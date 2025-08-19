Combinez une expérience utilisateur simplifiée aux fonctionnalités de configuration nécessaires pour prendre en charge les workflows de projet, sans sacrifier le contrôle requis par l’entreprise, sur une plate-forme d’administration centralisée.
Aidez les équipes à travailler plus rapidement en normalisant l’expérience utilisateur de tous les collaborateurs sur l’ensemble des étapes.
Avec une interface utilisateur simple et cohérente, les membres de l’équipe n’ont aucun problème à trouver les informations et n’ont pas à rechercher les produits à utiliser.
Étendez les workflows qui étaient auparavant réservés aux ordinateurs de bureau en exportant et en synchronisant les données vers les appareils mobiles pour une utilisation hors ligne.
Tous les workflows mobiles étant optimisés par la même plate-forme, les transitions sont fluides et l’expérience unifiée.
L’administration unifiée facilite la configuration des projets. Gérez les accès des utilisateurs, effectuez des tâches d’administration par lots, lancez rapidement vos projets à l’aide de modèles et appliquez des modifications à plusieurs projets à partir d’un emplacement unique.
Profitez d’une administration de niveau entreprise qui ne tourne pas au casse-tête.
Accédez à tous les produits Autodesk Construction Cloud à partir d’un point d’entrée unique. Inutile de mémoriser diverses références de connexion ou de se connecter à plusieurs applications pour réaliser différentes tâches.
Gestion des documents, quantification, coordination, gestion de projet, assurance et contrôle qualité, transferts : il suffit de quelques clics.
Partagez facilement les données d’un compte à un autre (entre un maître d’œuvre et un sous-traitant, par exemple) afin de renforcer la collaboration entre les équipes, de réduire les retouches et d’améliorer le contrôle/la propriété des informations du projet.
Mettez rapidement vos projets en route, gérez les autorisations et apportez facilement les modifications nécessaires.
Une fois que vous avez ajouté un utilisateur, vous pouvez facilement contrôler ses accès aux fonctionnalités du produit, aux données de projet et aux workflows.
Définissez les autorisations (par utilisateur, rôle ou société) pour l’accès aux informations de projet et aux fonctionnalités des produits.
Appliquez des normes aux nouveaux projets pour réduire les temps de configuration et garantir la cohérence de la capture des données.
Découvrez les avantages d’une administration adaptée aux entreprises.
