Améliorez la collaboration et la transparence en centralisant toutes les informations de planification sur une seule plate-forme basée sur le cloud.



Lorsque les équipes ont largement recours aux impressions papier et aux fichiers PDF statiques, les problèmes de communication et d’alignement liés aux calendriers sont courants. Avec un écosystème de planification centralisé, les membres de l’équipe de projet ont accès aux informations de planification les plus récentes. Grâce à des contrôles d’autorisation robustes, vous pouvez vous assurer que les bonnes informations restent entre les bonnes mains.