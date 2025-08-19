Demander une démonstration
Members of a construction team walking on project site for Construction Software Administration.

Administration des logiciels

Simplifiez l’administration sur une plate-forme évolutive.

Combinez une expérience utilisateur simplifiée aux fonctionnalités de configuration nécessaires pour prendre en charge les workflows de projet, sans sacrifier le contrôle requis par l’entreprise, sur une plate-forme d’administration centralisée.

Demander une démonstration
Les paramètres d’administration d’un logiciel de gestion de la construction permettent de gérer les modèles, les utilisateurs, les fonctionnalités et les documents de manière flexible.

Simplifiez l’expérience utilisateur.

Aidez les équipes à travailler plus rapidement en normalisant l’expérience utilisateur de tous les collaborateurs sur l’ensemble des étapes.  
 

Avec une interface utilisateur simple et cohérente, les membres de l’équipe n’ont aucun problème à trouver les informations et n’ont pas à rechercher les produits à utiliser.

En savoir plus
iPad avec fonctionnalités de gestion de la construction natives et mobiles, telles que les annotations.

Profitez de solutions mobiles natives.

Étendez les workflows qui étaient auparavant réservés aux ordinateurs de bureau en exportant et en synchronisant les données vers les appareils mobiles pour une utilisation hors ligne.  
 

Tous les workflows mobiles étant optimisés par la même plate-forme, les transitions sont fluides et l’expérience unifiée.

En savoir plus
Fonctionnalité de gestion de la construction montrant un processus de collecte des données de construction.

Normalisez la collecte des données.

L’administration unifiée facilite la configuration des projets. Gérez les accès des utilisateurs, effectuez des tâches d’administration par lots, lancez rapidement vos projets à l’aide de modèles et appliquez des modifications à plusieurs projets à partir d’un emplacement unique.
 

Profitez d’une administration de niveau entreprise qui ne tourne pas au casse-tête.

En savoir plus
L’administration du logiciel de gestion de la construction permet de proposer l’authentification unique aux utilisateurs.

Éliminez toute complexité de l’authentification unique.

Accédez à tous les produits Autodesk Construction Cloud à partir d’un point d’entrée unique. Inutile de mémoriser diverses références de connexion ou de se connecter à plusieurs applications pour réaliser différentes tâches.
 

Gestion des documents, quantification, coordination, gestion de projet, assurance et contrôle qualité, transferts : il suffit de quelques clics.

En savoir plus
Fonctionnalité de gestion de la construction montrant un processus de collecte des données de construction.

Partagez les informations entre les comptes.

Partagez facilement les données d’un compte à un autre (entre un maître d’œuvre et un sous-traitant, par exemple) afin de renforcer la collaboration entre les équipes, de réduire les retouches et d’améliorer le contrôle/la propriété des informations du projet.

En savoir plus

Bénéficiez d’une administration complète des utilisateurs et des projets, le tout de manière centralisée.

Mettez rapidement vos projets en route, gérez les autorisations et apportez facilement les modifications nécessaires.

Icône Gestion des utilisateurs dans la construction
Gestion des utilisateurs

Une fois que vous avez ajouté un utilisateur, vous pouvez facilement contrôler ses accès aux fonctionnalités du produit, aux données de projet et aux workflows.

En savoir plus
Icône Autorisations des logiciels de construction
Autorisations

Définissez les autorisations (par utilisateur, rôle ou société) pour l’accès aux informations de projet et aux fonctionnalités des produits.

En savoir plus
Icône Modèle de projet de construction
Modèles de projets

Appliquez des normes aux nouveaux projets pour réduire les temps de configuration et garantir la cohérence de la capture des données.

En savoir plus

Découvrez les avantages d’une administration adaptée aux entreprises.

Demander une démonstration
Icône Sous-traitant qualifié
Événements avec d’autres professionnels de la construction

Inscrivez-vous à nos événements de création de réseau dans le secteur de la construction et tissez des liens avec d’autres professionnels de la construction et experts du secteur.

En savoir plus
Le responsable de la préconstruction examine des écrans d’ordinateur pour qualifier les sous-traitants.
Blog Digital Builder

Prêt à explorer l’avenir de la construction ? Abonnez-vous et recevez les actualités de la construction, des conseils et des informations sur les tendances, directement dans votre boîte de réception.

S’abonner
Image de l’espace communautaire The Big Room où les professionnels de la construction se rencontrent.
Votre communauté de professionnels de la construction

Communauté en ligne qui rassemble des professionnels de la construction et conçue pour aider les clients à tisser des liens, à réfléchir ensemble et à stimuler la croissance les uns des autres.

Découvrez The Big Room