision des appels d’offres de construction en centralisant leur gestion sur une plate-forme unique. Avec BuildingConnected, les métreurs peuvent travailler de manière collaborative en toute confiance : ils savent que les informations qu’ils utilisent pour répondre aux appels d’offres sont parfaitement à jour.
Gérez les appels d’offres, les projets, la charge de travail des équipes et les dates d’échéance de toute l’entreprise avec Bid Board Pro. Ce tableau de bord en ligne automatise le suivi des appels d’offres et centralise la collaboration des équipes, ce qui vous permet de concentrer vos efforts sur les contrats à remporter.
Donnez aux équipes chargées de la gestion des risques et des estimations les moyens de collaborer pour atténuer les risques. Les résultats de la qualification automatisée des sous-traitants via TradeTapp sont intégrés avec BuildingConnected Pro, ce qui aide les métreurs à prendre des décisions plus avisées lors du choix d’un sous-traitant pour un projet de construction.
Commencez à décrocher davantage de contrats avec le logiciel d’appel d’offres de construction BuildingConnected.
Établissez des liens avec des équipes fournissant de bonnes informations pour vous assurer de travailler avec les meilleurs partenaires de construction.
Utilisez les analyses des risques financiers et de sécurité pour déterminer l’impact d’une collaboration avec des sous-traitants qualifiés.
Assurez-vous de respecter vos échéanciers de projet grâce à une approche intégrée des relevés 2D et 3D.
Épargnez-vous des heures de saisie manuelle en transférant instantanément les fichiers et les données de projet du bureau vers le chantier.
BuildingConnected fournit un processus de gestion des appels d’offres rationalisé qui allège la charge de travail de l’équipe d’estimation.
- Stephen Fontana, Métreur, Holt Construction
Découvrez certains avantages dont les maîtres d’œuvre et les sous-traitants bénéficient en implémentant et en exploitant une solution logicielle de gestion des appels d’offres pour superviser les projets et envoyer ou recevoir des appels d’offres.
Les entrepreneurs ont besoin d’une solution de gestion des appels d’offres connectée et rationalisée pour gagner du temps, optimiser la qualité des offres et dynamiser la collaboration lorsqu’ils réalisent et gèrent les appels d’offres.
Entrez en contact avec des constructeurs sur le plus grand réseau collaboratif de professionnels de la construction pour trouver les entrepreneurs correspondant à vos besoins et remporter les contrats qui vous intéressent. Centralisez la gestion des appels d’offres et des projets, et réduisez votre charge de travail (jusqu’à 8 heures de moins par semaine).
Lorsque les processus d’appels d’offres et de qualification sont combinés dans un workflow unique et transparent, les données de risque peuvent être prises en compte instantanément par les métreurs lorsqu’ils prennent des décisions. De plus, elles permettent d’optimiser l’évaluation des coûts et facilitent l’identification, la prévision et l’atténuation des risques potentiels très tôt dans le processus.
Avec la gestion centralisée des appels d’offres, vous pouvez facilement vous assurer que tous les membres de l’équipe sont en phase, gagner en visibilité sur les projets à l’échelle du bureau ou de l’entreprise et dynamiser la collaboration, le tout à partir d’un emplacement unique.
Améliorez la gestion des appels d’offres de construction.
Découvrez comment les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre peuvent tirer pleinement parti d’une solution de gestion numérique des appels d’offres.
Découvrez pourquoi les meilleurs constructeurs d’Amérique du Nord sont enthousiasmés par BuildingConnected.
Découvrez comment les sous-traitants peuvent répondre plus vite aux appels d’offres, et de manière plus judicieuse et compétitive, grâce aux outils numériques.
Une plate-forme de gestion des appels d’offres automatise et rationalise le processus laborieux de création et de soumission des propositions de projets de construction. Vous pouvez réduire le temps consacré aux processus d’appel d’offres en vous appuyant sur des solutions qui facilitent la transmission des fichiers et informations stratégiques des projets, et qui centralisent la gestion et le suivi détaillé des appels d’offres.
L’utilisation d’un logiciel de gestion des appels d’offres basé sur le cloud aide les maîtres d’œuvre et les sous-traitants à remporter de nouveaux contrats et à réduire les risques des projets en phase de préconstruction. Un tel logiciel permet aussi aux équipes de collaborer de manière centralisée, ce qui améliore la productivité et la transparence.
Chez Autodesk, le processus de gestion des appels d’offres s’appuie sur le plus grand réseau en temps réel de professionnels de la construction pour vous aider à trouver les meilleurs partenaires et à envoyer des appels d’offres aux professionnels du bâtiment appropriés pour chaque projet. Vous pouvez ensuite obtenir une estimation précise en utilisant la fonctionnalité d’alignement des offres et un processus intégré de qualification des sous-traitants qui facilite l’évaluation des risques.
Un logiciel d’appel d’offres de construction vous permet d’effectuer des tâches telles que la création, le suivi et la gestion des appels d’offres à partir d’un emplacement unique. Il sert à gérer le processus d’appel d’offres avec précision et à trouver des sous-traitants qualifiés sur le réseau de professionnels de la construction le plus à jour.