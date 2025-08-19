Les données BIM facilitent la gestion des coûts et aident les entrepreneurs à minimiser les risques, à améliorer la qualité et à optimiser l’efficacité globale de leurs projets. Leur réussite repose majoritairement sur le conditionnement et l’exploitation judicieuse des informations (le « I » de « BIM »).
Classez les données de modèle par structure de répartition des tâches, dossier d’appel d’offres ou type d’assemblage. Améliorez les informations de projet en regroupant et en filtrant les données de modèle.
L’équipe BIM/VDC peut également donner à toutes les parties prenantes, quelle que soit leur expérience du BIM, les moyens d’accéder aux données BIM, de les analyser et de les partager, afin d’améliorer les résultats des projets.
Ajoutez des données de construction à vos modèles pour classer et organiser les données de projet. Il est possible d’ajouter des propriétés définies par l’utilisateur à un modèle sans créer de paramètres dans Revit.
Avec Assemble, les équipes peuvent facilement ajouter des informations (ID d’activité, dossier d’appel d’offres, code de coût, emplacement, zone, état d’installation, etc.) qui seront utilisées dans divers workflows en aval.
Les modèles conditionnés étant accessibles via le cloud et faciles à comprendre et à utiliser, les équipes BIM/VDC peuvent les organiser autour des données pertinentes et partager des vues préfiltrées en fonction des besoins quotidiens de l’équipe de terrain.
Avec Assemble, les équipes de terrain peuvent sélectionner des objets du modèle et mettre à jour les états d’installation. La connexion de ces états aux objets de modèle fournit un rapport d’avancement visuel détaillé du travail terminé, qui est directement lié aux quantités du projet.
Connectez le calendrier de construction au modèle BIM conditionné pour suivre les activités qui se déroulent sur le chantier par dates de début et de fin.
Améliorez le contrôle et les résultats de vos projets en créant des rapports et des tableaux de bord interactifs et personnalisables qui vous permettent d’explorer les données de projet en détail.
Gardez la maîtrise du cycle de vie de vos projets et assurez-vous d’en respecter les délais et les budgets.
Publiez et agrégez vos modèles pluridisciplinaires dans un dossier unique pour faciliter la détection automatique des conflits.
Les équipes peuvent effectuer des relevés 2D et générer des quantités 3D à partir du modèle, le tout dans une seule et même solution.
Assurez-vous de respecter vos échéanciers de projets, améliorez la collaboration et réduisez les problèmes de communication, les erreurs et les retouches.
Auparavant, nous passions huit heures par semaine sur le suivi de la valeur acquise ; nous n’y consacrons plus que quatre heures. Outre un gain de temps de 50 %, Assemble nous a permis d’améliorer la qualité des données en éliminant les redondances du suivi. Par le passé, nous avions l’habitude de considérer qu’une valeur était acquise dans la mesure où elle ne dépassait pas 10 %. Aujourd’hui, nous considérons que c’est le cas lorsqu’elle est inférieure à 3 %.
- Spencer Hobson, Ingénieur de projet senior, McKinstry
Découvrez comment Assemble facilite le conditionnement des données BIM et l’exploitation des modèles 3D.
Découvrez des stratégies éprouvées d’exploitation optimale du BIM pour les relevés quantitatifs, le conditionnement de modèles et plus encore.
Avec Assemble, McKinstry a automatisé son processus de suivi de la valeur acquise et réduit de moitié le temps nécessaire pour le réaliser.
Grâce à Assemble, Joeris a pu identifier les lacunes et les difficultés de construction plus tôt dans son processus de préconstruction, et ainsi renforcer la collaboration de son équipe tout en réduisant ses délais.