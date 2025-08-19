LOGICIEL DE CONSTRUCTION COLLABORATIVE

Améliorez la collaboration sur le chantier et au-delà avec un processus de conception sur appareil mobile incroyablement simple.
Accédez à toutes les informations essentielles de votre projet de construction lorsque vous êtes sur le chantier et assurez-vous de travailler avec la version la plus récente de chaque dessin.
Gérez et suivez facilement les problèmes, les DI, les listes de contrôle, les soumissions et les ressources, même sans connexion à Internet.
Enregistrez vos observations sur le chantier en quelques étapes rapides. Quelle que soit l’opération (création d’une annotation, chargement d’une photo, définition d’un problème, etc.), elle est immédiate et une notification est automatiquement envoyée aux parties prenantes. Les communications sont donc rapides, ce qui accélère la résolution des problèmes.
Accédez facilement aux modèles de construction 2D et 3D directement à partir d’un appareil mobile afin de visualiser vos conceptions où que vous soyez. Construisez sereinement en vous appuyant sur le contexte complet du projet, y compris tous les modèles de construction, grâce à votre appareil mobile.
Accédez à tous les logiciels essentiels à la gestion de chantier, directement sur votre appareil mobile, en ligne ou hors ligne.
Joignez des photos aux listes de contrôle, rapports quotidiens, problèmes et DI pour ajouter un contexte visuel issu du chantier aux informations partagées.
Créez, attribuez et suivez les problèmes à partir d’une liste centralisée de problèmes compatibles avec les appareils mobiles.
Au final, tout se résume au workflow : les révisions faciles et rapides des dessins, les annotations, l’accès aux DI et aux soumissions. Tout est relié.
- Kaitlin Frank, Chef de chantier, Dome Construction
La construction collaborative fait référence au fait que toutes les parties prenantes d’un projet, qu’elles se trouvent sur le chantier ou au bureau, travaillent ensemble dans le but conjoint de réaliser les tâches tout en respectant le budget et les délais.
Dans les secteurs de l’architecture, de l’ingénierie et de la construction, les outils numériques favorisent une intégration étroite, et améliorent la transparence et la productivité. Les maîtres d’ouvrage, les rôles et responsabilités attribués ainsi que l’utilisation d’une plate-forme basée sur le cloud sont autant de facteurs clés qui favorisent la collaboration numérique au cours d’un projet.
Dans le secteur de la construction, la collaboration est optimale lorsque les équipes travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Tout projet de construction, qu’il soit de petite ou de grande envergure, implique diverses équipes et de nombreux collaborateurs. Il inclut aussi un large éventail de rôles et de responsabilités : architectes, entrepreneurs, sous-traitants, etc. Si ces différents acteurs ne parviennent pas à collaborer, le projet en pâtit.
L’approvisionnement collaboratif est un processus selon lequel plusieurs clients, entrepreneurs, consultants ou fournisseurs joignent efficacement leurs efforts pour obtenir des travaux, des services, des matériaux ou des biens, partagent leurs expertises, soutiennent l’efficacité et créent de la valeur pour réaliser des économies en exécutant un projet (ou un ensemble de projets) ou en atteignant les objectifs d’un service.
Malheureusement, les outils de construction collaborative basés sur le cloud les plus courants sont les applications de messagerie et les e-mails. Ces options sont plus adaptées que les communications papier, mais elles ne permettent pas de rassembler les informations dans le contexte des exigences des travaux, en particulier pour la gestion de projet. La centralisation des informations du projet dans une solution dédiée facilite la collaboration, car elle permet aux parties prenantes d’être au fait des dernières informations et facilite la gestion des besoins du terrain, avec les DI et les problèmes par exemple.
La collaboration est essentielle pour faire passer un projet de construction de la phase d’estimation à la phase de terrain. Une plate-forme logicielle favorise la cohérence et la collaboration, ce qui peut être un véritable atout pour les équipes de bureau et de chantier. Lorsque tous les membres des équipes ont accès en temps réel aux mêmes informations, le processus est rationalisé et les conversations sont plus productives.