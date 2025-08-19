Classez les données de modèle par structure de répartition des tâches, dossier d’appel d’offres ou type d’assemblage. Améliorez les informations de projet en regroupant et en filtrant les données de modèle.



L’équipe BIM/VDC peut également donner à toutes les parties prenantes, quelle que soit leur expérience du BIM, les moyens d’accéder aux données BIM, de les analyser et de les partager, afin d’améliorer les résultats des projets.