Bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les calendriers des projets en les centralisant dans le cloud pour dynamiser la collaboration des équipes en vous assurant qu’elles travaillent sur les informations les plus récentes.
Améliorez la collaboration et la transparence en centralisant toutes les informations de planification sur une seule plate-forme basée sur le cloud.
Lorsque les équipes ont largement recours aux impressions papier et aux fichiers PDF statiques, les problèmes de communication et d’alignement liés aux calendriers sont courants. Avec un écosystème de planification centralisé, les membres de l’équipe de projet ont accès aux informations de planification les plus récentes. Grâce à des contrôles d’autorisation robustes, vous pouvez vous assurer que les bonnes informations restent entre les bonnes mains.
Améliorez la communication entre les membres de l’équipe en gérant toutes les activités de planification dans le cloud, et évitez les retards inattendus.
Commentez des activités pour tenir les équipes au courant d’aspects spécifiques, signaler les intervenants clés ou suggérer une mise à jour du calendrier par l’équipe de bureau. Visualisez les tâches, les jalons et les dépendances dans la vue de liste ou le diagramme de Gantt. Les équipes de projet peuvent joindre des références (photos, fichiers, plans, ressources, problèmes, coûts, etc.) à une activité du calendrier en toute transparence, afin de fournir le contexte nécessaire pour prendre des décisions basées sur les données.
Au lieu d’utiliser des fichiers PDF obsolètes, partagez instantanément le calendrier numérique avec les équipes de terrain pour assurer l’accès aux informations actualisées en temps réel.
Comme les calendriers de construction comportent des milliers d’activités, il est fastidieux de les examiner via des impressions sur le chantier. Avec la planification numérisée, les membres de l’équipe de terrain peuvent effectuer des recherches et des filtrages rapides parmi des milliers d’activités pour localiser des éléments spécifiques, directement sur leur appareil mobile. Lorsque les équipes commentent activement le calendrier, elles sont plus connectées, ce qui renforce la collaboration entre le terrain et le bureau, ainsi que la responsabilisation des différents intervenants.
Dans le secteur de la construction, les coûts et les délais sont étroitement liés. Autrement dit, ils ont un impact considérable les uns sur les autres.
Tirez parti de l’intégration avec Cost Management pour connecter le calendrier et le budget de votre projet. Lorsque les données de planification sont intégrées directement dans l’outil Cost Management d’Autodesk Build, les équipes de projet peuvent relier les éléments budgétaires aux tâches du calendrier et bénéficient d’une visualisation plus claire des dépenses en fonction des délais.
Assurez-vous de respecter vos échéanciers de projets en gérant les activités planifiées dans le même logiciel que celui utilisé pour la gestion de projet et les activités du chantier. Ainsi, les workflows sont rationalisés et les données connectées.
Gérez les documents de projet dans un environnement de données commun centralisé et assurez-vous que chaque équipe travaille à partir des informations les plus récentes.
Centralisez le suivi de l’ensemble des problèmes, de la conception au transfert. Responsabilisez les intervenants pour assurer la résolution rapide et transparente des problèmes.
Améliorez le contrôle des coûts, bénéficiez d’une visibilité en temps réel sur les risques associés à ceux-ci, et effectuez des prévisions précises en centralisant toutes les activités liées aux coûts dans le cloud.
Découvrez la gestion de la planification.
Découvrez comment Autodesk Construction Cloud accompagne tous les intervenants (concepteurs, constructeurs et maîtres d’ouvrage) lors des projets de construction.
Assurez-vous que vos échéanciers de projets sont respectés grâce au nouvel outil de planification d’Autodesk Build.
Guide fondamental de la gestion des coûts de construction, des pièges courants et des étapes à suivre pour améliorer la gestion des coûts de construction.